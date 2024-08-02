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К просмотру обязательно. Новое открытие древнего Херсонеса

К просмотру обязательно. Новое открытие древнего Херсонеса - 02.08.2024 Украина.ру

К просмотру обязательно. Новое открытие древнего Херсонеса

В Севастополе отрыли музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", в который вошли целый ряд объектов — от нововозведенных музеев до бережно сохраненных артефактов прошлых веков. Уже несколько дней сюда не иссякает поток посетителей, желающих осмотреть новую достопримечательность легендарного города-героя

2024-08-02T06:43

2024-08-02T06:43

2024-08-02T07:55

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херсонес

севастополь

киев

михаил развожаев

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Следует отметить, что открытие музейного комплекса имеет не только туристическое или научное значение, но и четко выраженный политический посыл. Именно Херсонес Таврический — в отсутствие контроля над отколовшимся от общей истории Киевом — ныне определяется как место зарождения русской православной цивилизации, в конечном итоге русской государственности. Именно здесь принял крещение князь Владимир, и отсюда донес свет христианства в древний Киев, и далее по всей Руси.Таким образом, делается особый упор на сакральное значение комплекса Новый Херсонес, куда органично вошел Владимирский собор, сооруженный в XIX веке на предполагаемом месте главного храма средневекового Херсонеса (по русским летописям — Корсуни), где и должен был креститься столь знатный вельможа.Этот построенный в неовизантийском стиле храм сильно пострадал во время Великой Отечественной войны и был возрожден лишь в двухтысячных годах, а сейчас окончательно отреставрирован — со всем возможным великолепием. Дело в том, что недавние росписи изрядно страдали от морской сырости, а сейчас они заменены на мозаику — вполне в византийской традиции. Зрелище изумительное.Весь комплекс являет собой целый ряд зданий, построенных в стиле древнего Херсонеса византийского периода, где разместились Музей истории христианства, Музей античности и Византии (самый большой археологический музей в России, 22 тыс.кв.м), Музей Крыма и Новороссии, различные ремесленные мастерские; кроме того, концертная площадка "Грифон-Арена" на 1200 посадочных мест, сопутствующие технические помещения, фонтаны, памятник святому Владимиру, особый храм-парк. Примечательно, что самое большое здание комплекса увенчано копией купола храма Святой Софии в Константинополе (ныне Стамбуле).Экспозиции всех музеев очень познавательны, в них есть не только старинные экспонаты, но и настоящие произведения современного искусства — высокохудожественные диорамы, иллюстрирующие события реальной истории. Всего площадь огромного комплекса составляет 24 гектара; иначе говоря, это настоящий город в городе.По словам главного архитектора проекта, Дмитрия Смирнова, здания комплекса "Новый Херсонес" построены всего за 1 год и 8 месяцев. Причем фасады выполнены из архитектурного бетона, который наложен на монолитный каркас зданий из нержавеющей стали, рассчитанный на сейсмическое воздействие в 9 баллов. Как подчеркнул губернатор Севастополя Михаил Развожаев, "словами это сложно описать, нужно приезжать и смотреть, что здесь сделано".Надо отметить, что уже на этапе строительства в украинских СМИ была развязана пропагандистская кампания, целью которой являлась дискредитация планов строительства "Нового Херсонеса". Особый упор делался на "недопустимости строительства" в охранной зоне античного города. Однако в реальности строительству предшествовала огромная работа археологов, которые тщательно обследовали все потенциальные площадки строительства, и теперь значительная часть их открытий тоже стали частью комплекса — войдя своими фундаментами, стенами и даже черепками в музейное пространство. Всего, за время интенсивных раскопок, было обнаружено несколько миллионов артефактов, и даже выпущена из-под земли забытая река Героон, издревле протекавшая под землей, и сегодня — впервые за века — увидевшая свет.Сегодня ещё продолжаются работы по озеленению и благоустройству парка, но тысячи посетителей уже наполняют его пространства. Здесь они знакомятся с историей родной земли, наблюдают за работой трудолюбивых ремесленников, смотрят на состязания реконструкторов.И, что особенно приятно, вход в исторический парк бесплатный: надо лишь предварительно зарегистрироваться для посещения на сайте "Нового Херсонеса". Это сделано, чтобы более равномерно распределить бесконечный поток посетителей.В эпоху тотального разрушения украинской властью памятников нашей общей истории, "Новый Херсонес" стал наглядным примером, как нужно хранить и преумножать истинную историю отечества. Ну а мы с уверенностью можем констатировать, что Крым и весь Православный мир обрели ещё одно "место силы". Да пребудет она с нами.О последних событиях в культурной жизни - "Новое дыхание Херсонеса, скандалы вокруг Жванецкого, трехсотлетний фестиваль. События культуры за неделю".

https://ukraina.ru/20191120/1025737756.html

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эксклюзив, херсонес, севастополь, киев, михаил развожаев