https://ukraina.ru/20240805/1056674654.html

Украинский депутат оценил потерю дипотношений с Мали

Украинский депутат оценил потерю дипотношений с Мали - 05.08.2024 Украина.ру

Украинский депутат оценил потерю дипотношений с Мали

Африка отдалилась от Украины дипломатически. Об этом 5 августа заявил депутат украинского парламента (Верховной Рады) Макс Бужанский

2024-08-05T10:17

2024-08-05T10:17

2024-08-05T10:17

новости

мали

украина

киев

максим бужанский

юрий пивоваров

верховная рада

чвк

чвк "вагнер"

"вагнеровцы"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1c/1056528330_0:141:810:597_1920x0_80_0_0_dde2b81c3ed43d91762eb5c07788bda2.jpg.webp

"Было непросто потерять дипломатические отношения с Мали, но мы справились", - сообщил украинский нардеп.При этом он отметил: "А вообще, это результат превращения единой и внятной информационной политики в погоню за лайками, где каждый заявляет, что хочет, а потом все удивляемся результату".Накануне в малийской столице Бамако завили о вмешательстве нынешнего руководства Украины в во внутренние дела африканской страны. Правительство Мали заявило о пособничестве Киева малийским бандитам, отметившимся недавно нападениями на правительственные войска и ЧВК "Вагнер".Правительство Мали 4 августа опубликовало заявление о "немедленном" разрыве дипломатических отношений с Украиной, длившихся с 1992 года. В документе упомянут украинский посол в Сенегале Юрий Пивоваров, открыто поддерживающий оппозиционные бандформирования в Мали, а также представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.Подробнее об этом читайте в публикации Украина.ру Глобальный Юг ответил Киеву, секс-скандал в армии. Главное на Украине на утро 5 августа

мали

украина

киев

африка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мали, украина, киев, максим бужанский, юрий пивоваров, верховная рада, чвк, чвк "вагнер", "вагнеровцы", африка, дипломатия, дипломатические отношения, информационная безопасность