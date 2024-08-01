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Генпрокуратура признала нежелательными иностранные организации-спонсоры ВСУ

Генпрокуратура признала нежелательными иностранные организации-спонсоры ВСУ - 01.08.2024 Украина.ру

Генпрокуратура признала нежелательными иностранные организации-спонсоры ВСУ

Деятельность спонсирующих ВСУ организаций признана нежелательной на территории России. О таком решении 1 августа объявила российская генпрокуратура.

2024-08-01T16:39

2024-08-01T16:39

2024-08-01T16:39

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"Генпрокуратура России признала деятельность ряда иностранных НПО, которые функционируют под общим руководством, нежелательной на территории РФ", - сказано в официальном сообщении.В числе таких неправительственных организаций упомянуты Za vaši a naši svobodu, z. s. (Чехия) – она на постоянной основе оказывает материальную помощь боевым частям ВСУ для приобретения автомобилей, БПЛА, одежды и прочего.Чешская Kulturus, z. s., отметили в российском ведомстве, "ежегодно проводит антироссийские мероприятия с участием членов иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России".В этом же списке немецкая Russland hinter gittern e.V. По мнению российских прокуроров, эта НПО "регулярно публикует новости, демонизирующие образ России, в статьях авторы предпринимают попытки переписывания истории". Ещё одна немецкая организация - MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)* – распространяет материалы, дискредитирующие действия российской армии и государственных органов власти.Ранее аналогичные решения были приняты властями США, ЕС и Британии в отношении российских НПО. В некоторых странах для незаконного ограничения деятельности общественных организаций и СМИ достаточно голословного обвинения в "кремлёвской пропаганде".В публикациях на сайте Украина.ру Павел Волков анализирует проблемы соблюдения прав человека в ЕС. Об этом его недавняя публикация "Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена *признана иностранным агентом в РФ

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новости, россия, чехия, сша, вооруженные силы украины, генпрокуратура, ес, всу, информационная война, международное право, правоохранители, русофобия, великобритания, дискредитация вс рф