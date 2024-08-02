"Не дают ВСУ вылезли из нор": Евгений Линин рассказал, как проводится внедрение новых моделей БПЛА
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении
Какое количество беспилотников у ВС РФ и у ВСУ судить сложно. Другое дело, что у украинской армии есть более технологичные устройства, потому что на нее сейчас работает весь мир. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Конечно, дроны создают серьезные проблемы для бойцов. Но и мы создаем противнику точно такие же проблемы. Другое дело, что у ВСУ есть более технологичные устройства, потому что на них работает весь мир, рассказал военкор.
Это те же дроны с машинным зрением, которые сами автоматически определяют цели. Им для этого уже не нужен оператор или "Старлинк". Сам взлетел — сам увидел — сам поразил, добавил журналист.
"Во-первых, эта гонка [дронов] будет вечной. Во-вторых, нам очень сложно уходить от наработанных элементов. Сейчас у нас очень много новых дронов, но производство и обучение связано только с теми моделями, которые уже поставлены на поток", - отметил Линин.
У тех же "судоплатовцев" есть модель беспилотника ВТ-40. У нее меняются частоты и улучшается камера, но сама по себе она остается неизменной. Да, эта модель эффективна. Но можно было бы внедрить и более эффективные системы, подчеркнул он.
Тот же "Народный фронт" проводит тестирование БПЛА и их закупку для подразделений. Это дроны в формате "увидел — поразил". Это оружие не дает врагу вылезти из нор, где они сидят. Но какое количество беспилотников у ВС РФ и у ВСУ судить сложно, заключил собеседник издания.
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