Родина о вас не забыла. Путин встретил обменянных россиян во Внуково
22:46 01.08.2024 (обновлено: 22:52 01.08.2024)
© скриншотПутин встретил обменянных россиян во Внуково
© скриншот
Президент России Владимир Путин встретил обменянных россиян у трампа самолета в аэропорту Внуково. Видеозаписи публикуют в соцсетях вечером 1 августа
Освобожденная Анна Дульцева расплакалась. Президент вручил ей цветы и обнял.
Также Путин пожал руку и обнял Вадима Красикова, который ликвидировал в Германии террориста и за что был там осужден на пожизненное.
Вместе с Путиным освобожденных встречали директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Прежде всего хочу вас всех поздравить с возвращением на Родину. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге... - сказал Путин. - Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем. А сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением. Спасибо вам большое. Поздравляю вас".
1 августа в Россию вернулись:
- —Вадим Красиков, осужденный в Германии на пожизненное заключение за ликвидацию чеченского террориста и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили,
- —Артем и Анна Дульцевы, которых приговорили к тюремному сроку за шпионаж (отбывали срок в Словении),
- —осужденный по той же статье в Норвегии Михаил Макушин,
- —Павел Рубцов, которого в феврале 2022 года задержали в Польше по подозрению в работе на ГРУ,
- —хакер Роман Селезнев, которого приговорили в США к 14 годам тюрьмы,
- —Владислав Клюшин, которого суд в Бостоне приговорил к девяти годам по обвинению в участии в схеме инсайдерской торговли,
- —Вадим Конощенок, которого за границей признали виновным в незаконной закупке электроники для ВПК РФ.
Подробнее об обмене читайте здесь: Исторический обмен заключенными с Западом: кто вернулся в Россию при содействии турецкой стороны?