В Киеве возмущены тем, что Турция превратила экономику Украины в проходной двор из-за дешевого импорта - 03.08.2024 Украина.ру
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В Киеве возмущены тем, что Турция превратила экономику Украины в проходной двор из-за дешевого импорта
В Киеве возмущены тем, что Турция превратила экономику Украины в проходной двор из-за дешевого импорта - 03.08.2024 Украина.ру
В Киеве возмущены тем, что Турция превратила экономику Украины в проходной двор из-за дешевого импорта
Турция подорвала экономику Украины, утвердив соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Киевом, что дало Анкаре односторонние преференции. Этим фактом возмущен украинский экономист Алексей Кущ, который указал, что такой договор приговорил национальную промышленную политику страны
2024-08-03T12:14
2024-08-03T12:17
новости
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турция
алексей кущ
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киев
экономика
экономический кризис
импорт
экспортные пошлины
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Кущ подчеркнул, что такое соглашение открывает внутренний рынок Украины для дешевого промышленного и потребительского импорта и превращает ее в глобальный проходной двор. В совокупности, это ставит крест на национальной промышленной политике и навсегда консервирует сырьевой характер экономики.В своем посте эксперт попрощался с развитием легкой промышленности страны, украинской электроникой, бытовой техникой и остатками автопрома. Также он предрек отрицательное торговое сальдо."Без пошлин турки вынесут нас в одну калитку как трансгендер итальянскую боксерку", — констатировал он.Напомним, соглашение о ЗСТ было подписано в 2022 году, в текущем месяце глава Турции Тайип Эрдоган утвердил ратификацию договора.Читайте подробнее как Владимир Зеленский во всеуслышанье объявил о том, что Украина стала банкротом в интервью члена комитета Совфеда, заместителя Межпарламентской группы Совета Федерации по сотрудничеству с Нацсобранием Афганистана, полковника службы внешней разведки, специалиста в области международных экономических отношений Игоря Морозова на сайте Украина.ру.
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новости, украина, турция, алексей кущ, владимир зеленский, киев, экономика, экономический кризис, импорт, экспортные пошлины
Новости, Украина, Турция, Алексей Кущ, Владимир Зеленский, Киев, экономика, экономический кризис, импорт, экспортные пошлины

В Киеве возмущены тем, что Турция превратила экономику Украины в проходной двор из-за дешевого импорта

12:14 03.08.2024 (обновлено: 12:17 03.08.2024)
 
© Фото : СС0, pixabayкопейка, гривна
копейка, гривна - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : СС0, pixabay
Читать в
Турция подорвала экономику Украины, утвердив соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Киевом, что дало Анкаре односторонние преференции. Этим фактом возмущен украинский экономист Алексей Кущ, который указал, что такой договор приговорил национальную промышленную политику страны
“В контексте ЗСТ Украины и Турции есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая — Турция отменит пошлины на 93% украинских промышленных товаров и на 7% аграрных. Плохая новость — Украина почти не экспортирует промышленную продукцию”, — написал он в своем телеграм-канале.
Кущ подчеркнул, что такое соглашение открывает внутренний рынок Украины для дешевого промышленного и потребительского импорта и превращает ее в глобальный проходной двор. В совокупности, это ставит крест на национальной промышленной политике и навсегда консервирует сырьевой характер экономики.
В своем посте эксперт попрощался с развитием легкой промышленности страны, украинской электроникой, бытовой техникой и остатками автопрома. Также он предрек отрицательное торговое сальдо.

"Без пошлин турки вынесут нас в одну калитку как трансгендер итальянскую боксерку", — констатировал он.

Напомним, соглашение о ЗСТ было подписано в 2022 году, в текущем месяце глава Турции Тайип Эрдоган утвердил ратификацию договора.
Читайте подробнее как Владимир Зеленский во всеуслышанье объявил о том, что Украина стала банкротом в интервью члена комитета Совфеда, заместителя Межпарламентской группы Совета Федерации по сотрудничеству с Нацсобранием Афганистана, полковника службы внешней разведки, специалиста в области международных экономических отношений Игоря Морозова на сайте Украина.ру.
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