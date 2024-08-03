https://ukraina.ru/20240803/1056662211.html

Как Иран адаптировал планы США против Израиля и в свою пользу – Керимов об игре на измор

Как Иран адаптировал планы США против Израиля и в свою пользу – Керимов об игре на измор - 03.08.2024 Украина.ру

Как Иран адаптировал планы США против Израиля и в свою пользу – Керимов об игре на измор

Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в эфире Украина.ру подробно охарактеризовал нарастающий военный конфликт на... Украина.ру, 03.08.2024

2024-08-03T17:47

2024-08-03T17:47

2024-08-03T17:47

видео

израиль

сша

иран

хамас

ближний восток

война

военная эскалация

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Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в эфире Украина.ру подробно охарактеризовал нарастающий военный конфликт на Ближнем Востоке, а также рассказал о роли западного и не-западного мира в урегулировании ситуации: 00:23 - Почему ни Израиль, ни США не взяли ответственность за гибель Исмаила Хании? 03:45 - Теракты: какие сигналы послал Израиль и кому? 20:01 - Американо-израильские отношения: кто кому дал гарантии? 42:30 - Кто из не-западного мира сейчас поддерживает Израиль?

израиль

сша

иран

ближний восток

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, израиль, сша, иран, хамас, ближний восток, война, военная эскалация, видео