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Путин о реабилитации бойцов СВО: жёны – самые лучшие специалисты-психологи
Путин о реабилитации бойцов СВО: жёны – самые лучшие специалисты-психологи - 05.08.2024 Украина.ру
Путин о реабилитации бойцов СВО: жёны – самые лучшие специалисты-психологи
Самыми лучшими специалистами по психологической реабилитации бойцов СВО являются их жёны. Об этом 5 августа заявил президент России Владимир Путин
2024-08-05T15:14
2024-08-05T15:14
2024-08-05T15:14
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Во время встречи с президентом председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко рассказала о центрах реабилитации для участников спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По ее словам, бойцы попросили о возможности совместного отдыха в санаториях с жёнами в целях психологической помощи"Один пример приведу. Я в Кисловодске встречалась в санатории Министерства обороны, где проходят реабилитацию участники специальной военной операции. Очень предметно поговорили, всё нравится, всё хорошо. Но они говорят: Вы знаете, нам же нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая; разрешите, чтобы жёны с нами могли отдыхать в санатории", - сказала Матвиенко."Это самые лучшие специалисты-психологи", - заметил Путин, характеризуя жён российских бойцов.Во встрече с президентом также принял участие и спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Спикеры обеих палат российского парламента обсудили с главой государства законотворческую деятельность в интересах фермеров и других категорий населения, а также регионов.Ранее специальный корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский рассказал о вопросах реабилитации ветеранов СВО в публикации "Снова в седле". Как лошади помогают бойцам восстановиться после тяжелых ранений
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, россия, украина, владимир путин, валентина матвиенко, вячеслав володин, сво, реабилитация, санаторий, психология
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, СВО, реабилитация, санаторий, психология
Путин о реабилитации бойцов СВО: жёны – самые лучшие специалисты-психологи
Самыми лучшими специалистами по психологической реабилитации бойцов СВО являются их жёны. Об этом 5 августа заявил президент России Владимир Путин
Во время встречи с президентом председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко рассказала о центрах реабилитации для участников спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По ее словам, бойцы попросили о возможности совместного отдыха в санаториях с жёнами в целях психологической помощи
"Один пример приведу. Я в Кисловодске встречалась в санатории Министерства обороны, где проходят реабилитацию участники специальной военной операции. Очень предметно поговорили, всё нравится, всё хорошо. Но они говорят: Вы знаете, нам же нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая; разрешите, чтобы жёны с нами могли отдыхать в санатории", - сказала Матвиенко.
"Это самые лучшие специалисты-психологи", - заметил Путин, характеризуя жён российских бойцов.
Во встрече с президентом также принял участие и спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Спикеры обеих палат российского парламента обсудили с главой государства законотворческую деятельность в интересах фермеров и других категорий населения, а также регионов.
Ранее специальный корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский
рассказал о вопросах реабилитации ветеранов СВО в публикации "Снова в седле". Как лошади помогают бойцам восстановиться после тяжелых ранений