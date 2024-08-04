"Победа будет за Россией": Кадыров назвал ерундой передачу Киеву F-16 - 04.08.2024 Украина.ру
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"Победа будет за Россией": Кадыров назвал ерундой передачу Киеву F-16
"Победа будет за Россией": Кадыров назвал ерундой передачу Киеву F-16 - 04.08.2024 Украина.ру
"Победа будет за Россией": Кадыров назвал ерундой передачу Киеву F-16
Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия 1" назвал передачу странами НАТО истребителей F-16 Украине ерундой
2024-08-04T16:50
2024-08-04T16:52
f-16
нато
рамзан кадыров
россия
киев
украина
новости
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"Ну, это ерунда там. Это же не конец света. Да и сколько их там? Серьезные (истребители - ред), мы готовимся. Если вдруг что-то не так там, я уверен, что мы нажмем на кнопку и покажем, что нельзя шутить с нами. Как сказал наш верховный главнокомандующий: "зачем нам нужен этот мир без России?"", - заявил Кадыров.Он также высказал уверенность в том что РФ победит в специальной военной операции уже в этом году."Мы должны уничтожить полностью этот сатанизм. Победа 100% в этом году будет за нами. Да, нет сомнений. Основная сила – это их пехота. У них (Украины - ред) пехоты нету там. Как бы, что не давал (Запад Украине - ред), самолет (F-16) прилетит, один раз он может выпустить ракету - его сразу собьют и все - салам алейкум, закончится. Мы идем вперед, мы выигрываем, мы потихоньку продвигаемся. У нас со стороны в Волчанске вообще нет проблем - сами (украинские войска - ред.) сдаются там. Ребята говорят, здесь даже воевать стыдно", - сказал Кадыров.Кроме того, он заверил, что добровольцев, желающих отправиться на специальную военную операцию, так много, что в республике не успевают их обучать."Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять! Очень много добровольцев! Мы говорим Министерству обороны, дайте нам (возможность - ред) создавать полки, батальоны, чтобы направлять на боевые позиции, на передовую, чтобы мы дальше воевали. Там у них (у Украины - ред) бегут от всего, а наши бегут на них, чтобы уничтожать эту нечисть, этот сатанизм", - сказал Кадыров.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая партия F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph 31 июля сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.Подробнее о связанных с истребителями проблемах для Киева - в материале Молятся против истребителей. Жителей Западной Украины ужаснула возможная поставка F-16 на сайте Украина.ру.
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f-16, нато, рамзан кадыров, россия, киев, украина, новости
F-16, НАТО, Рамзан Кадыров, Россия, Киев, Украина, Новости

"Победа будет за Россией": Кадыров назвал ерундой передачу Киеву F-16

16:50 04.08.2024 (обновлено: 16:52 04.08.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкКадыров
Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия 1" назвал передачу странами НАТО истребителей F-16 Украине ерундой
"Ну, это ерунда там. Это же не конец света. Да и сколько их там? Серьезные (истребители - ред), мы готовимся. Если вдруг что-то не так там, я уверен, что мы нажмем на кнопку и покажем, что нельзя шутить с нами. Как сказал наш верховный главнокомандующий: "зачем нам нужен этот мир без России?"", - заявил Кадыров.
Он также высказал уверенность в том что РФ победит в специальной военной операции уже в этом году.
"Мы должны уничтожить полностью этот сатанизм. Победа 100% в этом году будет за нами. Да, нет сомнений. Основная сила – это их пехота. У них (Украины - ред) пехоты нету там. Как бы, что не давал (Запад Украине - ред), самолет (F-16) прилетит, один раз он может выпустить ракету - его сразу собьют и все - салам алейкум, закончится. Мы идем вперед, мы выигрываем, мы потихоньку продвигаемся. У нас со стороны в Волчанске вообще нет проблем - сами (украинские войска - ред.) сдаются там. Ребята говорят, здесь даже воевать стыдно", - сказал Кадыров.
Кроме того, он заверил, что добровольцев, желающих отправиться на специальную военную операцию, так много, что в республике не успевают их обучать.
"Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять! Очень много добровольцев! Мы говорим Министерству обороны, дайте нам (возможность - ред) создавать полки, батальоны, чтобы направлять на боевые позиции, на передовую, чтобы мы дальше воевали. Там у них (у Украины - ред) бегут от всего, а наши бегут на них, чтобы уничтожать эту нечисть, этот сатанизм", - сказал Кадыров.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая партия F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph 31 июля сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
Подробнее о связанных с истребителями проблемах для Киева - в материале Молятся против истребителей. Жителей Западной Украины ужаснула возможная поставка F-16 на сайте Украина.ру.
 
F-16НАТОРамзан КадыровРоссияКиевУкраинаНовости
 
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Заголовок открываемого материала
16:50"Победа будет за Россией": Кадыров назвал ерундой передачу Киеву F-16
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