https://ukraina.ru/20240803/1056659447.html

В Киеве возмущены тем, что Турция превратила экономику Украины в проходной двор из-за дешевого импорта

В Киеве возмущены тем, что Турция превратила экономику Украины в проходной двор из-за дешевого импорта - 03.08.2024 Украина.ру

В Киеве возмущены тем, что Турция превратила экономику Украины в проходной двор из-за дешевого импорта

Турция подорвала экономику Украины, утвердив соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Киевом, что дало Анкаре односторонние преференции. Этим фактом возмущен украинский экономист Алексей Кущ, который указал, что такой договор приговорил национальную промышленную политику страны

2024-08-03T12:14

2024-08-03T12:14

2024-08-03T12:17

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Кущ подчеркнул, что такое соглашение открывает внутренний рынок Украины для дешевого промышленного и потребительского импорта и превращает ее в глобальный проходной двор. В совокупности, это ставит крест на национальной промышленной политике и навсегда консервирует сырьевой характер экономики.В своем посте эксперт попрощался с развитием легкой промышленности страны, украинской электроникой, бытовой техникой и остатками автопрома. Также он предрек отрицательное торговое сальдо."Без пошлин турки вынесут нас в одну калитку как трансгендер итальянскую боксерку", — констатировал он.Напомним, соглашение о ЗСТ было подписано в 2022 году, в текущем месяце глава Турции Тайип Эрдоган утвердил ратификацию договора.Читайте подробнее как Владимир Зеленский во всеуслышанье объявил о том, что Украина стала банкротом в интервью члена комитета Совфеда, заместителя Межпарламентской группы Совета Федерации по сотрудничеству с Нацсобранием Афганистана, полковника службы внешней разведки, специалиста в области международных экономических отношений Игоря Морозова на сайте Украина.ру.

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новости, украина, турция, алексей кущ, владимир зеленский, киев, экономика, экономический кризис, импорт, экспортные пошлины