https://ukraina.ru/20240802/1056632290.html
Машинное зрение и бронирование: военкор объяснил, как будут развиваться БПЛА и есть ли от них панацея
Машинное зрение и бронирование: военкор объяснил, как будут развиваться БПЛА и есть ли от них панацея - 02.08.2024 Украина.ру
Машинное зрение и бронирование: военкор объяснил, как будут развиваться БПЛА и есть ли от них панацея
В борьбе за ближнее небо важна не местность, а то, насколько эффективно работают системы обнаружения. Потому что беспилотники залетают куда угодно. У Израиля сейчас есть дроны, которые попадают в дырочку от вытащенного кирпича. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-08-02T03:30
2024-08-02T03:30
2024-08-02T03:30
новости
дроны
бпла
сво
вооружения
вс рф
ружье
израиль
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049970167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b61f91200e7f798772444348927b98b1.jpg
Но в целом о количестве беспилотников у российских бойцов и у противника судить сложно. Потому что и на российского, и на украинского бойца сразу же слетается рой этих машин, рассказал военкор.В борьбе за ближнее небо важна не местность, а то, насколько эффективно работают системы обнаружения. Потому что дроны залетают куда угодно, добавил журналист.Никакой панацеи от дронов мы не найдем, они будут развиваться. Машинное зрение, полная автоматизация и бронирование. Тем менее, российские штурмовики начинают применять дронобойные ружья, которые создают облако дроби на 30 метров, подчеркнул он."Но в промышленном масштабе их производить нет смысла, потому что скоро необходимость в этом отпадет. Три месяца система работает, противник придумывает что-то новое, бронирует свои дроны, и картечь с дробью их уже не берет", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, кто на Западе заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке - в интервью Карине Геворгян о том, кто виноват в гибели лидера ХАМАС в Иране
https://ukraina.ru/20240731/1056583709.html
израиль
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049970167_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c92f955964653089d6c0e8cabb749e7c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дроны, бпла, сво, вооружения, вс рф, ружье, израиль, россия, украина
Новости, дроны, БПЛА, СВО, вооружения, ВС РФ, ружье, Израиль, Россия, Украина
Машинное зрение и бронирование: военкор объяснил, как будут развиваться БПЛА и есть ли от них панацея
В борьбе за ближнее небо важна не местность, а то, насколько эффективно работают системы обнаружения. Потому что беспилотники залетают куда угодно. У Израиля сейчас есть дроны, которые попадают в дырочку от вытащенного кирпича. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Но в целом о количестве беспилотников у российских бойцов и у противника судить сложно. Потому что и на российского, и на украинского бойца сразу же слетается рой этих машин, рассказал военкор.
В борьбе за ближнее небо важна не местность, а то, насколько эффективно работают системы обнаружения. Потому что дроны залетают куда угодно, добавил журналист.
"Недавно смотрел видео, когда украинский дрон залез под машину и там взорвался. У того же Израиля сейчас есть дроны, которые попадают в дырочку от вытащенного кирпича. Дроны совершенствуются", - отметил Линин.
Никакой панацеи от дронов мы не найдем, они будут развиваться. Машинное зрение, полная автоматизация и бронирование. Тем менее, российские штурмовики начинают применять дронобойные ружья, которые создают облако дроби на 30 метров, подчеркнул он.
"Но в промышленном масштабе их производить нет смысла, потому что скоро необходимость в этом отпадет. Три месяца система работает, противник придумывает что-то новое, бронирует свои дроны, и картечь с дробью их уже не берет", - заключил собеседник издания.
О том, кто на Западе заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке - в интервью Карине Геворгян о том, кто виноват в гибели лидера ХАМАС в Иране