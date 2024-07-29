Туареги и Украина. Что произошло в Мали и что будет с пленными - 29.07.2024 Украина.ру
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Туареги и Украина. Что произошло в Мали и что будет с пленными
Туареги и Украина. Что произошло в Мали и что будет с пленными - 29.07.2024 Украина.ру
Туареги и Украина. Что произошло в Мали и что будет с пленными
Накануне в телеграм-канале телеканала Russia Today опубликовал кадры, как утверждается, наемников с Украины, которые воюют в Африке на стороне племени туарегов против правительственных Вооруженных сил Республики Мали
2024-07-29T17:14
2024-07-29T18:22
эксклюзив
мали
украина
россия
чвк
аль-каида
чвк "вагнер"
африка
гур моу
борис рожин
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RT пишет, что эти фото собирался опубликовать автор военного телеграм-канала GREY ZONE Никита Федянин, который погиб в субботу во время нападения туарегов на колонну группы "Вагнер". Федянин, по информации канала, планировал также обнародовать материалы о том, что сепаратисты вооруженной группировки "Национальное движение за освобождение Азавада" проходили инструктаж по управлению FPV-дронами на Украине.На фото запечатлен предположительно один из инструкторов — мужчина в камуфляже на фоне вертолета. Опознать его едва ли возможно, так как лицо закрыто балаклавой и очками, но на бронежилете у него шеврон в виде трезубца — герба Украины.Что произошло, и как оно связано с УкраинойПо информации информационного агентства Reuters, вооружённое столкновение, названное в западных СМИ "Бой за Тинзаутен", в районе малийско-алжирской границы активизировались 25–26 июля.В субботу стало известно об атаке туарегов на колонну "Вагнера", захвате бронетехники, автоцистерн и грузовиков. Потери ЧВК достоверно неизвестны: французские СМИ и некоторые телеграм-каналы пишут о 15 погибших, другие российские источники — от 20 и больше. Потери понесли и военнослужащие армии Мали, по официальной информации, двое погибших и десять раненых.Бойцы группы также были взяты в плен. На видео, опубликованном сепаратистами, пленных заставили прокричать антироссийский лозунг в поддержку создания независимого туарегского государства.Группа военных попала в засаду из-за сильной песчаной бури, по этой же причине боевикам удалось нарастить численность своих группировок в последний день сражения, рассказал РИА "Новости" в "Вагнере"."С 22 по 27 июля 2024 года военнослужащие FAM и бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" под руководством командира Сергея Шевченко, позывной "Пруд", в окрестностях населённого пункта Тин-Заутин вели ожесточённые бои с боевиками из Координационного движения "Азавад" (CMA) и "Аль-Каиды"* в Сахеле" (JNIM).В течение следующих дней боевики снова пытались атаковать "группу Пруда". Они использовали тяжёлое оружие, беспилотники и шахид-мобили. В результате группа "Вагнер" понесла потери, среди погибших — командир Сергей Шевченко", — сообщил источник агентства.Ответственность за атаку взяли на себя сразу несколько организаций: сами туареги, аффилированная с "Аль-Каидой"* группировка ДНИМ ("Джамаат Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин"*. — Ред.).Боевики разместили в соцсети X** обращение к украинцам:"Сообщение братьям-украинцам. Дорогие братья-украинцы. Мы, вооружённые силы CSP-DPA, хотим выразить нашу солидарность с вашей борьбой против российских преступников. Мы захватили значительную часть наёмников "Вагнера" и хотим передать вам этих пленных в знак поддержки и солидарности. Этот жест направлен на то, чтобы помочь вам в вашей борьбе за справедливость и свободу. Мы надеемся, что это будет способствовать вам в вашей борьбе за справедливость и свободу. Мы надеемся, что это будет способствовать укреплению наших связей и нашей совместной победе. Со всей нашей поддержкой, Вооружённые силы CSP-DPA", — гласила запись.Было также опубликовано фото FPV-дрона бригады Нацгвардии Украины "Хартия" с надписью "Russia — no! Azavad!" на борту.Ряд телеграм-каналов еще накануне писал, что туареги могут передать пленных Украине. На Украине молчали до середины дня понедельника, пока представитель ГУР Андрей Юсов не заявил в эфире объединенного телемарафона:"Повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников", — сказал Юсов.Он отметил, что Украине это нужно для того, чтобы осложнить России решение геополитических и экономических вопросов. Более того, Юсов выразил прямую угрозу бойцам "Вагнера", находящимся в Мали.Ранее он уже утверждал, что украинские бойцы спецназа принимали участие в атаках на военных "Вагнера" в Судане.Предыстория и судьба пленныхЧВК "Вагнер" участвует в конфликте в Мали с 2021 года на стороне правительственных сил.После двух военных переворотов — в 2012 и 2020 годах к власти в Мали пришел Национальный комитет спасения народа Мали, нынешним фактическим руководителем государства является Ассими Гоита, который называет Россию союзником, а своих оппонентов — антипрогрессивными группировками, которые поддерживает неназванное западное государство. В официальной риторике Гоиты звучат также тезисы о прекращении французского военного присутствия в Мали.Война туарегов за отдельное государство Азавад (территория которого, согласно их убеждениям, должна занимать не только ряд регионов Мали, в основном на севере страны, но и некоторые районы Алжира, Нигера, Ливии и Буркина-Фасо) продолжается в течение столетия, но очередной виток развития получила в 2012 году после государственного переворота.На стороне туарегов выступают многие исламистские группировки, связанные с "Аль-Каидой"* и ИГ*, самая заметная из которых — джихадистская группировка "Аль-Каида"* в "Исламском Магрибе".Мали и ЦАР — два государства, в которых на данный момент бойцы "Вагнера" воюют в составе своих подразделений. В боевых действиях на Украине они с лета 2023 года принимают участие в подразделения ВС РФ."Формально было сказано, что "Вагнер" полностью закрывается, и что его больше не будет. Но оказалось, что он все же остается в Мали и в ЦАР. Отчасти это связано с тем, что сам бренд "Вагнер" на местах очень раскручен. Местные наши партнеры не хотят так легко отказываться от этого бренда, потому что он им кажется надежным", — объяснил в интервью изданию Украина.ру кандидат политических наук, научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев.По его словам, пока нет основания констатировать прямую связь между Украиной и нападением на колонну в Мали, но есть основания считать, что французская разведка имеет отношения к этому происшествию.Наиболее чувствительный вопрос, который все обсуждают, — что будет с пленными. Официальных сообщений на этот счет пока нет.В российских военных и околовоенных телеграм-каналах пишут о том, что часть пленных выкупили при участии российских государственных структур. Авторы телеграм-канала SHOT утверждают, что обменяли всех, ссылаясь на источник в Минобороны."В Мали в результате засады боевиков на севере страны погибло существенное количество бойцов ЧВК "Вагнер" и солдат ВС Мали. Боевики напали под покровом песчаной бури, достигнув тактической внезапности. Также существенное кол-во правительственных солдат и несколько бойцов "Вагнера" попали в плен. Некоторых уже обменяли назад.По некоторым данным, среди погибших был и админ канала Grey Zone (знал его лично, встречались несколько раз в Москве). Среди пленных был небезызвестный Лотос (один из командиров "Вагенра" Антон Елизаров. — Ред.), но его уже обменяли обратно", — написал в своем телеграм-канале военный обозреватель Борис Рожин.Главный вопрос: не будут ли пленные переданы или проданы украинской стороне, в то время как ГУР хвастается своим участием в операции. Неоднократно в мировых СМИ и отчетах ООН появлялась информация о пытках и издевательствах над российскими военнопленными в украинском плену.Одна из самых обсуждаемых тем последнего времени — суд над чешским наемников Филипом Симаном в Праге. Обвиняют его в незаконной службе в иностранной (украинской) армии и мародерстве. Сам же Симан на допросах рассказал о некой "расстрельной команде", в которую входил и он сам.По словам Симана, он и другие военнослужащие батальона "Карпатская Сечь" участвовали в расстрелах пленных и местных жителей в Ирпене и Буче весной 2022 года.* Запрещенная в РФ террористическая организация.** Соцсеть заблокирована в РФ.Более подробно о последствиях атаки в Мали — в интервью Кирилла Курбатова Иван Лошкарев: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240619/1055730761.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, мали, украина, россия, чвк, аль-каида, чвк "вагнер", африка, гур моу, борис рожин, украина.ру
Эксклюзив, Мали, Украина, Россия, ЧВК, Аль-Каида, ЧВК "Вагнер", Африка, ГУР МОУ, Борис Рожин, Украина.ру

Туареги и Украина. Что произошло в Мали и что будет с пленными

17:14 29.07.2024 (обновлено: 18:22 29.07.2024)
 
© AFP2024 / SOULEYMANE AG ANARA
- РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AFP2024 / SOULEYMANE AG ANARA
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Сергей Зуев
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Накануне в телеграм-канале телеканала Russia Today опубликовал кадры, как утверждается, наемников с Украины, которые воюют в Африке на стороне племени туарегов против правительственных Вооруженных сил Республики Мали
RT пишет, что эти фото собирался опубликовать автор военного телеграм-канала GREY ZONE Никита Федянин, который погиб в субботу во время нападения туарегов на колонну группы "Вагнер". Федянин, по информации канала, планировал также обнародовать материалы о том, что сепаратисты вооруженной группировки "Национальное движение за освобождение Азавада" проходили инструктаж по управлению FPV-дронами на Украине.
На фото запечатлен предположительно один из инструкторов — мужчина в камуфляже на фоне вертолета. Опознать его едва ли возможно, так как лицо закрыто балаклавой и очками, но на бронежилете у него шеврон в виде трезубца — герба Украины.
© rt_russian / Telegram
© rt_russian / Telegram
Что произошло, и как оно связано с Украиной
По информации информационного агентства Reuters, вооружённое столкновение, названное в западных СМИ "Бой за Тинзаутен", в районе малийско-алжирской границы активизировались 25–26 июля.
В субботу стало известно об атаке туарегов на колонну "Вагнера", захвате бронетехники, автоцистерн и грузовиков. Потери ЧВК достоверно неизвестны: французские СМИ и некоторые телеграм-каналы пишут о 15 погибших, другие российские источники — от 20 и больше. Потери понесли и военнослужащие армии Мали, по официальной информации, двое погибших и десять раненых.
Бойцы группы также были взяты в плен. На видео, опубликованном сепаратистами, пленных заставили прокричать антироссийский лозунг в поддержку создания независимого туарегского государства.
Группа военных попала в засаду из-за сильной песчаной бури, по этой же причине боевикам удалось нарастить численность своих группировок в последний день сражения, рассказал РИА "Новости" в "Вагнере".
"С 22 по 27 июля 2024 года военнослужащие FAM и бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" под руководством командира Сергея Шевченко, позывной "Пруд", в окрестностях населённого пункта Тин-Заутин вели ожесточённые бои с боевиками из Координационного движения "Азавад" (CMA) и "Аль-Каиды"* в Сахеле" (JNIM).
В течение следующих дней боевики снова пытались атаковать "группу Пруда". Они использовали тяжёлое оружие, беспилотники и шахид-мобили. В результате группа "Вагнер" понесла потери, среди погибших — командир Сергей Шевченко", — сообщил источник агентства.
Ответственность за атаку взяли на себя сразу несколько организаций: сами туареги, аффилированная с "Аль-Каидой"* группировка ДНИМ ("Джамаат Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин"*. — Ред.).
Боевики разместили в соцсети X** обращение к украинцам:
"Сообщение братьям-украинцам. Дорогие братья-украинцы. Мы, вооружённые силы CSP-DPA, хотим выразить нашу солидарность с вашей борьбой против российских преступников. Мы захватили значительную часть наёмников "Вагнера" и хотим передать вам этих пленных в знак поддержки и солидарности. Этот жест направлен на то, чтобы помочь вам в вашей борьбе за справедливость и свободу.
Мы надеемся, что это будет способствовать вам в вашей борьбе за справедливость и свободу. Мы надеемся, что это будет способствовать укреплению наших связей и нашей совместной победе. Со всей нашей поддержкой, Вооружённые силы CSP-DPA", — гласила запись.
Было также опубликовано фото FPV-дрона бригады Нацгвардии Украины "Хартия" с надписью "Russia — no! Azavad!" на борту.
Ряд телеграм-каналов еще накануне писал, что туареги могут передать пленных Украине. На Украине молчали до середины дня понедельника, пока представитель ГУР Андрей Юсов не заявил в эфире объединенного телемарафона:
"Повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников", — сказал Юсов.
Он отметил, что Украине это нужно для того, чтобы осложнить России решение геополитических и экономических вопросов. Более того, Юсов выразил прямую угрозу бойцам "Вагнера", находящимся в Мали.
Ранее он уже утверждал, что украинские бойцы спецназа принимали участие в атаках на военных "Вагнера" в Судане.
железная дорога
19 июня, 16:12
Транспортные кресты на теле Африки. Как соединить Черный континент в единый рынокНа нынешнем Петербургском Международном экономическом форуме рассматривались различные экономические рычаги и возможности разных стран мира. Впрочем, форум так и назывался "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста". Одной из таких точек роста, как нам кажется, могут стать логистические и транспортные пути Африки
Предыстория и судьба пленных
ЧВК "Вагнер" участвует в конфликте в Мали с 2021 года на стороне правительственных сил.
После двух военных переворотов — в 2012 и 2020 годах к власти в Мали пришел Национальный комитет спасения народа Мали, нынешним фактическим руководителем государства является Ассими Гоита, который называет Россию союзником, а своих оппонентов — антипрогрессивными группировками, которые поддерживает неназванное западное государство. В официальной риторике Гоиты звучат также тезисы о прекращении французского военного присутствия в Мали.
Война туарегов за отдельное государство Азавад (территория которого, согласно их убеждениям, должна занимать не только ряд регионов Мали, в основном на севере страны, но и некоторые районы Алжира, Нигера, Ливии и Буркина-Фасо) продолжается в течение столетия, но очередной виток развития получила в 2012 году после государственного переворота.
На стороне туарегов выступают многие исламистские группировки, связанные с "Аль-Каидой"* и ИГ*, самая заметная из которых — джихадистская группировка "Аль-Каида"* в "Исламском Магрибе".
Мали и ЦАР — два государства, в которых на данный момент бойцы "Вагнера" воюют в составе своих подразделений. В боевых действиях на Украине они с лета 2023 года принимают участие в подразделения ВС РФ.
"Формально было сказано, что "Вагнер" полностью закрывается, и что его больше не будет. Но оказалось, что он все же остается в Мали и в ЦАР. Отчасти это связано с тем, что сам бренд "Вагнер" на местах очень раскручен. Местные наши партнеры не хотят так легко отказываться от этого бренда, потому что он им кажется надежным", — объяснил в интервью изданию Украина.ру кандидат политических наук, научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев.
По его словам, пока нет основания констатировать прямую связь между Украиной и нападением на колонну в Мали, но есть основания считать, что французская разведка имеет отношения к этому происшествию.
Наиболее чувствительный вопрос, который все обсуждают, — что будет с пленными. Официальных сообщений на этот счет пока нет.
В российских военных и околовоенных телеграм-каналах пишут о том, что часть пленных выкупили при участии российских государственных структур. Авторы телеграм-канала SHOT утверждают, что обменяли всех, ссылаясь на источник в Минобороны.
"В Мали в результате засады боевиков на севере страны погибло существенное количество бойцов ЧВК "Вагнер" и солдат ВС Мали. Боевики напали под покровом песчаной бури, достигнув тактической внезапности. Также существенное кол-во правительственных солдат и несколько бойцов "Вагнера" попали в плен. Некоторых уже обменяли назад.
По некоторым данным, среди погибших был и админ канала Grey Zone (знал его лично, встречались несколько раз в Москве). Среди пленных был небезызвестный Лотос (один из командиров "Вагенра" Антон Елизаров. — Ред.), но его уже обменяли обратно", — написал в своем телеграм-канале военный обозреватель Борис Рожин.
Главный вопрос: не будут ли пленные переданы или проданы украинской стороне, в то время как ГУР хвастается своим участием в операции. Неоднократно в мировых СМИ и отчетах ООН появлялась информация о пытках и издевательствах над российскими военнопленными в украинском плену.
Одна из самых обсуждаемых тем последнего времени — суд над чешским наемников Филипом Симаном в Праге. Обвиняют его в незаконной службе в иностранной (украинской) армии и мародерстве. Сам же Симан на допросах рассказал о некой "расстрельной команде", в которую входил и он сам.
По словам Симана, он и другие военнослужащие батальона "Карпатская Сечь" участвовали в расстрелах пленных и местных жителей в Ирпене и Буче весной 2022 года.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
** Соцсеть заблокирована в РФ.
Более подробно о последствиях атаки в Мали — в интервью Кирилла Курбатова Иван Лошкарев: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивМалиУкраинаРоссияЧВКАль-КаидаЧВК "Вагнер"АфрикаГУР МОУБорис РожинУкраина.ру
 
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