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ВС РФ сбили украинские дроны над Белгородской областью - Минобороны

ВС РФ сбили украинские дроны над Белгородской областью - Минобороны - 04.08.2024 Украина.ру

ВС РФ сбили украинские дроны над Белгородской областью - Минобороны

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России

2024-08-04T10:20

2024-08-04T10:20

2024-08-04T10:20

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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА самолетного типа над Белгородской областью", - говорится в материале.Гава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале информировал, что за прошедшие сутки приграничные районы Белгородской области атаковало не менее 40 украинских дронов. В результате пострадали восемь человек, трое из них были госпитализированы.На всей территории Белгородской области с апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.Подробнее об ударах по Белгороду и ответные шаги РФ - в материале Путин о наступлении на Харьковщине: нас спровоцировали события в Белгороде на сайте Украина.ру.

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новости, белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков, беспилотники, дроны