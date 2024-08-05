"Диагноз верный": правительство Мали согласилось с позицией РФ о неонацистском характере киевских властей - 05.08.2024 Украина.ру
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"Диагноз верный": правительство Мали согласилось с позицией РФ о неонацистском характере киевских властей
"Диагноз верный": правительство Мали согласилось с позицией РФ о неонацистском характере киевских властей - 05.08.2024 Украина.ру
"Диагноз верный": правительство Мали согласилось с позицией РФ о неонацистском характере киевских властей
Переходное правительство Мали в заявлении о разрыве дипломатических отношений с Украиной подчеркнуло, что полностью согласно с позицией России о неонацистском характере властей в Киеве
2024-08-05T09:04
2024-08-05T09:04
новости
мали
украина
киев
отношения
украинский неонацизм
россия
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"Переходное правительство Мали полностью поддерживает диагноз, поставленный Российской Федерацией, которая на протяжении многих лет предупреждала мир о неонацистском и злодейском характере украинских властей, ныне союзников международного терроризма, что далеко от стремлений украинского народа к миру и стабильности", - говорится в заявлении.Кроме того, власти африканской страны отметили, что приняли решение официально предупредить региональные и международные органы, а также страны, поддерживающие Киев, и указать им, что Украина "открыто и публично заявила о своей поддержке терроризма".Вследствие этого Мали "рассматривает поддержку Украины как поддержку международного терроризма", говорится в документе.Также переходное правительство Мали заявило, что примет меры для предотвращения дестабилизации страны с территории других африканских государств, в частности, со стороны украинских посольств в субрегионе и с участием "террористов, замаскированных под дипломатов".Ранее стало известно, что Мали незамедлительно разрывает дипломатические отношения с Украиной. Это решение африканской страны связано с поддержкой Киевом террористов в Мали.Подробнее о ситуации - в материале Власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной — СМИ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мали, украина, киев, отношения, украинский неонацизм, россия
Новости, Мали, Украина, Киев, отношения, украинский неонацизм, Россия

"Диагноз верный": правительство Мали согласилось с позицией РФ о неонацистском характере киевских властей

09:04 05.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Переходное правительство Мали в заявлении о разрыве дипломатических отношений с Украиной подчеркнуло, что полностью согласно с позицией России о неонацистском характере властей в Киеве
"Переходное правительство Мали полностью поддерживает диагноз, поставленный Российской Федерацией, которая на протяжении многих лет предупреждала мир о неонацистском и злодейском характере украинских властей, ныне союзников международного терроризма, что далеко от стремлений украинского народа к миру и стабильности", - говорится в заявлении.
Кроме того, власти африканской страны отметили, что приняли решение официально предупредить региональные и международные органы, а также страны, поддерживающие Киев, и указать им, что Украина "открыто и публично заявила о своей поддержке терроризма".
Вследствие этого Мали "рассматривает поддержку Украины как поддержку международного терроризма", говорится в документе.
Также переходное правительство Мали заявило, что примет меры для предотвращения дестабилизации страны с территории других африканских государств, в частности, со стороны украинских посольств в субрегионе и с участием "террористов, замаскированных под дипломатов".
Ранее стало известно, что Мали незамедлительно разрывает дипломатические отношения с Украиной. Это решение африканской страны связано с поддержкой Киевом террористов в Мали.
Подробнее о ситуации - в материале Власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной — СМИ на сайте Украина.ру.
 
НовостиМалиУкраинаКиевотношенияукраинский неонацизмРоссия
 
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