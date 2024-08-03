В Киеве возмущены тем, что Турция превратила экономику Украины в проходной двор из-за дешевого импорта
12:14 03.08.2024 (обновлено: 12:17 03.08.2024)
© Фото : СС0, pixabayкопейка, гривна
© Фото : СС0, pixabay
Турция подорвала экономику Украины, утвердив соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Киевом, что дало Анкаре односторонние преференции. Этим фактом возмущен украинский экономист Алексей Кущ, который указал, что такой договор приговорил национальную промышленную политику страны
“В контексте ЗСТ Украины и Турции есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая — Турция отменит пошлины на 93% украинских промышленных товаров и на 7% аграрных. Плохая новость — Украина почти не экспортирует промышленную продукцию”, — написал он в своем телеграм-канале.
Кущ подчеркнул, что такое соглашение открывает внутренний рынок Украины для дешевого промышленного и потребительского импорта и превращает ее в глобальный проходной двор. В совокупности, это ставит крест на национальной промышленной политике и навсегда консервирует сырьевой характер экономики.
В своем посте эксперт попрощался с развитием легкой промышленности страны, украинской электроникой, бытовой техникой и остатками автопрома. Также он предрек отрицательное торговое сальдо.
"Без пошлин турки вынесут нас в одну калитку как трансгендер итальянскую боксерку", — констатировал он.
Напомним, соглашение о ЗСТ было подписано в 2022 году, в текущем месяце глава Турции Тайип Эрдоган утвердил ратификацию договора.
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