https://ukraina.ru/20240805/1056641957.html

Норин раскрыл, как ВС РФ пробились в Очеретино, разворошили "медвежий угол" и "ударили в глаз" в Угледаре

Норин раскрыл, как ВС РФ пробились в Очеретино, разворошили "медвежий угол" и "ударили в глаз" в Угледаре - 05.08.2024 Украина.ру

Норин раскрыл, как ВС РФ пробились в Очеретино, разворошили "медвежий угол" и "ударили в глаз" в Угледаре

У противника и так было несколько болевых точек, а сейчас появляются новые. Самая очевидная новая болевая точка — Дзержинское направление. Нельзя сказать, что Украина расслабилась. Просто у нее дефицит боеспособных войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин

2024-08-05T06:20

2024-08-05T06:20

2024-08-05T06:20

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россия

очеретино

евгений норин

угледар

донбасс

вс рф

сво

наступление

всу

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За последнее время крупнейшим успехом ВС РФ стал прорыв под Очеретино, когда ВСУ подловили на ротации. Поселок удобно расположен, поэтому там раскрылся "очеретинский цветок", когда ВС РФ стали наступать во все стороны, рассказал журналист.У противника и так было несколько болевых точек, а сейчас появляются новые. Самая очевидная новая болевая точка — Дзержинское направление, которое долгое время было медвежьим углом (линия фронта там стояла с 2014 года), уточнил историк.Еще одна такая боевая точка — Угледар. Украинское командование, решив, что есть направления поважнее, повыдергивала оттуда силы. И хотя у ВС РФ там тоже нет крупных сил, мы ударили "пальцем прямо в глаз", из-за чего противник откатился ближе к рокадной дороге, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, почему Россия должна усилить ядерную мощь Калининграда и Белоруссии, не дожидаясь американских ракет в ФРГ - в интервью РФ нельзя опоздать ни в войне, ни в политике. Владимир Козин о том, как осадить ядерный союз ФРГ и США на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240802/1056634778.html

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новости, россия, очеретино, евгений норин, угледар, донбасс, вс рф, сво, наступление, всу, украина