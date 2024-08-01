Исторический обмен заключенными с Западом: кто вернулся в Россию при содействии турецкой стороны? - 01.08.2024 Украина.ру
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Исторический обмен заключенными с Западом: кто вернулся в Россию при содействии турецкой стороны?
Исторический обмен заключенными с Западом: кто вернулся в Россию при содействии турецкой стороны? - 01.08.2024 Украина.ру
Исторический обмен заключенными с Западом: кто вернулся в Россию при содействии турецкой стороны?
Турецкая разведка стала посредником в самой масштабной за последнее время операции по обмену 26 заключенных из семи стран. Об этом информировала 1 августа телерадиокомпания Турции TRT и телеканал NTV, который также опубликовал в сети кадры прибытия борта
2024-08-01T17:44
2024-08-01T17:44
обмен
россия
запад
политзаключенные
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По данным СМИ, восемь освобожденных в результате успешных переговоров по обмену направляются едут в Россию, 13 — в Германию и еще трое — в Соединенные Штаты.Турецкая разведка утверждает, что данная операция по обмену является самой сложной за последнее время. Это не удивительно, потому как такой обмен действительно можно назвать историческим, потому как в истории современной России подобных примеров еще не было. Наиболее крупный обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном в период после холодной войны состоялся в 2010 году, когда в Россию вернулись десять агентов-нелегалов, а из российских тюрем были выпущены четыре россиянина, осужденных за сотрудничество с западными разведками, напомнило издание "Комерсантъ".По информации турецкой разведки, в рамках обмена были освобождены журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан, осужденные ранее в России за шпионаж. Об этом несколькими часами ранее уже сообщали журналисты агентства Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.Также Россия, предварительно, попрощалась с иноагентом Владимиром Кара-Мурзой*, Лилией Чанышевой, Ильей Яшиным*, Ксенией Фадеевой, Андреем Пивоваровым, Полом Уиланом, Алсу Курмашевой, Олегом Орловым*, Сашей Скочиленко, Дитерой Ворониной, Кевином Лика, Рико Кригером, Патриком Шебелем, Германом Мойжесай, Вадимом Останином. Их имена подает The Insider**.В свою очередь российская сторона вернула домой Вадима Красикова, осужденного в Германии на пожизненное заключение за ликвидацию чеченского террориста и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, Артема и Анну Дульцевых, которых приговорили к тюремному сроку за шпионаж (отбывали срок в Словении), осужденного по той же статье в Норвегии Михаила Макушина, Павла Рубцова, которого в феврале 2022 года задержали в Польше по подозрению в работе на ГРУ, хакера Романа Селезнева, которого приговорили в США к 14 годам тюрьмы.*Лицо, признанное иностранным агентом в России.**Нежелательная организация.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обмен, россия, запад, политзаключенные
обмен, Россия, Запад, политзаключенные
Материал дополняется

Исторический обмен заключенными с Западом: кто вернулся в Россию при содействии турецкой стороны?

17:44 01.08.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Турецкая разведка стала посредником в самой масштабной за последнее время операции по обмену 26 заключенных из семи стран. Об этом информировала 1 августа телерадиокомпания Турции TRT и телеканал NTV, который также опубликовал в сети кадры прибытия борта
По данным СМИ, восемь освобожденных в результате успешных переговоров по обмену направляются едут в Россию, 13 — в Германию и еще трое — в Соединенные Штаты.
Турецкая разведка утверждает, что данная операция по обмену является самой сложной за последнее время. Это не удивительно, потому как такой обмен действительно можно назвать историческим, потому как в истории современной России подобных примеров еще не было. Наиболее крупный обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном в период после холодной войны состоялся в 2010 году, когда в Россию вернулись десять агентов-нелегалов, а из российских тюрем были выпущены четыре россиянина, осужденных за сотрудничество с западными разведками, напомнило издание "Комерсантъ".
По информации турецкой разведки, в рамках обмена были освобождены журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан, осужденные ранее в России за шпионаж. Об этом несколькими часами ранее уже сообщали журналисты агентства Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
Также Россия, предварительно, попрощалась с иноагентом Владимиром Кара-Мурзой*, Лилией Чанышевой, Ильей Яшиным*, Ксенией Фадеевой, Андреем Пивоваровым, Полом Уиланом, Алсу Курмашевой, Олегом Орловым*, Сашей Скочиленко, Дитерой Ворониной, Кевином Лика, Рико Кригером, Патриком Шебелем, Германом Мойжесай, Вадимом Останином. Их имена подает The Insider**.
В свою очередь российская сторона вернула домой Вадима Красикова, осужденного в Германии на пожизненное заключение за ликвидацию чеченского террориста и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, Артема и Анну Дульцевых, которых приговорили к тюремному сроку за шпионаж (отбывали срок в Словении), осужденного по той же статье в Норвегии Михаила Макушина, Павла Рубцова, которого в феврале 2022 года задержали в Польше по подозрению в работе на ГРУ, хакера Романа Селезнева, которого приговорили в США к 14 годам тюрьмы.
*Лицо, признанное иностранным агентом в России.
**Нежелательная организация.
 
обменРоссияЗападполитзаключенные
 
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