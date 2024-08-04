ВС РФ сбили украинские дроны над Белгородской областью - Минобороны - 04.08.2024 Украина.ру
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ВС РФ сбили украинские дроны над Белгородской областью - Минобороны
ВС РФ сбили украинские дроны над Белгородской областью - Минобороны - 04.08.2024 Украина.ру
ВС РФ сбили украинские дроны над Белгородской областью - Минобороны
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России
2024-08-04T10:20
2024-08-04T10:20
новости
белгородская область
россия
белгород
вячеслав гладков
беспилотники
дроны
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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА самолетного типа над Белгородской областью", - говорится в материале.Гава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале информировал, что за прошедшие сутки приграничные районы Белгородской области атаковало не менее 40 украинских дронов. В результате пострадали восемь человек, трое из них были госпитализированы.На всей территории Белгородской области с апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.Подробнее об ударах по Белгороду и ответные шаги РФ - в материале Путин о наступлении на Харьковщине: нас спровоцировали события в Белгороде на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков, беспилотники, дроны
Новости, Белгородская область, Россия, Белгород, Вячеслав Гладков, беспилотники, дроны

ВС РФ сбили украинские дроны над Белгородской областью - Минобороны

10:20 04.08.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА самолетного типа над Белгородской областью", - говорится в материале.
Гава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале информировал, что за прошедшие сутки приграничные районы Белгородской области атаковало не менее 40 украинских дронов.
В результате пострадали восемь человек, трое из них были госпитализированы.
На всей территории Белгородской области с апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Подробнее об ударах по Белгороду и ответные шаги РФ - в материале Путин о наступлении на Харьковщине: нас спровоцировали события в Белгороде на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелгородская областьРоссияБелгородВячеслав Гладковбеспилотникидроны
 
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