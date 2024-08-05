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Украинский депутат оценил потерю дипотношений с Мали
Украинский депутат оценил потерю дипотношений с Мали - 05.08.2024 Украина.ру
Украинский депутат оценил потерю дипотношений с Мали
Африка отдалилась от Украины дипломатически. Об этом 5 августа заявил депутат украинского парламента (Верховной Рады) Макс Бужанский
2024-08-05T10:17
2024-08-05T10:17
2024-08-05T10:17
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мали
украина
киев
максим бужанский
юрий пивоваров
верховная рада
чвк
чвк "вагнер"
"вагнеровцы"
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"Было непросто потерять дипломатические отношения с Мали, но мы справились", - сообщил украинский нардеп.При этом он отметил: "А вообще, это результат превращения единой и внятной информационной политики в погоню за лайками, где каждый заявляет, что хочет, а потом все удивляемся результату".Накануне в малийской столице Бамако завили о вмешательстве нынешнего руководства Украины в во внутренние дела африканской страны. Правительство Мали заявило о пособничестве Киева малийским бандитам, отметившимся недавно нападениями на правительственные войска и ЧВК "Вагнер".Правительство Мали 4 августа опубликовало заявление о "немедленном" разрыве дипломатических отношений с Украиной, длившихся с 1992 года. В документе упомянут украинский посол в Сенегале Юрий Пивоваров, открыто поддерживающий оппозиционные бандформирования в Мали, а также представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.Подробнее об этом читайте в публикации Украина.ру Глобальный Юг ответил Киеву, секс-скандал в армии. Главное на Украине на утро 5 августа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, мали, украина, киев, максим бужанский, юрий пивоваров, верховная рада, чвк, чвк "вагнер", "вагнеровцы", африка, дипломатия, дипломатические отношения, информационная безопасность
Новости, Мали, Украина, Киев, Максим Бужанский, Юрий Пивоваров, Верховная Рада, ЧВК, ЧВК "Вагнер", "вагнеровцы", Африка, дипломатия, дипломатические отношения, информационная безопасность
Украинский депутат оценил потерю дипотношений с Мали
Африка отдалилась от Украины дипломатически. Об этом 5 августа заявил депутат украинского парламента (Верховной Рады) Макс Бужанский
"Было непросто потерять дипломатические отношения с Мали, но мы справились", - сообщил украинский нардеп.
При этом он отметил: "А вообще, это результат превращения единой и внятной информационной политики в погоню за лайками, где каждый заявляет, что хочет, а потом все удивляемся результату".
Накануне в малийской столице Бамако завили о вмешательстве нынешнего руководства Украины в во внутренние дела африканской страны. Правительство Мали заявило о пособничестве Киева малийским бандитам, отметившимся недавно нападениями на правительственные войска и ЧВК "Вагнер".
Правительство Мали 4 августа опубликовало заявление о "немедленном" разрыве дипломатических отношений с Украиной, длившихся с 1992 года. В документе упомянут украинский посол в Сенегале Юрий Пивоваров, открыто поддерживающий оппозиционные бандформирования в Мали, а также представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.