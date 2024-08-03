Алаудинов: российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска - 03.08.2024 Украина.ру
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Алаудинов: российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска
Алаудинов: российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска - 03.08.2024 Украина.ру
Алаудинов: российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что подразделения РФ продвигаются в Харьковской области и на сегодня контроль установлен над первой линией высотных домов в Волчанске
2024-08-03T17:06
2024-08-03T17:09
новости
волчанск
россия
харьковская область
апти алаудинов
"ахмат"
вооруженные силы украины
сво
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По его словам, бои за Волчанск продолжаются успешно и на данном участке фронта выполняет задачи, в том числе спецназ "Ахмат".Также он указал, что в Харьковской области солдаты украинской армии попали в засаду группы командира "Аида" спецназа "Ахмат". Подразделения продолжают освобождать от присутствия ВСУ территорию вблизи российской границы."На некоторых участках очень хорошо поработали подразделения министерства обороны все вместе взятые, в том числе и бойцы спецназа "Ахмат" отработали некоторые участки, отодвинув противника подальше от границы…Группа "Аида" непосредственно у нас за последние дни провела три очень серьезные спецоперации. Одна операция: данная группа сделала засаду ротационной группе (ВСУ - ред.), уничтожив ее. Еще на одном участке эта же группа зашла на участок, где находился противник, полностью выбив его с этого участка", - добавил Алаудинов.Таким образом российским силам удалось занять участок примерно два километра на километр, продвинувшись вглубь территории противника.В пятницу группировка "Харьков" Вооруженных сил Украины сообщала, что ВС России проводят подготовительные мероприятия к штурмовым действиям. По данным "Института изучения войны" (США) российские войска уже контролируют агрегатный завод в Волчанске.Подробнее о том, как ВС РФ без "мясных штурмов" смогут освободить Харьковскую область и Донбасс читайте в интервью военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева на сайте Украина.ру.
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новости, волчанск, россия, харьковская область, апти алаудинов, "ахмат", вооруженные силы украины, сво
Новости, Волчанск, Россия, Харьковская область, Апти Алаудинов, "Ахмат", Вооруженные силы Украины, СВО

Алаудинов: российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска

17:06 03.08.2024 (обновлено: 17:09 03.08.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что подразделения РФ продвигаются в Харьковской области и на сегодня контроль установлен над первой линией высотных домов в Волчанске
По его словам, бои за Волчанск продолжаются успешно и на данном участке фронта выполняет задачи, в том числе спецназ "Ахмат".

"Большая часть центра (Волчанска – Ред.), которая непосредственно застроена высотными изданиями, она находилась под противником, на данный момент примерно половина этого участка уже находится под контролем бойцов министерства обороны России. Как раз спецназ "Ахмат" на данном участке тоже находится совместно с другими подразделениями и выполняет свои боевые задачи", - приводит его слова РИА Новости.

Также он указал, что в Харьковской области солдаты украинской армии попали в засаду группы командира "Аида" спецназа "Ахмат". Подразделения продолжают освобождать от присутствия ВСУ территорию вблизи российской границы.
"На некоторых участках очень хорошо поработали подразделения министерства обороны все вместе взятые, в том числе и бойцы спецназа "Ахмат" отработали некоторые участки, отодвинув противника подальше от границы…Группа "Аида" непосредственно у нас за последние дни провела три очень серьезные спецоперации. Одна операция: данная группа сделала засаду ротационной группе (ВСУ - ред.), уничтожив ее. Еще на одном участке эта же группа зашла на участок, где находился противник, полностью выбив его с этого участка", - добавил Алаудинов.
Таким образом российским силам удалось занять участок примерно два километра на километр, продвинувшись вглубь территории противника.
В пятницу группировка "Харьков" Вооруженных сил Украины сообщала, что ВС России проводят подготовительные мероприятия к штурмовым действиям. По данным "Института изучения войны" (США) российские войска уже контролируют агрегатный завод в Волчанске.
Подробнее о том, как ВС РФ без "мясных штурмов" смогут освободить Харьковскую область и Донбасс читайте в интервью военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева на сайте Украина.ру.
Полевое награждение морпехов ЧФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Вчера, 05:15
Военкор рассказал, как морпехи загнали ВСУ в "каменный мешок" в Угледаре и теперь бьются за Волчанск155-я бригада морской пехоты — это героические ребята. Недаром эта бригада получила звание гвардейской. Эти бойцы умеют и любят воевать. Это матерые штурмовики, для которых нет невыполнимых задач. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
 
НовостиВолчанскРоссияХарьковская областьАпти Алаудинов"Ахмат"Вооруженные силы УкраиныСВО
 
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