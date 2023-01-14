https://ukraina.ru/20230114/1042621053.html

Ресурса хватает. Военный эксперт о том, сколько всушников придется убить России, чтобы одержать победу

Ресурса хватает. Военный эксперт о том, сколько всушников придется убить России, чтобы одержать победу - 14.01.2023 Украина.ру

Ресурса хватает. Военный эксперт о том, сколько всушников придется убить России, чтобы одержать победу

После проведения частичной мобилизации у России хватает для проведения СВО человеческого ресурса. Если 2 месяца назад соотношение российских и украинских сил было 1/5, и даже 1/6, соответственно, то сейчас все изменилось. Соотношение стало 1/1. Об этом рассказал военный журналист Алексей Борзенко в интервью изданию Украина.ру

2023-01-14T08:30

2023-01-14T08:30

2023-01-14T08:30

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Наша группировка состояла из 140-160 тысяч человек в начале операции. И мы таким составом вышли на гигантский фронт в 1100 километров. Это очень много. Но призвали мобилизованных и таким образом закрыли вторую линию обороны, считает эксперт.По его словам, Киев же бросал в атаку "мясо" – новобранцев, не умеющих обращаться с оружием. Украинским мобилизованным говорили, что они будут стоять во втором эшелоне на охране объектов, а в итоге они попадали прямо в центр боя.Не зря ВСУ называют это "артемовская" или "бахмутская мясорубка". Российские войска "перемололи" 8000 человек буквально за неделю, за 10 дней. Поэтому ВСУ стали бросать под Артёмовском и Сватово кадровые части, которые берегли, добавил он.Противник может окончательно утратить боевой дух после полного освобождения Донбасской дуги, после того, как мы возьмем все эти укрепления. У нас тогда будут развязаны руки, и мы сможем идти в любую сторону: на Запорожье, на Киев – или будем освобождать Одессу, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, украина, донбасс, киев, мобилизация