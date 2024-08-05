Следком расследует деятельность исламистов, склонявших тюменцев к терроризму - 05.08.2024 Украина.ру
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Следком расследует деятельность исламистов, склонявших тюменцев к терроризму
Следком расследует деятельность исламистов, склонявших тюменцев к терроризму - 05.08.2024 Украина.ру
Следком расследует деятельность исламистов, склонявших тюменцев к терроризму
Два религиозных деятеля исламистского толка арестованы в Тюменской области по обвинению в совершение тяжких преступлений. Об этом 5 августа проинформировал Следственный комитет России.
2024-08-05T10:41
2024-08-05T10:53
новости
тюменская область
россия
следственный комитет
ск рф
терроризм
исламисты
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СУ СК России по Тюменской области считает, что "с февраля 2015 по ноябрь 2022 года указанные лица склонили 19 жителей Тюменской области к участию в террористической деятельности в составе вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики"."Кроме того, злоумышленники склоняли граждан Российской Федерации к сбору денежных средств для финансирования членов международной террористической организации "Исламское государство*", - отметила официальный представитель СК РФ.Помимо этого, один из фигурантов разместил в Интернете "проповедь, в которой, согласно заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы, имеются признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности".Суд решил применить к обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия с целью сбора и закрепления доказательственной базы.Международный аспект проблемы рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации на сайте Украина.ру "Слишком украинский джихад". ГУР воспользовался гибелью "вагнеровцев" в Мали, чтобы заявить о себе *террористическая организация, деятельность запрещена на территории Российской Федерации
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, тюменская область, россия, следственный комитет, ск рф, терроризм, исламисты
Новости, Тюменская область, Россия, Следственный комитет, СК РФ, терроризм, Исламисты

Следком расследует деятельность исламистов, склонявших тюменцев к терроризму

10:41 05.08.2024 (обновлено: 10:53 05.08.2024)
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала религиозных деятелей, вербовавших людей в Сирию
ФСБ РФ задержала религиозных деятелей, вербовавших людей в Сирию
© ЦОС ФСБ РФ
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Два религиозных деятеля исламистского толка арестованы в Тюменской области по обвинению в совершение тяжких преступлений. Об этом 5 августа проинформировал Следственный комитет России.
"В Тюменской области арестованы два религиозных деятеля, обвиняемых в публичном оправдании терроризма и склонении к участию в террористической деятельности", - сообщила официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации - руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Светлана Петренко.
СУ СК России по Тюменской области считает, что "с февраля 2015 по ноябрь 2022 года указанные лица склонили 19 жителей Тюменской области к участию в террористической деятельности в составе вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики".
"Кроме того, злоумышленники склоняли граждан Российской Федерации к сбору денежных средств для финансирования членов международной террористической организации "Исламское государство*", - отметила официальный представитель СК РФ.
Помимо этого, один из фигурантов разместил в Интернете "проповедь, в которой, согласно заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы, имеются признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности".
Суд решил применить к обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия с целью сбора и закрепления доказательственной базы.
Международный аспект проблемы рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации на сайте Украина.ру "Слишком украинский джихад". ГУР воспользовался гибелью "вагнеровцев" в Мали, чтобы заявить о себе
*террористическая организация, деятельность запрещена на территории Российской Федерации
 
НовостиТюменская областьРоссияСледственный комитетСК РФтерроризмИсламисты
 
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