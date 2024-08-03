https://ukraina.ru/20240803/1056662211.html
Как Иран адаптировал планы США против Израиля и в свою пользу – Керимов об игре на измор
Как Иран адаптировал планы США против Израиля и в свою пользу – Керимов об игре на измор - 03.08.2024 Украина.ру
Как Иран адаптировал планы США против Израиля и в свою пользу – Керимов об игре на измор
Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в эфире Украина.ру подробно охарактеризовал нарастающий военный конфликт на... Украина.ру, 03.08.2024
2024-08-03T17:47
2024-08-03T17:47
2024-08-03T17:47
видео
израиль
сша
иран
хамас
ближний восток
война
военная эскалация
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Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в эфире Украина.ру подробно охарактеризовал нарастающий военный конфликт на Ближнем Востоке, а также рассказал о роли западного и не-западного мира в урегулировании ситуации: 00:23 - Почему ни Израиль, ни США не взяли ответственность за гибель Исмаила Хании? 03:45 - Теракты: какие сигналы послал Израиль и кому? 20:01 - Американо-израильские отношения: кто кому дал гарантии? 42:30 - Кто из не-западного мира сейчас поддерживает Израиль?
израиль
сша
иран
ближний восток
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, израиль, сша, иран, хамас, ближний восток, война, военная эскалация, видео
Видео, Израиль, США, Иран, ХАМАС, Ближний Восток, война, военная эскалация
Как Иран адаптировал планы США против Израиля и в свою пользу – Керимов об игре на измор
Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в эфире Украина.ру подробно охарактеризовал нарастающий военный конфликт на Ближнем Востоке, а также рассказал о роли западного и не-западного мира в урегулировании ситуации:
00:23 - Почему ни Израиль, ни США не взяли ответственность за гибель Исмаила Хании?
03:45 - Теракты: какие сигналы послал Израиль и кому?
20:01 - Американо-израильские отношения: кто кому дал гарантии?
42:30 - Кто из не-западного мира сейчас поддерживает Израиль?