https://ukraina.ru/20240802/1056644114.html

ЕСПЧ впервые заинтересовала судьба военнослужащего, которого пытали на Украине: помогли журналисты

ЕСПЧ впервые заинтересовала судьба военнослужащего, которого пытали на Украине: помогли журналисты - 02.08.2024 Украина.ру

ЕСПЧ впервые заинтересовала судьба военнослужащего, которого пытали на Украине: помогли журналисты

Впервые за время кофнликта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обратил внимание на конкретного человека. Речь идет о дочери российского военнопленного, Елизавете Резниковой, которую украинские спецслужбы склоняли к шпионажу и подготовке терактов в ДНР, угрожая убить ее отца

2024-08-02T16:13

2024-08-02T16:13

2024-08-02T16:13

еспч

украина

италия

дмитрий полянский

донецкая народная республика

всу

сво

пытки

суд

спецоперация

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Об этом в интервью изданию Украина.ру главный редактор ИА International Reporters Виктория Смородина. Внимание к истории Елизаветы привлекли сотрудники информагентства, обратившись в ЕСПЧ. Елизавета – дочь Дениса Резникова, который находится в украинских застенках. Шантажируя ребенка смертью отца, спецслужбы Украины склоняли ребенка к сотрудничеству – шпионажу и подготовке террористических актов на территории Донецкой Народной Республики. Первый звонок Лиза получила 26 марта. Тогда собеседник по имени Андрей (по словам Елизаветы - с заметным украинским акцентом) потребовал у девочки предоставить фотографию ее паспорта, адрес, по которому она проживает, места, которые посещает, организации, в которых состоит, список активистов. В частности, его интересовало, в каких детских оздоровительных лагерях Елизавета будет находится летом. Все это происходило через неделю после трагедии в подмосковном Крокус Сити Холле, а чтобы ребенок быстрее принял решение, спецслужбы прислали видео, на котором были запечатлены пытки ее отца.Они расчитывали, что Елизавета сделает все, чтобы спасти папу, однако несмотря на юный возраст, девушка вовремя обратилась в российские спецслужбы. О ее беде узнала военкор и шеф-редактор информационного агентства, вещающего на русском, французском и английском языках, Кристель Нэан."Мы надеялись, что история получит резонанс и делали для этого все. Например, мы передали наши материалы дипломату Дмитрию Полянскому, который опубликовал их у себя в соцсети Х*. Правозащитник Ирина Вихорева, работающая по вопросу Резникова в ЕСПЧ, по ее словам, узнала о нем из нашего материала", - сообщила изданию "Украина.ру" главный редактор ИА Виктория Смородина.Вихорева сама из ДНР, а сегодня живет и Италии и активно работает над проблемой Дениса Резникова. Рассказывает, что благодаря тому, что скандальное интервью увидела сотрудница их правозащитной организации, о преступлениях узнали в Комитете против насилия и пыток и Европейском суде по правам человека, куда были поданы соответствующие иски.Благодаря этому, удалось спасти жизнь российскому военнопленному и сделать большой шаг на пути к его скорейшему освобождению через обмен. Уже известно, что имя Резникова включено в списки.Правозащитники надеются, что при помощи огласки можно будет помочь большему количеству военнопленных и членам их семей, которые оказавшись в подобной ситуации, продублировали бы действия Елизаветы из ДНР, которая верит и ждет своего отца дома.Подробнее о том, как Украина нарушает Международное гуманитарное право читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Волкова. * Соцсеть заблокирована в РФ

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Анастасия Градинарова

Анастасия Градинарова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анастасия Градинарова

еспч, украина, италия, дмитрий полянский, донецкая народная республика, всу, сво, пытки, суд, спецоперация, новости, эксклюзив