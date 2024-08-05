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Путин о реабилитации бойцов СВО: жёны – самые лучшие специалисты-психологи

Путин о реабилитации бойцов СВО: жёны – самые лучшие специалисты-психологи - 05.08.2024 Украина.ру

Путин о реабилитации бойцов СВО: жёны – самые лучшие специалисты-психологи

Самыми лучшими специалистами по психологической реабилитации бойцов СВО являются их жёны. Об этом 5 августа заявил президент России Владимир Путин

2024-08-05T15:14

2024-08-05T15:14

2024-08-05T15:14

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Во время встречи с президентом председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко рассказала о центрах реабилитации для участников спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По ее словам, бойцы попросили о возможности совместного отдыха в санаториях с жёнами в целях психологической помощи"Один пример приведу. Я в Кисловодске встречалась в санатории Министерства обороны, где проходят реабилитацию участники специальной военной операции. Очень предметно поговорили, всё нравится, всё хорошо. Но они говорят: Вы знаете, нам же нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая; разрешите, чтобы жёны с нами могли отдыхать в санатории", - сказала Матвиенко."Это самые лучшие специалисты-психологи", - заметил Путин, характеризуя жён российских бойцов.Во встрече с президентом также принял участие и спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Спикеры обеих палат российского парламента обсудили с главой государства законотворческую деятельность в интересах фермеров и других категорий населения, а также регионов.Ранее специальный корреспондент издания Украина.ру Игорь Гомольский рассказал о вопросах реабилитации ветеранов СВО в публикации "Снова в седле". Как лошади помогают бойцам восстановиться после тяжелых ранений

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новости, россия, украина, владимир путин, валентина матвиенко, вячеслав володин, сво, реабилитация, санаторий, психология