Норин раскрыл, как ВС РФ пробились в Очеретино, разворошили "медвежий угол" и "ударили в глаз" в Угледаре
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанкист группировки "Центр" в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО
У противника и так было несколько болевых точек, а сейчас появляются новые. Самая очевидная новая болевая точка — Дзержинское направление. Нельзя сказать, что Украина расслабилась. Просто у нее дефицит боеспособных войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
За последнее время крупнейшим успехом ВС РФ стал прорыв под Очеретино, когда ВСУ подловили на ротации. Поселок удобно расположен, поэтому там раскрылся "очеретинский цветок", когда ВС РФ стали наступать во все стороны, рассказал журналист.
У противника и так было несколько болевых точек, а сейчас появляются новые. Самая очевидная новая болевая точка — Дзержинское направление, которое долгое время было медвежьим углом (линия фронта там стояла с 2014 года), уточнил историк.
"Я не могу сказать, что Украина расслабилась. Просто у нее дефицит боеспособных войск. Поэтому противник решил забрать из Дзержинска несколько боеспособных батальонов в другое место, а мы ударили именно там", - отметил Норин.
Еще одна такая боевая точка — Угледар. Украинское командование, решив, что есть направления поважнее, повыдергивала оттуда силы. И хотя у ВС РФ там тоже нет крупных сил, мы ударили "пальцем прямо в глаз", из-за чего противник откатился ближе к рокадной дороге, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.ру
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