Зеленский должен встать на колени перед украинцами и россиянами — Кадыров - 04.08.2024 Украина.ру
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Зеленский должен встать на колени перед украинцами и россиянами — Кадыров
Зеленский должен встать на колени перед украинцами и россиянами — Кадыров - 04.08.2024 Украина.ру
Зеленский должен встать на колени перед украинцами и россиянами — Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что Владимир Зеленский должен на коленях просить прощения у народов Украины и России
2024-08-04T17:11
2024-08-04T17:11
владимир зеленский
новости
россия
украина
рамзан кадыров
украинцы
россияне
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Он указал, что Зеленского нельзя назвать мужчиной, у него нет достоинства, чтобы застрелиться, после того, что он сделал.Он также выразил уверенность, что Россия победит в специальной военной операции уже в этом году."Мы должны уничтожить полностью этот сатанизм. Победа 100% в этом году будет за нами. Да, нет сомнений", - заверил Кадыров.О готовности Киева к диалогу - в материале Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью киевского режима на сайте Украина.ру.
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владимир зеленский, новости, россия, украина, рамзан кадыров, украинцы, россияне
Владимир Зеленский, Новости, Россия, Украина, Рамзан Кадыров, украинцы, россияне

Зеленский должен встать на колени перед украинцами и россиянами — Кадыров

17:11 04.08.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что Владимир Зеленский должен на коленях просить прощения у народов Украины и России
Он указал, что Зеленского нельзя назвать мужчиной, у него нет достоинства, чтобы застрелиться, после того, что он сделал.
"Он бы посмотрел в зеркало, посмотрел на улицу, что он делает, забирает людей, забрасывает их на мясорубку. И слушает западное европейское начальство - убивает украинский народ. Он сейчас должен, это мое глубокое убеждение, встать на колени и просить прощения сначала украинского народа, потом у России. И он никто сейчас, он не президент, он никто", - сказал Кадыров.
Он также выразил уверенность, что Россия победит в специальной военной операции уже в этом году.
"Мы должны уничтожить полностью этот сатанизм. Победа 100% в этом году будет за нами. Да, нет сомнений", - заверил Кадыров.
О готовности Киева к диалогу - в материале Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью киевского режима на сайте Украина.ру.
 
Владимир ЗеленскийНовостиРоссияУкраинаРамзан Кадыровукраинцыроссияне
 
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