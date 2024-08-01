Родина о вас не забыла. Путин встретил обменянных россиян во Внуково - 01.08.2024 Украина.ру
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Родина о вас не забыла. Путин встретил обменянных россиян во Внуково
Родина о вас не забыла. Путин встретил обменянных россиян во Внуково - 01.08.2024 Украина.ру
Родина о вас не забыла. Путин встретил обменянных россиян во Внуково
Президент России Владимир Путин встретил обменянных россиян у трампа самолета в аэропорту Внуково. Видеозаписи публикуют в соцсетях вечером 1 августа
2024-08-01T22:46
2024-08-01T22:52
новости
германия
владимир путин
внуково
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Освобожденная Анна Дульцева расплакалась. Президент вручил ей цветы и обнял. Также Путин пожал руку и обнял Вадима Красикова, который ликвидировал в Германии террориста и за что был там осужден на пожизненное. Вместе с Путиным освобожденных встречали директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны РФ Андрей Белоусов."Прежде всего хочу вас всех поздравить с возвращением на Родину. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге... - сказал Путин. - Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем. А сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением. Спасибо вам большое. Поздравляю вас".1 августа в Россию вернулись:Подробнее об обмене читайте здесь: Исторический обмен заключенными с Западом: кто вернулся в Россию при содействии турецкой стороны?
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новости, германия, владимир путин, внуково
Новости, Германия, Владимир Путин, Внуково

Родина о вас не забыла. Путин встретил обменянных россиян во Внуково

22:46 01.08.2024 (обновлено: 22:52 01.08.2024)
 
© скриншотПутин встретил обменянных россиян во Внуково
Путин встретил обменянных россиян во Внуково
© скриншот
Читать в
Президент России Владимир Путин встретил обменянных россиян у трампа самолета в аэропорту Внуково. Видеозаписи публикуют в соцсетях вечером 1 августа
Освобожденная Анна Дульцева расплакалась. Президент вручил ей цветы и обнял.
Также Путин пожал руку и обнял Вадима Красикова, который ликвидировал в Германии террориста и за что был там осужден на пожизненное.
Вместе с Путиным освобожденных встречали директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Прежде всего хочу вас всех поздравить с возвращением на Родину. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге... - сказал Путин. - Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем. А сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением. Спасибо вам большое. Поздравляю вас".
1 августа в Россию вернулись:
  • Вадим Красиков, осужденный в Германии на пожизненное заключение за ликвидацию чеченского террориста и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили,
  • Артем и Анна Дульцевы, которых приговорили к тюремному сроку за шпионаж (отбывали срок в Словении),
  • осужденный по той же статье в Норвегии Михаил Макушин,
  • Павел Рубцов, которого в феврале 2022 года задержали в Польше по подозрению в работе на ГРУ,
  • хакер Роман Селезнев, которого приговорили в США к 14 годам тюрьмы,
  • Владислав Клюшин, которого суд в Бостоне приговорил к девяти годам по обвинению в участии в схеме инсайдерской торговли,
  • Вадим Конощенок, которого за границей признали виновным в незаконной закупке электроники для ВПК РФ.
Подробнее об обмене читайте здесь: Исторический обмен заключенными с Западом: кто вернулся в Россию при содействии турецкой стороны?
 
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Заголовок открываемого материала
22:46Родина о вас не забыла. Путин встретил обменянных россиян во Внуково
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