В Шебекино ранены четверо мирных жителей, повреждены 19 частных домов
16:21 03.08.2024 (обновлено: 16:25 03.08.2024)
© РИА Новости . Павел Колядин / Перейти в фотобанкВоенно-исторические сборы "Армата" в Белгородской области
Число пострадавших в результате обстрела украинской армии города Шебекино достигло четырех. Различные повреждения выявлены в 19 частных домах, три из которых пострадали значительно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу
"Ещё две женщины поступили в Шебекинскую ЦРБ — у обеих врачи диагностировали баротравмы. После оказания первой медицинской помощи они будут доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода", - сказано в его телеграм-канале.
Глава района уточнил, что мужчине и женщине, ранее поступившим в Шебекинскую ЦРБ, проведены обследования, также оказана вся необходимая медицинская помощь. Для прохождения дальнейшего лечения они доставляются бригадами скорой помощи в областную клиническую больницу.
Помимо этого, в результате обстрела повреждено остекление в одном многоквартирном доме и коммерческом объекте, осколками посечены два легковых автомобиля, есть локальные повреждения на линиях газо- и электроснабжения.
На месте происшествия продолжают работать оперативные и аварийные службы.
Ранее в Ростовской области потушили емкости с топливом, загоревшиеся в результате массированной атаки ВСУ.
23 мая, 06:30Для спокойствия Белгорода нужно брать Харьков: эксперт рассказал, почему нужна буферная зона на 500 кмЧтобы исключить ракетные обстрелы, глубину буферной зоны надо доводить до 300-500 км. При этом от Харькова до Белгорода по прямой примерно 65 километров, а до границы и того меньше – километров 35-40, то есть для создания минимальной буферной зоны ВС РФ надо взять Харьков. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко