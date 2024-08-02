Машинное зрение и бронирование: военкор объяснил, как будут развиваться БПЛА и есть ли от них панацея - 02.08.2024 Украина.ру
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Машинное зрение и бронирование: военкор объяснил, как будут развиваться БПЛА и есть ли от них панацея
Машинное зрение и бронирование: военкор объяснил, как будут развиваться БПЛА и есть ли от них панацея - 02.08.2024 Украина.ру
Машинное зрение и бронирование: военкор объяснил, как будут развиваться БПЛА и есть ли от них панацея
В борьбе за ближнее небо важна не местность, а то, насколько эффективно работают системы обнаружения. Потому что беспилотники залетают куда угодно. У Израиля сейчас есть дроны, которые попадают в дырочку от вытащенного кирпича. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-08-02T03:30
2024-08-02T03:30
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дроны
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Но в целом о количестве беспилотников у российских бойцов и у противника судить сложно. Потому что и на российского, и на украинского бойца сразу же слетается рой этих машин, рассказал военкор.В борьбе за ближнее небо важна не местность, а то, насколько эффективно работают системы обнаружения. Потому что дроны залетают куда угодно, добавил журналист.Никакой панацеи от дронов мы не найдем, они будут развиваться. Машинное зрение, полная автоматизация и бронирование. Тем менее, российские штурмовики начинают применять дронобойные ружья, которые создают облако дроби на 30 метров, подчеркнул он."Но в промышленном масштабе их производить нет смысла, потому что скоро необходимость в этом отпадет. Три месяца система работает, противник придумывает что-то новое, бронирует свои дроны, и картечь с дробью их уже не берет", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, кто на Западе заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке - в интервью Карине Геворгян о том, кто виноват в гибели лидера ХАМАС в Иране
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новости, дроны, бпла, сво, вооружения, вс рф, ружье, израиль, россия, украина
Новости, дроны, БПЛА, СВО, вооружения, ВС РФ, ружье, Израиль, Россия, Украина

Машинное зрение и бронирование: военкор объяснил, как будут развиваться БПЛА и есть ли от них панацея

03:30 02.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В борьбе за ближнее небо важна не местность, а то, насколько эффективно работают системы обнаружения. Потому что беспилотники залетают куда угодно. У Израиля сейчас есть дроны, которые попадают в дырочку от вытащенного кирпича. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Но в целом о количестве беспилотников у российских бойцов и у противника судить сложно. Потому что и на российского, и на украинского бойца сразу же слетается рой этих машин, рассказал военкор.
В борьбе за ближнее небо важна не местность, а то, насколько эффективно работают системы обнаружения. Потому что дроны залетают куда угодно, добавил журналист.
"Недавно смотрел видео, когда украинский дрон залез под машину и там взорвался. У того же Израиля сейчас есть дроны, которые попадают в дырочку от вытащенного кирпича. Дроны совершенствуются", - отметил Линин.
Никакой панацеи от дронов мы не найдем, они будут развиваться. Машинное зрение, полная автоматизация и бронирование. Тем менее, российские штурмовики начинают применять дронобойные ружья, которые создают облако дроби на 30 метров, подчеркнул он.
"Но в промышленном масштабе их производить нет смысла, потому что скоро необходимость в этом отпадет. Три месяца система работает, противник придумывает что-то новое, бронирует свои дроны, и картечь с дробью их уже не берет", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, кто на Западе заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке - в интервью Карине Геворгян о том, кто виноват в гибели лидера ХАМАС в Иране
Алексей Стаценко интервью - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
31 июля, 18:25
Алексей Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" Сейчас у нас происходят большие перемены в руководстве Минобороны. Оттуда вычищают в том числе тех, кто нечист на руку. Быстрых результатов от этого ждать не приходится. Хотя время у нас есть.
 
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