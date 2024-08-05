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В НАТО опубликовали новую "дорожную карту" по Украине

В НАТО опубликовали новую "дорожную карту" по Украине - 05.08.2024 Украина.ру

В НАТО опубликовали новую "дорожную карту" по Украине

НАТО и Украина укрепляют сотрудничество в сфере инноваций. Об этом 5 августа проинформировала штаб-квартира военно-политического бока

2024-08-05T13:57

2024-08-05T13:57

2024-08-05T13:57

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В публикации о резюме новой "дорожной карты" инновационного сотрудничества НАТО-Украина (NATO-Ukraine Innovation Cooperation Roadmap) сказано, что ранее документ был одобрен лидерами НАТО и Украины на Вашингтонском саммите. Мероприятие состоялось в июле.Руководство военно-политического блока уверено, что "это соглашение является значительным шагом вперед в расширении сотрудничества НАТО-Украина в сфере инноваций в соответствии с его пятью ключевыми целями". Такими целями заявлены: "Объединяя предпринимателей, технологические компании, венчурных капиталистов, студентов, исследователей и оборонные инновационные агентства, эта дорожная карта направлена ​​на решение насущных проблем Украины и превращение их в успехи на поле боя", - сказано в официальном комментарии альянса.Новый "инновационный" план действий позиционирует НАТО "центральной платформой, через которую Украина может сообщать о своих потребностях в новых технологиях, поощрять инновации и приглашать государственный и частный секторы для удовлетворения этих потребностей".Документ также призван поощрять сближение "инновационных инициатив" военно-политического блока и постсоветской республики "в том числе посредством конкурсов на призы, хакатонов и других совместных мероприятий". В качестве примера приводится июньская акция – тогда, согласно публикации альянса, "НАТО и Украина запустили первый в истории Форум новаторов в сфере обороны, который объединил более 450 стартапов, инвесторов и правительственных чиновников для решения реальных проблем".Как сообщала Украина.ру, по итогам вашингтонского саммита нынешнее руководство Украины не получило приглашения вступить в НАТО. При этом была зафиксирована "необратимость процесса" соискания членства в военно-политическом блоке. Проблему анализировала автор издания Украина.ру Евгения Кондакова в публикации "Военные уже взяли в работу": итоги саммита НАТО дают РФ право действовать жёстко не только на Украине

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новости, украина, россия, нато, украина-нато, членство, сво, военная эскалация, инновации, впк