https://ukraina.ru/20240719/1056347816.html

Авария на АЭС, убийственная жара и эхо Крынок. Что происходит в Николаеве

Авария на АЭС, убийственная жара и эхо Крынок. Что происходит в Николаеве - 19.07.2024 Украина.ру

Авария на АЭС, убийственная жара и эхо Крынок. Что происходит в Николаеве

В Николаеве на юге Украины в эти дни установилась аномальная жара. Температура повышалась до 42 градусов, что на 1,5 градуса выше температурных рекордов региона. На этом фоне электричество стали отключать чаще и дольше. Причина – аварии на Южноукраинской АЭС в Николаевской области.

2024-07-19T11:45

2024-07-19T11:45

2024-07-19T11:46

эксклюзив

николаев

николаевская область

украина

сергей харченко

энергоатом

укрэнерго

министерство культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037977345_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_84360e0492b947989cfcc536a9be27b9.jpg

Директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко пишет, что там из-за жары перегорели трансформаторы тока, что привело к отключению одного из реакторов, а в дальнейшем – к отключениям высоковольтных линий в сети "Укрэнерго".Харченко считает, что в дальнейшем количество таких аварий из-за перегрузок энергетического оборудования может увеличиться, и особенно тяжело будет, если выйдут из строя распределительные сети АЭС. Эксперт обвинил власти в замалчивании тяжелой ситуации. "Аварий будет все больше и больше независимо от жары (мороз тоже будет влиять негативно). Как мне кажется, делать вид, что ничего не происходит - худшая стратегия", - пишет Харченко.Ранее жена сотрудника Южноукраинской АЭС сообщила, что после аварии на последнем работающем блоке его тоже отключили.После таких заявлений созданный при Минкульте центр Spravdi со ссылкой на "Энергоатом" сообщил, что информация о ЧП на Южноукраинской АЭС не соответствует действительности, избрав ту самую стратегию – делать вид, что ничего не происходит. "Энергоатом" заявляет, что информация об аварии на АЭС являются частью российской кампании по дискредитации оборудования американской компании Westinghouse, хотя информацию изначально распространяли украинские эксперты, а об американской компании там не было ни слова.На самой станции на запрос николаевских журналистов отвечать отказались, сославшись на режим секретности во время военного положения. Заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона уклончиво заявил, что любая негативная информация об авариях может быть на руку противнику.В ответ на тотальный дефицит электроэнергии и информацию об аварии на АЭС губернатор области Виталий Ким не нашел ничего лучше, чем заявить, что он возобновит свои видеообращения к жителям, чтобы успокаивать их, поскольку в интернете распространяются, дескать, не те сведения.На текущей неделе украинские СМИ и ряд депутатов признали наконец потерю Крынок на левом берегу в Херсонской области, где с прошлого года украинское командование бездумно и напрасно гробило своих морских пехотинцев. Выжившие рассказывают, что там творился сущий ад, поэтому многие отказывались участвовать в этой военной авантюре. На дня в Николаеве осудили одного из них. Снегуровский суд в Николаевской области вынес приговор морпеху, который отказался выполнить приказ перейти к обороне околицы Крынок и выразил негативное отношение к приказам командования.Сначала суд приговорил его к двум годам тюрьмы, но затем, по просьбе прокуратуры, пересмотрел вердикт, присудив два года дисциплинарного батальона, который, вероятно, пошлют выполнять столь же самоубийственное задание. Если уж украинское государство решило убить человека, то от своих намерений не отступится.Благодаря "заботливому" государству на сорокаградусной жаре мучаются пациенты больниц Николаева. В управлении здравоохранения Николаева заявили, что в городских больницах не разрешают включать кондиционеры, так как для работы генераторов нужно слишком много топлива, на которое из бюджета денег не выделяют.Установившаяся жара губит в Николаевской области урожай подсолнечника, а экспорт масла в страны ЕС является одним из крупных источников дохода для украинского бюджета. Госкомпания "Прометей", чьи земельные площади расположены на территории Николаевской области, обеспокоена негативным влиянием высокой температуры воздуха и засухи на посевы подсолнечника. "Ситуация на полях подсолнечника очень тяжелая. Жара, накрывшая всю страну, негативно повлияет на урожай этой культуры. Уже при 30-32°C подсолнечник не растет. Только несколько часов с утра и несколько часов вечером спасают растение. Днем подсолнечник при столь высоких температурах просто горит", - отметил главный агроном компании Илья Троицкий.Вероятно, по этой причине николаевские олигархи решили переключиться на строительство военных кораблей. На днях владелец одного из крупнейших агрохолдингов "Нибулон" Андрей Вадатурский заявил о готовности своей компании строить военные корабли для ВСУ на николаевских судоверфях. "Мы готовы производить какие угодно суда, для каких угодно целей. На Украине вообще почти нет флота, только в портах буксирами выполняются сервисные функции", - добавил Вадатурский.По его словам, для него главное – заказ."У нас много дизайнеров и инженеров, разрабатывающих суда, работают в Николаеве, работают на экспорт. Мы готовы даже инвестировать под эти заказы. Мы готовы всю прибыль от госзаказов реинвестировать в завод, чтобы он был лучшим в Европе", – уверяет владелец "Нибулона".В условиях, когда по судоверфи может ударить ракета или беспилотник, строительство военного корабля – крайне рискованная задача, но для Вадатурского в данном случае главное – не построить, а получить государственное финансирование под заказ, который затем не будет выполнен "по вине россиян". Однако пока он не видит интереса со стороны государственных структур, которые предпочитают отдавать такие заказы за границу.Олигарху явно завидно видеть, как миллионы и миллиарды воруют на оборонных заказах, на строительстве фортификаций и укреплений вокруг объектов инфраструктуры. Схема воровства до боли проста: объект изначально не строится, поставки не выполняются, а затем в отчетах пишут, что сооруженный объект, партию продуктов или обмундирования "разбомбили" россияне.Ещё о происходящем в украинских областных центрах: Мародёрство трупов, хамство мэра и увольнения металлургов. Что происходит в Днепре

https://ukraina.ru/20240718/1056327375.html

https://ukraina.ru/20240718/1056327375.html

николаев

николаевская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, николаев, николаевская область, украина, сергей харченко, энергоатом, укрэнерго, министерство культуры