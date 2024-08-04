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Зеленский должен встать на колени перед украинцами и россиянами — Кадыров

Зеленский должен встать на колени перед украинцами и россиянами — Кадыров - 04.08.2024 Украина.ру

Зеленский должен встать на колени перед украинцами и россиянами — Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что Владимир Зеленский должен на коленях просить прощения у народов Украины и России

2024-08-04T17:11

2024-08-04T17:11

2024-08-04T17:11

владимир зеленский

новости

россия

украина

рамзан кадыров

украинцы

россияне

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Он указал, что Зеленского нельзя назвать мужчиной, у него нет достоинства, чтобы застрелиться, после того, что он сделал.Он также выразил уверенность, что Россия победит в специальной военной операции уже в этом году."Мы должны уничтожить полностью этот сатанизм. Победа 100% в этом году будет за нами. Да, нет сомнений", - заверил Кадыров.О готовности Киева к диалогу - в материале Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью киевского режима на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, новости, россия, украина, рамзан кадыров, украинцы, россияне