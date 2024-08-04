США пытаются сделать ЕС полностью зависимым от американских энергоресурсов — Захарова - 04.08.2024 Украина.ру
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США пытаются сделать ЕС полностью зависимым от американских энергоресурсов — Захарова
США пытаются сделать ЕС полностью зависимым от американских энергоресурсов — Захарова - 04.08.2024 Украина.ру
США пытаются сделать ЕС полностью зависимым от американских энергоресурсов — Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала рекомендацию Евросоюза Киеву приостановить транзит российской нефти, передает 4 августа РИА Новости
2024-08-04T12:50
2024-08-04T12:50
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венгрия
мария захарова
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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал, что остановка Киевом транзита нефти из России в Венгрию и Словакию координировалась из Брюсселя."Я бы добавила, что за Брюсселем стоит Вашингтон", - сказала Захарова.По ее словам, "американскому глубинному государству нужна полная зависимость ЕС от американских энергоресурсов".Захарова отметила, что "именно поэтому долгосрочные контракты стран ЕС с Россией были так ненавистны Штатам, именно поэтому был подорван "Северный поток".На прошлой неделе Словакия и Венгрия обратились в ЕК из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию.В четверг представитель Еврокомиссии заявила, что поставки топлива в эти страны были компенсированы другими поставщиками. В связи с этим в комиссии отказались проводить срочные консультации по этому вопросу.Газета Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса в пятницу сообщала, что ЕК посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники.Подробнее о позиции ЕС по остановке транзита нефти Киевом - в материале Татьяны Стоянович Нарушили военную дисциплину. ЕС поощряет Украину, которая шантажирует Венгрию и Словакию нефтью на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, венгрия, мария захарова, петер сийярто, ес
Новости, Россия, Киев, Венгрия, Мария Захарова, Петер Сийярто, ЕС

США пытаются сделать ЕС полностью зависимым от американских энергоресурсов — Захарова

12:50 04.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала рекомендацию Евросоюза Киеву приостановить транзит российской нефти, передает 4 августа РИА Новости
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал, что остановка Киевом транзита нефти из России в Венгрию и Словакию координировалась из Брюсселя.
"Я бы добавила, что за Брюсселем стоит Вашингтон", - сказала Захарова.
По ее словам, "американскому глубинному государству нужна полная зависимость ЕС от американских энергоресурсов".

"Это гарантирует Вашингтону экономические бонусы и политическую управляемость Евросоюзом", - объяснила она.

Захарова отметила, что "именно поэтому долгосрочные контракты стран ЕС с Россией были так ненавистны Штатам, именно поэтому был подорван "Северный поток".
На прошлой неделе Словакия и Венгрия обратились в ЕК из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию.
В четверг представитель Еврокомиссии заявила, что поставки топлива в эти страны были компенсированы другими поставщиками. В связи с этим в комиссии отказались проводить срочные консультации по этому вопросу.
Газета Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса в пятницу сообщала, что ЕК посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники.
Подробнее о позиции ЕС по остановке транзита нефти Киевом - в материале Татьяны Стоянович Нарушили военную дисциплину. ЕС поощряет Украину, которая шантажирует Венгрию и Словакию нефтью на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКиевВенгрияМария ЗахароваПетер СийяртоЕС
 
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