https://ukraina.ru/20240802/1056632290.html

Машинное зрение и бронирование: военкор объяснил, как будут развиваться БПЛА и есть ли от них панацея

Машинное зрение и бронирование: военкор объяснил, как будут развиваться БПЛА и есть ли от них панацея - 02.08.2024 Украина.ру

Машинное зрение и бронирование: военкор объяснил, как будут развиваться БПЛА и есть ли от них панацея

В борьбе за ближнее небо важна не местность, а то, насколько эффективно работают системы обнаружения. Потому что беспилотники залетают куда угодно. У Израиля сейчас есть дроны, которые попадают в дырочку от вытащенного кирпича. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин

2024-08-02T03:30

2024-08-02T03:30

2024-08-02T03:30

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Но в целом о количестве беспилотников у российских бойцов и у противника судить сложно. Потому что и на российского, и на украинского бойца сразу же слетается рой этих машин, рассказал военкор.В борьбе за ближнее небо важна не местность, а то, насколько эффективно работают системы обнаружения. Потому что дроны залетают куда угодно, добавил журналист.Никакой панацеи от дронов мы не найдем, они будут развиваться. Машинное зрение, полная автоматизация и бронирование. Тем менее, российские штурмовики начинают применять дронобойные ружья, которые создают облако дроби на 30 метров, подчеркнул он."Но в промышленном масштабе их производить нет смысла, потому что скоро необходимость в этом отпадет. Три месяца система работает, противник придумывает что-то новое, бронирует свои дроны, и картечь с дробью их уже не берет", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, кто на Западе заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке - в интервью Карине Геворгян о том, кто виноват в гибели лидера ХАМАС в Иране

https://ukraina.ru/20240731/1056583709.html

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новости, дроны, бпла, сво, вооружения, вс рф, ружье, израиль, россия, украина