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Родина о вас не забыла. Путин встретил обменянных россиян во Внуково

Родина о вас не забыла. Путин встретил обменянных россиян во Внуково - 01.08.2024 Украина.ру

Родина о вас не забыла. Путин встретил обменянных россиян во Внуково

Президент России Владимир Путин встретил обменянных россиян у трампа самолета в аэропорту Внуково. Видеозаписи публикуют в соцсетях вечером 1 августа

2024-08-01T22:46

2024-08-01T22:46

2024-08-01T22:52

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Освобожденная Анна Дульцева расплакалась. Президент вручил ей цветы и обнял. Также Путин пожал руку и обнял Вадима Красикова, который ликвидировал в Германии террориста и за что был там осужден на пожизненное. Вместе с Путиным освобожденных встречали директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны РФ Андрей Белоусов."Прежде всего хочу вас всех поздравить с возвращением на Родину. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге... - сказал Путин. - Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем. А сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением. Спасибо вам большое. Поздравляю вас".1 августа в Россию вернулись:Подробнее об обмене читайте здесь: Исторический обмен заключенными с Западом: кто вернулся в Россию при содействии турецкой стороны?

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новости, германия, владимир путин, внуково