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Почти миллион украинских мужчин "залегли на дно", скрываясь от мобилизации - Financial Times

Почти миллион украинских мужчин "залегли на дно", скрываясь от мобилизации - Financial Times - 04.08.2024 Украина.ру

Почти миллион украинских мужчин "залегли на дно", скрываясь от мобилизации - Financial Times

Около 800 тысяч мужчин призывного возраста скрываются в попытке избежать мобилизации на Украине. Об этом сообщило издание Financial Times

2024-08-04T13:34

2024-08-04T13:34

2024-08-04T13:41

мобилизация

новости

украина

верховная рада

мужчины

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"Около 800 тысяч мужчин "залегли на дно", чтобы избежать призыва, сменив адрес и устроившись на работу, которую оплачивают наличными", - рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.В материале говорится, что украинские военкоматы "предпочитают" устраивать облавы на промышленные производства, где сотрудники вынуждены физически присутствовать на рабочем месте.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции.Людей забирают на фронт на работе, на улицах, в кафе и магазинах. Мужчины пытаются бежать из страны, но многих возвращают, некоторые гибнут в пути.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.

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мобилизация, новости, украина, верховная рада, мужчины