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Следком расследует деятельность исламистов, склонявших тюменцев к терроризму

Следком расследует деятельность исламистов, склонявших тюменцев к терроризму - 05.08.2024 Украина.ру

Следком расследует деятельность исламистов, склонявших тюменцев к терроризму

Два религиозных деятеля исламистского толка арестованы в Тюменской области по обвинению в совершение тяжких преступлений. Об этом 5 августа проинформировал Следственный комитет России.

2024-08-05T10:41

2024-08-05T10:41

2024-08-05T10:53

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СУ СК России по Тюменской области считает, что "с февраля 2015 по ноябрь 2022 года указанные лица склонили 19 жителей Тюменской области к участию в террористической деятельности в составе вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики"."Кроме того, злоумышленники склоняли граждан Российской Федерации к сбору денежных средств для финансирования членов международной террористической организации "Исламское государство*", - отметила официальный представитель СК РФ.Помимо этого, один из фигурантов разместил в Интернете "проповедь, в которой, согласно заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы, имеются признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности".Суд решил применить к обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия с целью сбора и закрепления доказательственной базы.Международный аспект проблемы рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации на сайте Украина.ру "Слишком украинский джихад". ГУР воспользовался гибелью "вагнеровцев" в Мали, чтобы заявить о себе *террористическая организация, деятельность запрещена на территории Российской Федерации

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новости, тюменская область, россия, следственный комитет, ск рф, терроризм, исламисты