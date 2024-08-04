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Зеленский подтвердил получение истребителей F-16
Зеленский подтвердил получение истребителей F-16 - 04.08.2024 Украина.ру
Зеленский подтвердил получение истребителей F-16
Владимир Зеленский в телеграм-канале подтвердил получение истребителей F-16 от западных партнеров
2024-08-04T17:51
2024-08-04T17:51
2024-08-04T17:51
новости
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"F-16 на Украине. Мы обеспечили это", — написал он.К публикации прикреплена видеозапись, где демонстрируется пролет пары истребителей F-16, а также еще двух истребителей с украинскими опознавательными знаками, на фоне которых Зеленский вручает награды военнослужащим.Ранее журнал Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.Газета Telegraph информировала, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на днях отметил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe, самолеты будут сбиваться и уничтожаться.Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия 1" назвал передачу странами НАТО истребителей F-16 Украине ерундой. Он заверил, что РФ победит в специальной военной операции уже в этом году.Подробнее о связанных с истребителями проблемах для Киева - в материале Молятся против истребителей. Жителей Западной Украины ужаснула возможная поставка F-16 на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, f-16, украина, сша, владимир зеленский, киев, нато
Новости, F-16, Украина, США, Владимир Зеленский, Киев, НАТО
Зеленский подтвердил получение истребителей F-16
Владимир Зеленский в телеграм-канале подтвердил получение истребителей F-16 от западных партнеров
"F-16 на Украине. Мы обеспечили это", — написал он.
К публикации прикреплена видеозапись, где демонстрируется пролет пары истребителей F-16, а также еще двух истребителей с украинскими опознавательными знаками, на фоне которых Зеленский вручает награды военнослужащим.
Ранее журнал Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.
Газета Telegraph информировала, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на днях отметил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe, самолеты будут сбиваться и уничтожаться.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия 1" назвал передачу странами НАТО истребителей F-16 Украине ерундой. Он заверил, что РФ победит в специальной военной операции уже в этом году.
Подробнее о связанных с истребителями проблемах для Киева - в материале Молятся против истребителей. Жителей Западной Украины ужаснула возможная поставка F-16 на сайте Украина.ру.