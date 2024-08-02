https://ukraina.ru/20240802/1056631996.html

"Не дают ВСУ вылезли из нор": Евгений Линин рассказал, как проводится внедрение новых моделей БПЛА

"Не дают ВСУ вылезли из нор": Евгений Линин рассказал, как проводится внедрение новых моделей БПЛА - 02.08.2024 Украина.ру

"Не дают ВСУ вылезли из нор": Евгений Линин рассказал, как проводится внедрение новых моделей БПЛА

Какое количество беспилотников у ВС РФ и у ВСУ судить сложно. Другое дело, что у украинской армии есть более технологичные устройства, потому что на нее сейчас работает весь мир. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин

2024-08-02T05:00

2024-08-02T05:00

2024-08-02T05:00

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Конечно, дроны создают серьезные проблемы для бойцов. Но и мы создаем противнику точно такие же проблемы. Другое дело, что у ВСУ есть более технологичные устройства, потому что на них работает весь мир, рассказал военкор.Это те же дроны с машинным зрением, которые сами автоматически определяют цели. Им для этого уже не нужен оператор или "Старлинк". Сам взлетел — сам увидел — сам поразил, добавил журналист.У тех же "судоплатовцев" есть модель беспилотника ВТ-40. У нее меняются частоты и улучшается камера, но сама по себе она остается неизменной. Да, эта модель эффективна. Но можно было бы внедрить и более эффективные системы, подчеркнул он.Тот же "Народный фронт" проводит тестирование БПЛА и их закупку для подразделений. Это дроны в формате "увидел — поразил". Это оружие не дает врагу вылезти из нор, где они сидят. Но какое количество беспилотников у ВС РФ и у ВСУ судить сложно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, кто на Западе заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке - в интервью Карине Геворгян о том, кто виноват в гибели лидера ХАМАС в Иране

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новости, россия, бпла, беспилотники, дроны, сво, всу, вс рф, модель, оружие, производство