https://ukraina.ru/20230114/1042621053.html
Ресурса хватает. Военный эксперт о том, сколько всушников придется убить России, чтобы одержать победу
Ресурса хватает. Военный эксперт о том, сколько всушников придется убить России, чтобы одержать победу - 14.01.2023 Украина.ру
Ресурса хватает. Военный эксперт о том, сколько всушников придется убить России, чтобы одержать победу
После проведения частичной мобилизации у России хватает для проведения СВО человеческого ресурса. Если 2 месяца назад соотношение российских и украинских сил было 1/5, и даже 1/6, соответственно, то сейчас все изменилось. Соотношение стало 1/1. Об этом рассказал военный журналист Алексей Борзенко в интервью изданию Украина.ру
2023-01-14T08:30
2023-01-14T08:30
2023-01-14T08:30
новости
всу
россия
украина
донбасс
киев
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103363/83/1033638350_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_771a1939fce4bfe1765e4608b097f31e.jpg
Наша группировка состояла из 140-160 тысяч человек в начале операции. И мы таким составом вышли на гигантский фронт в 1100 километров. Это очень много. Но призвали мобилизованных и таким образом закрыли вторую линию обороны, считает эксперт.По его словам, Киев же бросал в атаку "мясо" – новобранцев, не умеющих обращаться с оружием. Украинским мобилизованным говорили, что они будут стоять во втором эшелоне на охране объектов, а в итоге они попадали прямо в центр боя.Не зря ВСУ называют это "артемовская" или "бахмутская мясорубка". Российские войска "перемололи" 8000 человек буквально за неделю, за 10 дней. Поэтому ВСУ стали бросать под Артёмовском и Сватово кадровые части, которые берегли, добавил он.Противник может окончательно утратить боевой дух после полного освобождения Донбасской дуги, после того, как мы возьмем все эти укрепления. У нас тогда будут развязаны руки, и мы сможем идти в любую сторону: на Запорожье, на Киев – или будем освобождать Одессу, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103363/83/1033638350_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_81c1346da8688018d88308fba0a07713.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, украина, донбасс, киев, мобилизация
Ресурса хватает. Военный эксперт о том, сколько всушников придется убить России, чтобы одержать победу
После проведения частичной мобилизации у России хватает для проведения СВО человеческого ресурса. Если 2 месяца назад соотношение российских и украинских сил было 1/5, и даже 1/6, соответственно, то сейчас все изменилось. Соотношение стало 1/1. Об этом рассказал военный журналист Алексей Борзенко в интервью изданию Украина.ру
Наша группировка состояла из 140-160 тысяч человек в начале операции. И мы таким составом вышли на гигантский фронт в 1100 километров. Это очень много. Но призвали мобилизованных и таким образом закрыли вторую линию обороны, считает эксперт.
По его словам, Киев же бросал в атаку "мясо" – новобранцев, не умеющих обращаться с оружием. Украинским мобилизованным говорили, что они будут стоять во втором эшелоне на охране объектов, а в итоге они попадали прямо в центр боя.
Не зря ВСУ называют это "артемовская" или "бахмутская мясорубка". Российские войска "перемололи" 8000 человек буквально за неделю, за 10 дней. Поэтому ВСУ стали бросать под Артёмовском и Сватово кадровые части, которые берегли, добавил он.
"А у ВСУ уже много отказников. Уже некого забирать на фронт: было 8 волн мобилизации. Уже среди пленных — люди от 50 до 60 лет, не умеющие обращаться с автоматами Калашникова. Да, есть какие-то военные части, которые готовят бойцов для украинской армии в Англии, Польше, Германии. Но призывной запас, который был на Украине, заканчивается, и выясняется, что не так много у них осталось возможностей. Киев же говорил ранее: мы можем призвать 2,3,5 миллионов бойцов. Оказывается, нет. Многие уехали, многие прячутся по дальним родственникам, в селах, деревнях. Есть даже люди, которые ушли в лес, выкопали землянки и живут там, только бы их не поймали", - констатировал Борзенко.
Противник может окончательно утратить боевой дух после полного освобождения Донбасской дуги, после того, как мы возьмем все эти укрепления. У нас тогда будут развязаны руки, и мы сможем идти в любую сторону: на Запорожье, на Киев – или будем освобождать Одессу, заключил собеседник издания.