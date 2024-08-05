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Матвиенко и Володин рассказали Путину о законодательной поддержке СВО

Матвиенко и Володин рассказали Путину о законодательной поддержке СВО - 05.08.2024 Украина.ру

Матвиенко и Володин рассказали Путину о законодательной поддержке СВО

Спикеры палат Федерального Собрания Российской Федерации подвели итоги законотворческой работы в весеннюю сессию. Их отчёты заслушал 5 августа президент России Владимир Путин

2024-08-05T15:59

2024-08-05T15:59

2024-08-05T15:59

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госдума

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Валентина Матвиенко рассказала о работе парламентариев и Совета Федерации в частности. По её словам, принят блок социальных законов - более 150. Чуть менее половины из них "были социальные законы, в первую очередь направленные на поддержку семей с детьми".Матвиенко сообщила президенту о большом внимании, уделённом депутатами изменениям в налоговой системе. В результате "более справедливая система налогообложения" позволила, чтобы "семьи с детьми и иные категории малообеспеченных граждан получили дополнительные привилегии и дополнительную поддержку"."По теме законодательного обеспечения специальной военной операции: с момента её начала было принято 238 законов, в эту сессию – 15. Основную часть законов мы приняли в диалоге с Министерством обороны, с фондом "Защитники Отечества", с самими командирами и бойцами. Но тем не менее, я считаю, эту работу надо продолжать, точечно донастраивать", - рассказала спикер верхней палаты Федерального собрания.Также сегодня, сообщала Украина.ру, президент и спикер верхней палаты парламента обсудили вопросы реабилитации участников СВО. Читайте об этом подробнее в публикации Путин о реабилитации бойцов СВО: жёны – самые лучшие специалисты-психологи

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