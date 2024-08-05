Норин раскрыл, как ВС РФ пробились в Очеретино, разворошили "медвежий угол" и "ударили в глаз" в Угледаре - 05.08.2024 Украина.ру
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Норин раскрыл, как ВС РФ пробились в Очеретино, разворошили "медвежий угол" и "ударили в глаз" в Угледаре
Норин раскрыл, как ВС РФ пробились в Очеретино, разворошили "медвежий угол" и "ударили в глаз" в Угледаре - 05.08.2024 Украина.ру
Норин раскрыл, как ВС РФ пробились в Очеретино, разворошили "медвежий угол" и "ударили в глаз" в Угледаре
У противника и так было несколько болевых точек, а сейчас появляются новые. Самая очевидная новая болевая точка — Дзержинское направление. Нельзя сказать, что Украина расслабилась. Просто у нее дефицит боеспособных войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
2024-08-05T06:20
2024-08-05T06:20
новости
россия
очеретино
евгений норин
угледар
донбасс
вс рф
сво
наступление
всу
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За последнее время крупнейшим успехом ВС РФ стал прорыв под Очеретино, когда ВСУ подловили на ротации. Поселок удобно расположен, поэтому там раскрылся "очеретинский цветок", когда ВС РФ стали наступать во все стороны, рассказал журналист.У противника и так было несколько болевых точек, а сейчас появляются новые. Самая очевидная новая болевая точка — Дзержинское направление, которое долгое время было медвежьим углом (линия фронта там стояла с 2014 года), уточнил историк.Еще одна такая боевая точка — Угледар. Украинское командование, решив, что есть направления поважнее, повыдергивала оттуда силы. И хотя у ВС РФ там тоже нет крупных сил, мы ударили "пальцем прямо в глаз", из-за чего противник откатился ближе к рокадной дороге, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, почему Россия должна усилить ядерную мощь Калининграда и Белоруссии, не дожидаясь американских ракет в ФРГ - в интервью РФ нельзя опоздать ни в войне, ни в политике. Владимир Козин о том, как осадить ядерный союз ФРГ и США на сайте Украина.ру
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россия
очеретино
угледар
донбасс
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новости, россия, очеретино, евгений норин, угледар, донбасс, вс рф, сво, наступление, всу, украина
Новости, Россия, Очеретино, Евгений Норин, Угледар, Донбасс, ВС РФ, СВО, наступление, ВСУ, Украина

Норин раскрыл, как ВС РФ пробились в Очеретино, разворошили "медвежий угол" и "ударили в глаз" в Угледаре

06:20 05.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанкист группировки "Центр" в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО
Танкист группировки Центр в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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У противника и так было несколько болевых точек, а сейчас появляются новые. Самая очевидная новая болевая точка — Дзержинское направление. Нельзя сказать, что Украина расслабилась. Просто у нее дефицит боеспособных войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
За последнее время крупнейшим успехом ВС РФ стал прорыв под Очеретино, когда ВСУ подловили на ротации. Поселок удобно расположен, поэтому там раскрылся "очеретинский цветок", когда ВС РФ стали наступать во все стороны, рассказал журналист.
У противника и так было несколько болевых точек, а сейчас появляются новые. Самая очевидная новая болевая точка — Дзержинское направление, которое долгое время было медвежьим углом (линия фронта там стояла с 2014 года), уточнил историк.
"Я не могу сказать, что Украина расслабилась. Просто у нее дефицит боеспособных войск. Поэтому противник решил забрать из Дзержинска несколько боеспособных батальонов в другое место, а мы ударили именно там", - отметил Норин.
Еще одна такая боевая точка — Угледар. Украинское командование, решив, что есть направления поважнее, повыдергивала оттуда силы. И хотя у ВС РФ там тоже нет крупных сил, мы ударили "пальцем прямо в глаз", из-за чего противник откатился ближе к рокадной дороге, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Россия должна усилить ядерную мощь Калининграда и Белоруссии, не дожидаясь американских ракет в ФРГ - в интервью РФ нельзя опоздать ни в войне, ни в политике. Владимир Козин о том, как осадить ядерный союз ФРГ и США на сайте Украина.ру
Сенсей
2 августа, 06:25
Инструктор "Сенсей": Я подготовил больше одиннадцати тысяч бойцовО специфике работы с мобилизованными, добровольцами, срочниками и спецконтингентом, нюансах обучения штурмовиков, проблемах с инструкторами, личной мотивации и многом другом журналисту издания Украина.ру рассказал гражданский инструктор-волонтер по огневой и тактической подготовке с позывным "Сенсей"
 
НовостиРоссияОчеретиноЕвгений НоринУгледарДонбассВС РФСВОнаступлениеВСУУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
06:20Норин раскрыл, как ВС РФ пробились в Очеретино, разворошили "медвежий угол" и "ударили в глаз" в Угледаре
06:10Фронт может провалиться: Норин о том, как ВС РФ устроили ВСУ гонку на истощение с "песком в подшибниках"
06:00"Это долина смерти": журналист объяснил, почему атака на Волчанск оказалась "наполовину успешной"
06:00Похабный мир или капитуляция. Украинские эксперты о перспективах продолжения боевых действий
05:46Украина за неделю. Станет ли Верка Сердючка идеологом поствоенной Украины вместо Фарион
05:45"Мечутся высунув язык": Норин раскрыл, почему "пожарные команды" ВСУ скачут по всей линии фронта
05:30Эксперт рассказал, как ВС РФ прорвали две линии обороны, но ВСУ уже готовят третью в Селидово и Курахово
05:15"ВСУ не могут нас отрезать": Казаков раскрыл, как ВС РФ прорвались в Очретино и вклинились в Угледаре
05:00На Запорожье может что-то начаться: военкор Линин о том, смогут ли бригады ВСУ нанести внезапный удар
04:45"Разорвем ко всеобщей радости": Норин рассказал, когда на Украине могут "крякнуться" тыл и энергетика
04:30В ожидании большого наступления: эксперт Казаков раскрыл, как меняется линия фронта в позиционной войне
04:15"Новым рекрутам по два миллиона": историк о том, почему Киев верит, что в России "выскребутся" резервы
04:00Наш "хитрый план" очевиден: Норин раскрыл, почему Украина не может загнать в окопы 14 резервных бригад
03:45Потери надо восстанавливать: эксперт Норин объяснил, почему в России не бесконечен запас добровольцев
03:30Эксперт о том, какой замысел несет Авдеевско-Покровский выступ в преддверии осеннего наступления ВСУ
03:15Журналист рассказал, как Россия устроила ВСУ "иглоукалывание" и раскрыла болевой "очеретинский цветок"
03:00Эксперт раскрыл, почему стороны хотят "дать войне еще один шанс", но итоги 2024 покажут, что будет дальше
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