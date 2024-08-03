https://ukraina.ru/20240803/1056658607.html

NYT: в Иране после убийства главы политбюро ХАМАС задержали несколько десятков военных

NYT: в Иране после убийства главы политбюро ХАМАС задержали несколько десятков военных - 03.08.2024 Украина.ру

NYT: в Иране после убийства главы политбюро ХАМАС задержали несколько десятков военных

Иранские силовики ищут причастных к убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и уже задержаны десятки сотрудников сферы безопасности, в том числе высокопоставленные офицеров разведки. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на источники

2024-08-03T10:54

2024-08-03T10:54

2024-08-03T11:00

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Среди арестованных оказались, военные чиновники и штатные работники находящегося под защитой военных гостевого дома в Тегеране, где был убит Хания при "унизительном нарушении правил безопасности".Отмечается, что в стране до сих пор могут находится "агенты, нанятые "Моссадом", а потому иранские спецслужбы нацелены их задержать, чтобы больше не допустить "удара по репутации". Под таким ударом подразумевается неспособность иранского режима защитить ключевых союзников, поскольку бомба, как утверждает автор публикации, была заложена за два месяца до приезда Хании, что проигнорировала служба безопасности.Иранские официальные лица, ХАМАС и некоторые американские представители возложили ответственность за убийство на Израиль, который, хоть и поклялся уничтожить руководство ХАМАСА и военный потенциал, однако не признал, что установка бомбы – дело их рук.МИД России и Китай осудили нападение, назвав его абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое приведет к дальнейшей военной эскалации в регионе. Подробнее об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и эскалации на Ближнем Востоке читайте в материале автора издания Украина.ру Игоря Сердюкова.

https://ukraina.ru/20240802/1056644504.html

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новости, иран, израиль, хамас, тегеран , военная эскалация