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Битва при Молодях и крах Ногайской Орды

Битва при Молодях и крах Ногайской Орды - 02.08.2024 Украина.ру

Битва при Молодях и крах Ногайской Орды

3 августа 1572 года победой завершилась судьбоносная битва при Молодях. Объединённые после ликвидации опричнины русские войска смогли остановить армию крымского хана Девлет-Гирея на подступах к Москве. Белокаменная столица была спасена, а вместе с тем удалось сохранить независимость и единство России

2024-08-03T08:00

2024-08-03T08:00

2024-08-02T16:11

история

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крымское ханство

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история

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Но было у этого события следствие, выходившее за рамки отношений Российского царства и Крымского ханства. Молодинская битва стала судьбоносным моментом для Большой Ногайской орды. Ввязавшись в авантюру крымского хана по захвату Москвы, ногайское государство в Нижнем Поволжье разорвало союзнические отношения с Россией и пошло по пути утраты своего суверенитета.Ногайский юрт являлся самым крупным осколком Золотой орды. В первой половине XVI века, во время своего расцвета, это государственное образование контролировало огромные территории от правобережья Волги до Аральского моря и от северного берега Каспия до южного отрога Уральских гор. Ногайский бий (пожизненно выбираемый знатью верховный правитель) на равных боролся за господство в бывших половецких степях с главой Крымского ханства. Кочевая держава оказывала серьёзное влияние на политические процессы в Казани и Астрахани.В 1555 году в Сарайчике (столице Ногайской Орды, на реке Яик) к власти пришёл сторонник союза с Россией — бий Исмаил. Его вокняжение стало показателем усиления русского влияния на ногайские дела после покорения Иваном Грозным Казани, а также втягивания ногайцев в торговые отношения с Москвой.Такая перемена снижала угрозу ногайских набегов на Русь. Кроме того, сторонники нового бия оказали содействие русским в установлении контроля над Астраханью.Иван IV поспешил выделить жалование новому союзнику и оказал ему военно-техническую помощь. В Сарайчик из Астрахани направились стрельцы и артиллерия для защиты нового правительства. Переправы через Волгу, по которым вооружённая оппозиция проникала вглубь Большой Ногайской Орды, были взяты под охрану российскими войсками. Вскоре на одной из таких переправ была основана крепость Самарский городок — Самара.Исмаил просил у русского царя права свободной торговли для своих подданных в Москве, Казани и Астрахани. Эта просьба была удовлетворена, на протяжении трёх лет ногайские купцы вели дела в российских городах без каких-либо пошлин.Осенью 1557 года политические оппоненты Исмаила организовали государственный переворот. Бий бежал из столицы, а путчисты пустили слух, что тот добровольно оставил княжение и отправился на паломничество "к Мекке". Тем временем правитель степняков спешно прибыл в Астрахань и обратился за помощью к русским воеводам. Посланные в степь стрельцы "с вогненым боем" быстро изгнали из Сарайчика мятежников. Беглецы укрылись за Волгой на "крымской стороне", где к тому времени во владениях хана возникла Малая Ногайская Орда.По итогам успешной для Исмаила кампании он направил посольство в Москву. Оно не только возносило хвалы царю за военную помощь, но настойчиво просило хлеба и денег. Усобицы нарушали традиционные кочевые маршруты, кроме того в степи случилась засуха, а посевы хлеба у Сарайчика, напротив, были затоплены разливом Яика. Природные бедствия повторились в 1558-м и 1559 годах, вследствие чего Больших Ногаев поразил жестокий голод.Русское царство выделяло продовольственную помощь кочевникам. С 1557 года начались крупные поставки зерна и круп. Тем не менее их оказалось недостаточно, для полного разрешения продовольственной проблемы. К тому же в 1558 году началась Ливонская война, поглощавшая много ресурсов России.Весьма экстравагантным проектом Исмаила было строительство новой столицы — полноценного ногайского города на Волге. На эти цели Исмаил просил у царя денег, строительных материалов и речных судов для их доставки. "Городским людям денег надобе много и ты б денег много прислал. А которой город мы построим, то твой же город. И тебе в свой город денег не прислать ли?!" — уговаривал бий Ивана Грозного.Самодержец по этому поводу выражал недоумение и вполне резонно отвечал, что если Исмаилу тяжело жить в кочевьях, то он может поселиться в российской Астрахани.Существовавшие до момента смерти в 1563 году Исмаила отношения России и Ногайской Орды можно охарактеризовать как протекторат. Важным его проявлением была выплата годового царского жалования бию для последующей раздачи знати. Первоначально оно составляло 200 рублей, затем поднялось до 300, а в конце жизни ногайский правитель просил и вовсе 500 рублей (астрономическая по тем временам сумма).Ходили упорные слухи о намерении Исмаила перейти в православие. Впоследствии один из его сыновей сообщал в переписке с Девлет-Гиреем, что отец хотел "на себя крест положити".К концу правления пророссийского бия Большая Ногайская Орда прибавила в экономическом плане, смогла наверстать демографические потери периода усобиц и голода, но в политическом плане всё более очевидной становилась её зависимость от России. Сыновья — наследники Исмаила последним обстоятельством были явно ущемлены.После смерти Исмаила на престол взошёл его сын Дин-Ахмед. Переход власти прошёл мирно, что было не так часто у Больших Ногаев в XVI—XVII веках.Одной из жён молодого князя была кабардинка Малхуруб, приходившаяся родной сестрой супруге Ивана Грозного Марии Темрюковне (до крещения Гошаней). Казалось бы, династическая связь предполагала дальнейшее укрепление русско-ногайских отношений. Но правитель окрепшей орды попытался перейти к "многовекторной" внешней политике, а затем и вовсе примкнул к открытым противникам России.Для начала Дин-Ахмед внедрил церемониальное новшество — царские послы должны были стоя обращаться от имени государя к бию, в то время как последний мог сидеть верхом на коне.Перед Москвой был вновь поставлен вопрос о существенном повышении жалования орде.Российское посольство в Крыму докладывало, что в 1565 году туда прибыли представители бия и высказали предложение совместного похода на Астрахань. Дин-Ахмед предлагал использовать свои возможности, чтобы поднять в городе мятеж и впустить туда крымские войска.В Бахчисарае вспомнили об антироссийских идеях Дин-Ахмеда в 1571 году, когда готовился крупный поход на Москву. В ответ на предложение присоединиться к крымско-османской коалиции ногайский правитель попросил жалование, которое превосходило бы по размеру российское. Его сразу же заверили в получении вознаграждения в два раза большего, чем московское.Ногайцы из Большой и Малой орд приняли активное участие в двухлетней кампании Девлет-Гирея против Москвы.Судя по тому, что по итогам успешного похода 1571 года Большие Ногаи претендовали на половину добычи (но были обделены), их удельный вес в войске, которое сожгло Москву, был значительный.Во время второго похода Девлет-Гирея на русскую столицу передовой отряд из ногайцев численностью в 20 тыс. всадников вёл мурза Теребердей. Форсировав Оку у Сенькиного перевоза он двинулся к Москве и занял все дороги к ней.30 июля в битве при Молодях ногайский корпус Теребердея устремился в авангарде атаки на гуляй-город (вагенбург – полевое укрепление из сцепленных возов), но был разгромлен. Командира отряда вместе с тремя братьями смерть настигла на поле боя.Ключевую роль в Молодинском сражении играл другой знатный ногаец — мурза Дивей. Но в тех событиях он уже участвовал как подданный Крымского ханства, близкий соратник Девлет-Гирея. Его отряд также был разбит, а сам он попал в плен. Хан предпринимал отчаянные попытки отбить Дивея, а затем вызволить его из плена, но безуспешно.По итогам поражения при Молодях ногайцы пеняли Девлет-Гирею, что на их долю выпали самые тяжёлые авангардные и арьергардные бои, которые они вели без поддержки союзников. А тем временем Большая Ногайская Орда оказалась беззащитной перед вторжением волжских казаков, разгромивших Сарайчик.Дин-Ахмед был ошеломлён и разочарован итогами походов на Москву. Но мосты сотрудничества с Российским государством сгорели безвозвратно.После крымско-ногайского вторжения 1571—1572 годов Россия перешла к очень прагматичной политике в отношении Большой орды.Важнейшим проявлением такого прагматизма стало установление контроля над границами Больших Ногаев. В дополнение к Самаре в 1589 году был заложен Царицын, а в 1590 году — Саратов. Благодаря им основные ногайские переправы через Волгу были закрыты. Русские крепости строились также вдоль восточных и северных кочевий ногайцев. Так возникли Уральск и Уфа.В орду внедрялись политические беженцы из Крымского ханства чтобы уравновесить влияние прокрымской группировки. Так было с представителем правящей династии ханства Мурад-Гиреем. Высланный из Крыма и получивший убежище в России, в 1586 году он поселился в Астрахани.В 80-90-е годы XVI века в степях у Волги резко активизировалось казачество. Царские власти возлагали на казаков охрану рубежа с Ногайской Ордой, обслуживание переправ, сопровождение послов и гонцов. Поощрялись нападения казаков ногайские кочевья. В 1580-81 годах в таких вылазках участвовал знаменитый впоследствии Ермак.Ногайская знать пыталась противодействовать росту численности казаков на Волге, а затем и на Яике. Однако справиться с мощным потоком новосёлов из внутренних районов России в прикаспийские степи было невозможно.Последние ногайские набеги с берегов Волги Россия пережила в период Смутного времени. В 1611-12 годах, воспользовавшись ослаблением волжских кордонов, кочевники приходили под Тулу, Рязань и Самару, сожгли Саратов. Бий Иштерек(посаженный на престол Борисом Годуновым) проявил тогда недальновидность, обменявшись посольствами с Польшей.Но были среди ногайцев и другие примеры поведения. Мурза Гази крестился, получил имя Михаил и отлично проявил себя в борьбе с польской интервенцией.В 1620-х годах Большая Ногайская Орда вступила в заключительный этап своей истории. Катастрофа произошла из-за того, что очередной всплеск внутренних смут совпал с экспансией в прикаспийские степи кочевников с востока — калмыков.В 1629 году высшие сановники Больших Ногаев обратились к царю Михаилу Фёдоровичу с просьбой взять на себя управление ордой. Но было слишком поздно, некогда мощное государство на Волге и Яике быстро утрачивало способность к сопротивлению перед внешней угрозой.Калмыки с момента проникновения в прикаспийские степи были настроены на мирное сосуществование с русскими. С 1609 года они уже формально являлись подданными Русского царства (принесли присягу ещё проживая на юге Сибири).Символический конец Большой Ногайской Орды наступил в 1634 году, когда последний бий Канай подвергся нападению калмыков на левобережье Волги и вынужден был перебраться со своим кланом на правый берег.Происходило рассеивание ногайцев по огромным пространствам евразийской степи. Крупнейшие их объединения в XVII-XVIII веках возникли в Северном Причерноморье — в виде Едисанской, Едишкульской и Буджакской орд. Но они уже не являлись суверенными государственными образованиями.Как модно сейчас говорить, этот народ превратился из субъекта в объект международной политики. Важнейшей причиной тому стал отказ Больших Ногаев от союза с Российским государством и постигшая их в связи с этим военно-политическая катастрофа, начавшаяся в битве при Молодях.

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Игорь Иваненко

история, россия, москва, крымское ханство, золотая орда, иван грозный, xvi век, татары, московское царство