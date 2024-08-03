https://ukraina.ru/20240803/1056658472.html
Формальный ответ или большая война? О вариантах для Израиля и новых козырях - Кирпичёнок
Формальный ответ или большая война? О вариантах для Израиля и новых козырях - Кирпичёнок - 03.08.2024 Украина.ру
Формальный ответ или большая война? О вариантах для Израиля и новых козырях - Кирпичёнок
Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру прокомментировал очередную эскалацию на Ближнем Востоке, рассказал об... Украина.ру, 03.08.2024
2024-08-03T10:29
2024-08-03T10:29
2024-08-03T10:29
видео
ближний восток
израиль
биньямин нетаньяху
война
военная эскалация
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Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру прокомментировал очередную эскалацию на Ближнем Востоке, рассказал об интересе Израиля и о вероятности большого конфликта в данном регионе, а также о том, каким может быть эхо этого конфликта в мире и как воспринимают нынешнюю эскалацию и действия премьер-министра Израиля Нетаньяху внутри этой страны: 00:29 – Кому нужна большая война на Ближнем Востоке? 05:52 – о скоординированном ударе по Израилю; 10:54 – на что рассчитывает Израиль? 14:47 – об этнических столкновениях в других странах мира; 18:29 – о ситуации внутри Израиля.
ближний восток
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ближний восток, израиль, биньямин нетаньяху, война, военная эскалация, видео
Видео, Ближний Восток, Израиль, Биньямин Нетаньяху, война, военная эскалация
Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру прокомментировал очередную эскалацию на Ближнем Востоке, рассказал об интересе Израиля и о вероятности большого конфликта в данном регионе, а также о том, каким может быть эхо этого конфликта в мире и как воспринимают нынешнюю эскалацию и действия премьер-министра Израиля Нетаньяху внутри этой страны:
00:29 – Кому нужна большая война на Ближнем Востоке?
05:52 – о скоординированном ударе по Израилю;
10:54 – на что рассчитывает Израиль?
14:47 – об этнических столкновениях в других странах мира;
18:29 – о ситуации внутри Израиля.