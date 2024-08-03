Как Иран адаптировал планы США против Израиля и в свою пользу – Керимов об игре на измор - 03.08.2024 Украина.ру
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Как Иран адаптировал планы США против Израиля и в свою пользу – Керимов об игре на измор
Как Иран адаптировал планы США против Израиля и в свою пользу – Керимов об игре на измор - 03.08.2024 Украина.ру
Как Иран адаптировал планы США против Израиля и в свою пользу – Керимов об игре на измор
Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в эфире Украина.ру подробно охарактеризовал нарастающий военный конфликт на... Украина.ру, 03.08.2024
2024-08-03T17:47
2024-08-03T17:47
видео
израиль
сша
иран
хамас
ближний восток
война
военная эскалация
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Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в эфире Украина.ру подробно охарактеризовал нарастающий военный конфликт на Ближнем Востоке, а также рассказал о роли западного и не-западного мира в урегулировании ситуации: 00:23 - Почему ни Израиль, ни США не взяли ответственность за гибель Исмаила Хании? 03:45 - Теракты: какие сигналы послал Израиль и кому? 20:01 - Американо-израильские отношения: кто кому дал гарантии? 42:30 - Кто из не-западного мира сейчас поддерживает Израиль?
израиль
сша
иран
ближний восток
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, израиль, сша, иран, хамас, ближний восток, война, военная эскалация, видео
Видео, Израиль, США, Иран, ХАМАС, Ближний Восток, война, военная эскалация

Как Иран адаптировал планы США против Израиля и в свою пользу – Керимов об игре на измор

17:47 03.08.2024
 
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Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в эфире Украина.ру подробно охарактеризовал нарастающий военный конфликт на Ближнем Востоке, а также рассказал о роли западного и не-западного мира в урегулировании ситуации:
00:23 - Почему ни Израиль, ни США не взяли ответственность за гибель Исмаила Хании?
03:45 - Теракты: какие сигналы послал Израиль и кому?
20:01 - Американо-израильские отношения: кто кому дал гарантии?
42:30 - Кто из не-западного мира сейчас поддерживает Израиль?
 
ВидеоИзраильСШАИранХАМАСБлижний Востоквойнавоенная эскалация
 
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17:47Как Иран адаптировал планы США против Израиля и в свою пользу – Керимов об игре на измор
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