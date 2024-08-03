https://ukraina.ru/20240803/1056658472.html

Формальный ответ или большая война? О вариантах для Израиля и новых козырях - Кирпичёнок

Формальный ответ или большая война? О вариантах для Израиля и новых козырях - Кирпичёнок - 03.08.2024 Украина.ру

Формальный ответ или большая война? О вариантах для Израиля и новых козырях - Кирпичёнок

Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру прокомментировал очередную эскалацию на Ближнем Востоке, рассказал об... Украина.ру, 03.08.2024

2024-08-03T10:29

2024-08-03T10:29

2024-08-03T10:29

видео

ближний восток

израиль

биньямин нетаньяху

война

военная эскалация

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Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру прокомментировал очередную эскалацию на Ближнем Востоке, рассказал об интересе Израиля и о вероятности большого конфликта в данном регионе, а также о том, каким может быть эхо этого конфликта в мире и как воспринимают нынешнюю эскалацию и действия премьер-министра Израиля Нетаньяху внутри этой страны: 00:29 – Кому нужна большая война на Ближнем Востоке? 05:52 – о скоординированном ударе по Израилю; 10:54 – на что рассчитывает Израиль? 14:47 – об этнических столкновениях в других странах мира; 18:29 – о ситуации внутри Израиля.

ближний восток

израиль

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