Путин о реабилитации бойцов СВО: жёны – самые лучшие специалисты-психологи - 05.08.2024 Украина.ру
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Путин о реабилитации бойцов СВО: жёны – самые лучшие специалисты-психологи
Путин о реабилитации бойцов СВО: жёны – самые лучшие специалисты-психологи - 05.08.2024 Украина.ру
Путин о реабилитации бойцов СВО: жёны – самые лучшие специалисты-психологи
Самыми лучшими специалистами по психологической реабилитации бойцов СВО являются их жёны. Об этом 5 августа заявил президент России Владимир Путин
2024-08-05T15:14
2024-08-05T15:14
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вячеслав володин
сво
реабилитация
санаторий
психология
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Во время встречи с президентом председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко рассказала о центрах реабилитации для участников спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По ее словам, бойцы попросили о возможности совместного отдыха в санаториях с жёнами в целях психологической помощи"Один пример приведу. Я в Кисловодске встречалась в санатории Министерства обороны, где проходят реабилитацию участники специальной военной операции. Очень предметно поговорили, всё нравится, всё хорошо. Но они говорят: Вы знаете, нам же нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая; разрешите, чтобы жёны с нами могли отдыхать в санатории", - сказала Матвиенко."Это самые лучшие специалисты-психологи", - заметил Путин, характеризуя жён российских бойцов.Во встрече с президентом также принял участие и спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Спикеры обеих палат российского парламента обсудили с главой государства законотворческую деятельность в интересах фермеров и других категорий населения, а также регионов.Ранее специальный корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский рассказал о вопросах реабилитации ветеранов СВО в публикации "Снова в седле". Как лошади помогают бойцам восстановиться после тяжелых ранений
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, владимир путин, валентина матвиенко, вячеслав володин, сво, реабилитация, санаторий, психология
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, СВО, реабилитация, санаторий, психология

Путин о реабилитации бойцов СВО: жёны – самые лучшие специалисты-психологи

15:14 05.08.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Самыми лучшими специалистами по психологической реабилитации бойцов СВО являются их жёны. Об этом 5 августа заявил президент России Владимир Путин
Во время встречи с президентом председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко рассказала о центрах реабилитации для участников спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По ее словам, бойцы попросили о возможности совместного отдыха в санаториях с жёнами в целях психологической помощи
"Один пример приведу. Я в Кисловодске встречалась в санатории Министерства обороны, где проходят реабилитацию участники специальной военной операции. Очень предметно поговорили, всё нравится, всё хорошо. Но они говорят: Вы знаете, нам же нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая; разрешите, чтобы жёны с нами могли отдыхать в санатории", - сказала Матвиенко.
"Это самые лучшие специалисты-психологи", - заметил Путин, характеризуя жён российских бойцов.
Во встрече с президентом также принял участие и спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Спикеры обеих палат российского парламента обсудили с главой государства законотворческую деятельность в интересах фермеров и других категорий населения, а также регионов.
Ранее специальный корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский рассказал о вопросах реабилитации ветеранов СВО в публикации "Снова в седле". Как лошади помогают бойцам восстановиться после тяжелых ранений
 
НовостиРоссияУкраинаВладимир ПутинВалентина МатвиенкоВячеслав ВолодинСВОреабилитациясанаторийпсихология
 
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