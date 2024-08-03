Формальный ответ или большая война? О вариантах для Израиля и новых козырях - Кирпичёнок - 03.08.2024 Украина.ру
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Формальный ответ или большая война? О вариантах для Израиля и новых козырях - Кирпичёнок
Формальный ответ или большая война? О вариантах для Израиля и новых козырях - Кирпичёнок - 03.08.2024 Украина.ру
Формальный ответ или большая война? О вариантах для Израиля и новых козырях - Кирпичёнок
Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру прокомментировал очередную эскалацию на Ближнем Востоке, рассказал об... Украина.ру, 03.08.2024
2024-08-03T10:29
2024-08-03T10:29
видео
ближний восток
израиль
биньямин нетаньяху
война
военная эскалация
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Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру прокомментировал очередную эскалацию на Ближнем Востоке, рассказал об интересе Израиля и о вероятности большого конфликта в данном регионе, а также о том, каким может быть эхо этого конфликта в мире и как воспринимают нынешнюю эскалацию и действия премьер-министра Израиля Нетаньяху внутри этой страны: 00:29 – Кому нужна большая война на Ближнем Востоке? 05:52 – о скоординированном ударе по Израилю; 10:54 – на что рассчитывает Израиль? 14:47 – об этнических столкновениях в других странах мира; 18:29 – о ситуации внутри Израиля.
ближний восток
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видео, ближний восток, израиль, биньямин нетаньяху, война, военная эскалация, видео
Видео, Ближний Восток, Израиль, Биньямин Нетаньяху, война, военная эскалация

Формальный ответ или большая война? О вариантах для Израиля и новых козырях - Кирпичёнок

10:29 03.08.2024
 
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Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру прокомментировал очередную эскалацию на Ближнем Востоке, рассказал об интересе Израиля и о вероятности большого конфликта в данном регионе, а также о том, каким может быть эхо этого конфликта в мире и как воспринимают нынешнюю эскалацию и действия премьер-министра Израиля Нетаньяху внутри этой страны:
00:29 – Кому нужна большая война на Ближнем Востоке?
05:52 – о скоординированном ударе по Израилю;
10:54 – на что рассчитывает Израиль?
14:47 – об этнических столкновениях в других странах мира;
18:29 – о ситуации внутри Израиля.
 
ВидеоБлижний ВостокИзраильБиньямин Нетаньяхувойнавоенная эскалация
 
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