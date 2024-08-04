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Украинский военкомат посчитал Россию виноватой в бунтах мужчин против силовой мобилизации
Украинский военкомат посчитал Россию виноватой в бунтах мужчин против силовой мобилизации - 04.08.2024 Украина.ру
Украинский военкомат посчитал Россию виноватой в бунтах мужчин против силовой мобилизации
Волынский областной военкомат на западной Украине посчитал спецслужбы России якобы виновными в организации митинга местных жителей, сообщило украинское издание "Страна"
2024-08-04T15:02
2024-08-04T15:02
2024-08-04T15:31
мобилизация
военкомат
новости
украина
россия
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Ранее в городе Ковель на западе Украины прошел митинг с требованием отпустить горожан, задержанных сотрудниками военкомата. Судя по видеозаписям в сети, в нем участвовали несколько десятков человек."Волынский ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) обвинил российские спецслужбы в организации протеста под зданием военкомата в Ковеле, где люди требовали отпустить парней, задержанных на Шацком блокпосте", - говорится в материале.Как заявили в военкомате, после задержания трех мужчин, между сотрудниками военкомата и местными жителями начался конфликт, в поддерживании и направлении которого военкомат обвинил спецслужбы РФ.В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Людей забирают на фронт на улицах, в кафе и магазинах. Мужчины пытаются бежать из страны, но многих возвращают, некоторые гибнут в пути.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, военкомат, новости, украина, россия
Украинский военкомат посчитал Россию виноватой в бунтах мужчин против силовой мобилизации
15:02 04.08.2024 (обновлено: 15:31 04.08.2024)
Волынский областной военкомат на западной Украине посчитал спецслужбы России якобы виновными в организации митинга местных жителей, сообщило украинское издание "Страна"
Ранее в городе Ковель на западе Украины прошел митинг с требованием отпустить горожан, задержанных сотрудниками военкомата. Судя по видеозаписям в сети, в нем участвовали несколько десятков человек.
"Волынский ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) обвинил российские спецслужбы в организации протеста под зданием военкомата в Ковеле, где люди требовали отпустить парней, задержанных на Шацком блокпосте", - говорится в материале.
Как заявили в военкомате, после задержания трех мужчин, между сотрудниками военкомата и местными жителями начался конфликт, в поддерживании и направлении которого военкомат обвинил спецслужбы РФ.
В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Людей забирают на фронт на улицах, в кафе и магазинах. Мужчины пытаются бежать из страны, но многих возвращают, некоторые гибнут в пути.