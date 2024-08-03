В Шебекино ранены четверо мирных жителей, повреждены 19 частных домов - 03.08.2024 Украина.ру
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В Шебекино ранены четверо мирных жителей, повреждены 19 частных домов
В Шебекино ранены четверо мирных жителей, повреждены 19 частных домов - 03.08.2024 Украина.ру
В Шебекино ранены четверо мирных жителей, повреждены 19 частных домов
Число пострадавших в результате обстрела украинской армии города Шебекино достигло четырех. Различные повреждения выявлены в 19 частных домах, три из которых пострадали значительно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу
2024-08-03T16:21
2024-08-03T16:25
новости
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
сво
всу
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Глава района уточнил, что мужчине и женщине, ранее поступившим в Шебекинскую ЦРБ, проведены обследования, также оказана вся необходимая медицинская помощь. Для прохождения дальнейшего лечения они доставляются бригадами скорой помощи в областную клиническую больницу.Помимо этого, в результате обстрела повреждено остекление в одном многоквартирном доме и коммерческом объекте, осколками посечены два легковых автомобиля, есть локальные повреждения на линиях газо- и электроснабжения.На месте происшествия продолжают работать оперативные и аварийные службы.Ранее в Ростовской области потушили емкости с топливом, загоревшиеся в результате массированной атаки ВСУ. Подробнее о том, почему атаки на Белгородскую область – лишь отвлечение от главного удара ВСУ читайте в интервью военного обозревателя, руководителя информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадия Алёхина на сайте Украина.ру.
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новости, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, сво, всу
Новости, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, СВО, ВСУ

В Шебекино ранены четверо мирных жителей, повреждены 19 частных домов

16:21 03.08.2024 (обновлено: 16:25 03.08.2024)
 
© РИА Новости . Павел Колядин / Перейти в фотобанкВоенно-исторические сборы "Армата" в Белгородской области
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© РИА Новости . Павел Колядин
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Число пострадавших в результате обстрела украинской армии города Шебекино достигло четырех. Различные повреждения выявлены в 19 частных домах, три из которых пострадали значительно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу
"Ещё две женщины поступили в Шебекинскую ЦРБ — у обеих врачи диагностировали баротравмы. После оказания первой медицинской помощи они будут доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода", - сказано в его телеграм-канале.
Глава района уточнил, что мужчине и женщине, ранее поступившим в Шебекинскую ЦРБ, проведены обследования, также оказана вся необходимая медицинская помощь. Для прохождения дальнейшего лечения они доставляются бригадами скорой помощи в областную клиническую больницу.
Помимо этого, в результате обстрела повреждено остекление в одном многоквартирном доме и коммерческом объекте, осколками посечены два легковых автомобиля, есть локальные повреждения на линиях газо- и электроснабжения.
На месте происшествия продолжают работать оперативные и аварийные службы.
Ранее в Ростовской области потушили емкости с топливом, загоревшиеся в результате массированной атаки ВСУ.
Подробнее о том, почему атаки на Белгородскую область – лишь отвлечение от главного удара ВСУ читайте в интервью военного обозревателя, руководителя информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадия Алёхина на сайте Украина.ру.
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
23 мая, 06:30
Для спокойствия Белгорода нужно брать Харьков: эксперт рассказал, почему нужна буферная зона на 500 кмЧтобы исключить ракетные обстрелы, глубину буферной зоны надо доводить до 300-500 км. При этом от Харькова до Белгорода по прямой примерно 65 километров, а до границы и того меньше – километров 35-40, то есть для создания минимальной буферной зоны ВС РФ надо взять Харьков. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
 
НовостиШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковСВОВСУ
 
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