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Зеленский должен встать на колени перед украинцами и россиянами — Кадыров
Зеленский должен встать на колени перед украинцами и россиянами — Кадыров - 04.08.2024 Украина.ру
Зеленский должен встать на колени перед украинцами и россиянами — Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что Владимир Зеленский должен на коленях просить прощения у народов Украины и России
2024-08-04T17:11
2024-08-04T17:11
2024-08-04T17:11
владимир зеленский
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Он указал, что Зеленского нельзя назвать мужчиной, у него нет достоинства, чтобы застрелиться, после того, что он сделал.Он также выразил уверенность, что Россия победит в специальной военной операции уже в этом году."Мы должны уничтожить полностью этот сатанизм. Победа 100% в этом году будет за нами. Да, нет сомнений", - заверил Кадыров.О готовности Киева к диалогу - в материале Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью киевского режима на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, новости, россия, украина, рамзан кадыров, украинцы, россияне
Владимир Зеленский, Новости, Россия, Украина, Рамзан Кадыров, украинцы, россияне
Зеленский должен встать на колени перед украинцами и россиянами — Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что Владимир Зеленский должен на коленях просить прощения у народов Украины и России
Он указал, что Зеленского нельзя назвать мужчиной, у него нет достоинства, чтобы застрелиться, после того, что он сделал.
"Он бы посмотрел в зеркало, посмотрел на улицу, что он делает, забирает людей, забрасывает их на мясорубку. И слушает западное европейское начальство - убивает украинский народ. Он сейчас должен, это мое глубокое убеждение, встать на колени и просить прощения сначала украинского народа, потом у России. И он никто сейчас, он не президент, он никто", - сказал Кадыров.
Он также выразил уверенность, что Россия победит в специальной военной операции уже в этом году.
"Мы должны уничтожить полностью этот сатанизм. Победа 100% в этом году будет за нами. Да, нет сомнений", - заверил Кадыров.