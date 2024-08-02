"Не дают ВСУ вылезли из нор": Евгений Линин рассказал, как проводится внедрение новых моделей БПЛА - 02.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240802/1056631996.html
"Не дают ВСУ вылезли из нор": Евгений Линин рассказал, как проводится внедрение новых моделей БПЛА
"Не дают ВСУ вылезли из нор": Евгений Линин рассказал, как проводится внедрение новых моделей БПЛА - 02.08.2024 Украина.ру
"Не дают ВСУ вылезли из нор": Евгений Линин рассказал, как проводится внедрение новых моделей БПЛА
Какое количество беспилотников у ВС РФ и у ВСУ судить сложно. Другое дело, что у украинской армии есть более технологичные устройства, потому что на нее сейчас работает весь мир. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-08-02T05:00
2024-08-02T05:00
новости
россия
бпла
беспилотники
дроны
сво
всу
вс рф
модель
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/03/1050735947_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5d2e2462db6253561aa9328f83b7c37.jpg
Конечно, дроны создают серьезные проблемы для бойцов. Но и мы создаем противнику точно такие же проблемы. Другое дело, что у ВСУ есть более технологичные устройства, потому что на них работает весь мир, рассказал военкор.Это те же дроны с машинным зрением, которые сами автоматически определяют цели. Им для этого уже не нужен оператор или "Старлинк". Сам взлетел — сам увидел — сам поразил, добавил журналист.У тех же "судоплатовцев" есть модель беспилотника ВТ-40. У нее меняются частоты и улучшается камера, но сама по себе она остается неизменной. Да, эта модель эффективна. Но можно было бы внедрить и более эффективные системы, подчеркнул он.Тот же "Народный фронт" проводит тестирование БПЛА и их закупку для подразделений. Это дроны в формате "увидел — поразил". Это оружие не дает врагу вылезти из нор, где они сидят. Но какое количество беспилотников у ВС РФ и у ВСУ судить сложно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, кто на Западе заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке - в интервью Карине Геворгян о том, кто виноват в гибели лидера ХАМАС в Иране
https://ukraina.ru/20240801/1056606455.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/03/1050735947_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c4bd75cb536d70bdd0b3845453bb110.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, бпла, беспилотники, дроны, сво, всу, вс рф, модель, оружие, производство
Новости, Россия, БПЛА, беспилотники, дроны, СВО, ВСУ, ВС РФ, модель, оружие, производство

"Не дают ВСУ вылезли из нор": Евгений Линин рассказал, как проводится внедрение новых моделей БПЛА

05:00 02.08.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении
Работа разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
Какое количество беспилотников у ВС РФ и у ВСУ судить сложно. Другое дело, что у украинской армии есть более технологичные устройства, потому что на нее сейчас работает весь мир. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Конечно, дроны создают серьезные проблемы для бойцов. Но и мы создаем противнику точно такие же проблемы. Другое дело, что у ВСУ есть более технологичные устройства, потому что на них работает весь мир, рассказал военкор.
Это те же дроны с машинным зрением, которые сами автоматически определяют цели. Им для этого уже не нужен оператор или "Старлинк". Сам взлетел — сам увидел — сам поразил, добавил журналист.
"Во-первых, эта гонка [дронов] будет вечной. Во-вторых, нам очень сложно уходить от наработанных элементов. Сейчас у нас очень много новых дронов, но производство и обучение связано только с теми моделями, которые уже поставлены на поток", - отметил Линин.
У тех же "судоплатовцев" есть модель беспилотника ВТ-40. У нее меняются частоты и улучшается камера, но сама по себе она остается неизменной. Да, эта модель эффективна. Но можно было бы внедрить и более эффективные системы, подчеркнул он.
Тот же "Народный фронт" проводит тестирование БПЛА и их закупку для подразделений. Это дроны в формате "увидел — поразил". Это оружие не дает врагу вылезти из нор, где они сидят. Но какое количество беспилотников у ВС РФ и у ВСУ судить сложно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, кто на Западе заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке - в интервью Карине Геворгян о том, кто виноват в гибели лидера ХАМАС в Иране
Батальон Азов националисты нацисты фашистский крест символика неонацисты
Вчера, 06:29
Нацистские фантомные боли. Гастроли "Азова"* по Европе сорвались, но они обещают вернутьсяВ среду 31 июля в некоторых городах ЕС должны были начаться гастроли неонацистов из "Азова". Однако за несколько дней до начала их отменили, углядев то, что видно невооруженным глазом – неонацистские символы и явную приверженность неонацистской идеологии у боевиков.
 
НовостиРоссияБПЛАбеспилотникидроныСВОВСУВС РФмодельоружиепроизводство
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:25Инструктор "Сенсей": Я подготовил больше одиннадцати тысяч бойцов
06:15"У нас все плохо": военкор раскрыл, почему бойцы ВСУ в шоке и не вылезают из окопов под Дзержинском
06:00Бригады встали на дыбы: эксперт объяснил, как "жабогадюкинг" украинской власти устраняет командиров ВСУ
05:45Военкор Линин: Пока Украина собирает 14 бригад для контрнаступа, Россия готовит ВСУ масштабный кризис
05:36Партизанские поджоги, приказ о расстрелах и нехватка медиков. Что происходит в Харькове
05:30Сами находят ВСУ: военкор раскрыл, как "Орланы" и "Ланцеты" с машинным зрением бьют по вражеским тылам
05:25"Воевать дальше просто нет смысла". Украинские эксперты о ситуации, в которой оказался народ
05:17Евгений Норин: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум
05:15Военкор рассказал, как морпехи загнали ВСУ в "каменный мешок" в Угледаре и теперь бьются за Волчанск
05:00Евгений Ющук: Евросоюз готовит "операционное поле" для манипуляций на теле Украины
05:00"Не дают ВСУ вылезли из нор": Евгений Линин рассказал, как проводится внедрение новых моделей БПЛА
04:47Новое дыхание Херсонеса, скандалы вокруг Жванецкого, трехсотлетний фестиваль. События культуры за неделю
04:45Запорожский фронт: военкор объяснил, нужно ли сейчас прорывать оборону и гнать ВСУ до самого Днепра
04:45Вайнер: экс-президент США чист в своих намерениях по Украине. Трамп имеет рычаги влияния на эту войну
04:40Deep state — это кот Шредингера. Выдрин рассказал, откуда "растут ноги" у глубинного государства
04:30"Золотая середина": журналист рассказал, на каком расстоянии FPV-дроны охотятся за "буханками" и пехотой
04:15По 4 тысячи FPV-дронов в сутки: военкор раскрыл, как армия подстраивается под тактику современной войны
04:00"Теряется связь и выжигаются мозги": Евгений Линин о том, как работает купольная система РЭБ "Покров"
03:45"ПВО, РЭБ и люди с дробовиками": эксперт объяснил, как можно защитить танковые колонны от дронов ВСУ
03:30Машинное зрение и бронирование: военкор объяснил, как будут развиваться БПЛА и есть ли от них панацея
Лента новостейМолния