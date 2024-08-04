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"Всё кончено": французский политик объяснил, почему Зеленский готов на уступки

"Всё кончено": французский политик объяснил, почему Зеленский готов на уступки - 04.08.2024 Украина.ру

"Всё кончено": французский политик объяснил, почему Зеленский готов на уступки

Владимир Зеленский вынужден менять подход в отношении переговоров с Россией и уступок территорий в связи с недовольством украинцев и неудачами на фронте. Таким мнением поделился глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X

2024-08-04T11:31

2024-08-04T11:31

2024-08-04T11:47

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россия

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владимир зеленский

флориан филиппо

саммит

переговоры

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"Зеленский вынужден полностью развернуться перед лицом народного недовольства украинцев и неудач на фронте. Теперь он хочет, чтобы Россия участвовала в саммитах мира. Уступка территорий больше не табу для него: это становится возможным! Он понял, что западного оружия будет поступать всё меньше и меньше и что всё кончено. Но берегитесь натовских ястребов, готовых на всё!" - написал Филиппо.На минувшей неделе Зеленский в интервью французской газете Monde сказал о возможности начала переговоров с Россией без условия возврата территорий. Он также заявил, что территориальный вопрос очень сложен и должен решаться народом Украины на референдуме.Подробнее о готовности к диалогу - в материале Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью киевского режима на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, владимир зеленский, флориан филиппо, саммит, переговоры