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Военный Нацгвардии Украины убил иностранца из-за криптовалюты – "Страна"
Военный Нацгвардии Украины убил иностранца из-за криптовалюты – "Страна" - 03.08.2024 Украина.ру
Военный Нацгвардии Украины убил иностранца из-за криптовалюты – "Страна"
В Киеве военнослужащие Нацгвардии Украины похитили и убили иностранца, чтобы опустошить его крипто-кошелек. Об этом пишет "Политика страны", ссылаясь на источники в правоохранительных органах
2024-08-03T17:49
2024-08-03T17:49
2024-08-03T17:57
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Речь идет о 29-летнем гражданине Марокко Дбаб Ахмеде, тело которого нашли накануне закопанным в лесу. По данным следствия, 25 июля его похитили в Соломенском районе Киева двое мужчин в камуфляжной форме. Они затолкали марроканца в микроавтобус Volkswagen и отвезли в поселок в Клавдиево Киевской области. Иностранца задушили из-за семи миллионов гривен, которые и похитили преступники.Как уточняет СМИ, предварительно один из украинских военных предложил гражданину Марокко сделку по покупке криптовалюты. После злоумышленник солгал своим сослуживцам о том, будто бы иностранец изнасиловал его несовершеннолетнюю родственницу, попросив их о помощи. Коллегам о своем плане грабежа военнослужащий умолчал."Сослуживцы помогли организовать похищение мужчины, а уже расправой над марроканцем занимался организатор преступления. После того как он убил иностранца, он попросил нацгвардейцев помочь спрятать тело", - цитирует СМИ свой источник.Правоохранители задержали четверых человек, двое из которых участвовали в похищении и столько их же сообщников.Читайте также о том, сколько всушников придется убить России, чтобы одержать победу в интервью военного журналиста Алексея Борзенко на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Киев, Марокко, Нацгвардия, убийство, СВО
Военный Нацгвардии Украины убил иностранца из-за криптовалюты – "Страна"
17:49 03.08.2024 (обновлено: 17:57 03.08.2024)
В Киеве военнослужащие Нацгвардии Украины похитили и убили иностранца, чтобы опустошить его крипто-кошелек. Об этом пишет "Политика страны", ссылаясь на источники в правоохранительных органах
Речь идет о 29-летнем гражданине Марокко Дбаб Ахмеде, тело которого нашли накануне закопанным в лесу. По данным следствия, 25 июля его похитили в Соломенском районе Киева двое мужчин в камуфляжной форме. Они затолкали марроканца в микроавтобус Volkswagen и отвезли в поселок в Клавдиево Киевской области.
Иностранца задушили из-за семи миллионов гривен, которые и похитили преступники.
Как уточняет СМИ, предварительно один из украинских военных предложил гражданину Марокко сделку по покупке криптовалюты. После злоумышленник солгал своим сослуживцам о том, будто бы иностранец изнасиловал его несовершеннолетнюю родственницу, попросив их о помощи.
Коллегам о своем плане грабежа военнослужащий умолчал.
"Сослуживцы помогли организовать похищение мужчины, а уже расправой над марроканцем занимался организатор преступления. После того как он убил иностранца, он попросил нацгвардейцев помочь спрятать тело", - цитирует СМИ свой источник.
Правоохранители задержали четверых человек, двое из которых участвовали в похищении и столько их же сообщников.