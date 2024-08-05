Матвиенко и Володин рассказали Путину о законодательной поддержке СВО - 05.08.2024 Украина.ру
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Матвиенко и Володин рассказали Путину о законодательной поддержке СВО
Матвиенко и Володин рассказали Путину о законодательной поддержке СВО - 05.08.2024 Украина.ру
Матвиенко и Володин рассказали Путину о законодательной поддержке СВО
Спикеры палат Федерального Собрания Российской Федерации подвели итоги законотворческой работы в весеннюю сессию. Их отчёты заслушал 5 августа президент России Владимир Путин
2024-08-05T15:59
2024-08-05T15:59
новости
россия
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации
закон
законопроекты
законодательство
парламент
госдума
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Валентина Матвиенко рассказала о работе парламентариев и Совета Федерации в частности. По её словам, принят блок социальных законов - более 150. Чуть менее половины из них "были социальные законы, в первую очередь направленные на поддержку семей с детьми".Матвиенко сообщила президенту о большом внимании, уделённом депутатами изменениям в налоговой системе. В результате "более справедливая система налогообложения" позволила, чтобы "семьи с детьми и иные категории малообеспеченных граждан получили дополнительные привилегии и дополнительную поддержку"."По теме законодательного обеспечения специальной военной операции: с момента её начала было принято 238 законов, в эту сессию – 15. Основную часть законов мы приняли в диалоге с Министерством обороны, с фондом "Защитники Отечества", с самими командирами и бойцами. Но тем не менее, я считаю, эту работу надо продолжать, точечно донастраивать", - рассказала спикер верхней палаты Федерального собрания.Также сегодня, сообщала Украина.ру, президент и спикер верхней палаты парламента обсудили вопросы реабилитации участников СВО. Читайте об этом подробнее в публикации Путин о реабилитации бойцов СВО: жёны – самые лучшие специалисты-психологи
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новости, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации, закон, законопроекты, законодательство, парламент, госдума, федеральное собрание, сво, реабилитация, социальная политика, социальное государство, социальные выплаты, социальные расходы, налоги
Новости, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации, Закон, законопроекты, законодательство, парламент, Госдума, федеральное собрание, СВО, реабилитация, социальная политика, социальное государство, социальные выплаты, социальные расходы, налоги

Матвиенко и Володин рассказали Путину о законодательной поддержке СВО

15:59 05.08.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным
Президент Владимир Путин встретился с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным
© POOL
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Спикеры палат Федерального Собрания Российской Федерации подвели итоги законотворческой работы в весеннюю сессию. Их отчёты заслушал 5 августа президент России Владимир Путин
Валентина Матвиенко рассказала о работе парламентариев и Совета Федерации в частности. По её словам, принят блок социальных законов - более 150. Чуть менее половины из них "были социальные законы, в первую очередь направленные на поддержку семей с детьми".

"Это коснулось четырёх миллионов семей, где воспитывается 10 миллионов детей, - сказала Матвиенко. - Второе – это, конечно, укрепление обороноспособности, безопасности, законы по поддержке участников специальной военной операции, их семей".

Матвиенко сообщила президенту о большом внимании, уделённом депутатами изменениям в налоговой системе. В результате "более справедливая система налогообложения" позволила, чтобы "семьи с детьми и иные категории малообеспеченных граждан получили дополнительные привилегии и дополнительную поддержку".
"По теме законодательного обеспечения специальной военной операции: с момента её начала было принято 238 законов, в эту сессию – 15. Основную часть законов мы приняли в диалоге с Министерством обороны, с фондом "Защитники Отечества", с самими командирами и бойцами. Но тем не менее, я считаю, эту работу надо продолжать, точечно донастраивать", - рассказала спикер верхней палаты Федерального собрания.
Также сегодня, сообщала Украина.ру, президент и спикер верхней палаты парламента обсудили вопросы реабилитации участников СВО. Читайте об этом подробнее в публикации Путин о реабилитации бойцов СВО: жёны – самые лучшие специалисты-психологи
 
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