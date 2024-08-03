Алаудинов: российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска

Военкор рассказал, как морпехи загнали ВСУ в "каменный мешок" в Угледаре и теперь бьются за Волчанск

155-я бригада морской пехоты — это героические ребята. Недаром эта бригада получила звание гвардейской. Эти бойцы умеют и любят воевать. Это матерые штурмовики, для которых нет невыполнимых задач. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин