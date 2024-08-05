Украинский депутат оценил потерю дипотношений с Мали - 05.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240805/1056674654.html
Украинский депутат оценил потерю дипотношений с Мали
Украинский депутат оценил потерю дипотношений с Мали - 05.08.2024 Украина.ру
Украинский депутат оценил потерю дипотношений с Мали
Африка отдалилась от Украины дипломатически. Об этом 5 августа заявил депутат украинского парламента (Верховной Рады) Макс Бужанский
2024-08-05T10:17
2024-08-05T10:17
новости
мали
украина
киев
максим бужанский
юрий пивоваров
верховная рада
чвк
чвк "вагнер"
"вагнеровцы"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1c/1056528330_0:141:810:597_1920x0_80_0_0_dde2b81c3ed43d91762eb5c07788bda2.jpg.webp
"Было непросто потерять дипломатические отношения с Мали, но мы справились", - сообщил украинский нардеп.При этом он отметил: "А вообще, это результат превращения единой и внятной информационной политики в погоню за лайками, где каждый заявляет, что хочет, а потом все удивляемся результату".Накануне в малийской столице Бамако завили о вмешательстве нынешнего руководства Украины в во внутренние дела африканской страны. Правительство Мали заявило о пособничестве Киева малийским бандитам, отметившимся недавно нападениями на правительственные войска и ЧВК "Вагнер".Правительство Мали 4 августа опубликовало заявление о "немедленном" разрыве дипломатических отношений с Украиной, длившихся с 1992 года. В документе упомянут украинский посол в Сенегале Юрий Пивоваров, открыто поддерживающий оппозиционные бандформирования в Мали, а также представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.Подробнее об этом читайте в публикации Украина.ру Глобальный Юг ответил Киеву, секс-скандал в армии. Главное на Украине на утро 5 августа
мали
украина
киев
африка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1c/1056528330_0:0:810:609_1920x0_80_0_0_6e5375318e8e22d86d45079eadb69a61.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мали, украина, киев, максим бужанский, юрий пивоваров, верховная рада, чвк, чвк "вагнер", "вагнеровцы", африка, дипломатия, дипломатические отношения, информационная безопасность
Новости, Мали, Украина, Киев, Максим Бужанский, Юрий Пивоваров, Верховная Рада, ЧВК, ЧВК "Вагнер", "вагнеровцы", Африка, дипломатия, дипломатические отношения, информационная безопасность

Украинский депутат оценил потерю дипотношений с Мали

10:17 05.08.2024
 
© X / abdalaag2022Джихадисты-туареги Мали
Джихадисты-туареги Мали - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© X / abdalaag2022
Читать в
Африка отдалилась от Украины дипломатически. Об этом 5 августа заявил депутат украинского парламента (Верховной Рады) Макс Бужанский
"Было непросто потерять дипломатические отношения с Мали, но мы справились", - сообщил украинский нардеп.
При этом он отметил: "А вообще, это результат превращения единой и внятной информационной политики в погоню за лайками, где каждый заявляет, что хочет, а потом все удивляемся результату".
Накануне в малийской столице Бамако завили о вмешательстве нынешнего руководства Украины в во внутренние дела африканской страны. Правительство Мали заявило о пособничестве Киева малийским бандитам, отметившимся недавно нападениями на правительственные войска и ЧВК "Вагнер".
Правительство Мали 4 августа опубликовало заявление о "немедленном" разрыве дипломатических отношений с Украиной, длившихся с 1992 года. В документе упомянут украинский посол в Сенегале Юрий Пивоваров, открыто поддерживающий оппозиционные бандформирования в Мали, а также представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
Подробнее об этом читайте в публикации Украина.ру Глобальный Юг ответил Киеву, секс-скандал в армии. Главное на Украине на утро 5 августа
 
НовостиМалиУкраинаКиевМаксим БужанскийЮрий ПивоваровВерховная РадаЧВКЧВК "Вагнер""вагнеровцы"Африкадипломатиядипломатические отношенияинформационная безопасность
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:41Следком расследует деятельность исламистов, склонявших тюменцев к терроризму
10:41Освобожденный иноагент Яшин за сутки поменял мнение по Украине
10:17Украинский депутат оценил потерю дипотношений с Мали
10:13Украинский БПЛА сбросил боеприпас на жительницу Донецка
10:00Глобальный Юг ответил Киеву, секс-скандал в армии. Главное на Украине на утро 5 августа
09:57Автомобиль ВСУ сожгли в Днепре
09:56Россиянин пытался подорвать чиновников в Запорожской области по заданию Киева
09:04"Диагноз верный": правительство Мали согласилось с позицией РФ о неонацистском характере киевских властей
08:30"Вернули настоящих людей, отпустили зверят": Симоньян об обмене заключенными между РФ и Западом
08:04Главное за ночь 5 августа
07:51На Украине с утра звучит воздушная тревога, раздаются взрывы
07:33Государственный долг Украины при Зеленском удвоился
07:15Власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной — СМИ
06:20Норин раскрыл, как ВС РФ пробились в Очеретино, разворошили "медвежий угол" и "ударили в глаз" в Угледаре
06:10Фронт может провалиться: Норин о том, как ВС РФ устроили ВСУ гонку на истощение с "песком в подшибниках"
06:00"Это долина смерти": журналист объяснил, почему атака на Волчанск оказалась "наполовину успешной"
06:00Похабный мир или капитуляция. Украинские эксперты о перспективах продолжения боевых действий
05:46Украина за неделю. Станет ли Верка Сердючка идеологом поствоенной Украины вместо Фарион
05:45"Мечутся высунув язык": Норин раскрыл, почему "пожарные команды" ВСУ скачут по всей линии фронта
05:30Эксперт рассказал, как ВС РФ прорвали две линии обороны, но ВСУ уже готовят третью в Селидово и Курахово
Лента новостейМолния