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Генпрокуратура признала нежелательными иностранные организации-спонсоры ВСУ
Генпрокуратура признала нежелательными иностранные организации-спонсоры ВСУ - 01.08.2024 Украина.ру
Генпрокуратура признала нежелательными иностранные организации-спонсоры ВСУ
Деятельность спонсирующих ВСУ организаций признана нежелательной на территории России. О таком решении 1 августа объявила российская генпрокуратура.
2024-08-01T16:39
2024-08-01T16:39
2024-08-01T16:39
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"Генпрокуратура России признала деятельность ряда иностранных НПО, которые функционируют под общим руководством, нежелательной на территории РФ", - сказано в официальном сообщении.В числе таких неправительственных организаций упомянуты Za vaši a naši svobodu, z. s. (Чехия) – она на постоянной основе оказывает материальную помощь боевым частям ВСУ для приобретения автомобилей, БПЛА, одежды и прочего.Чешская Kulturus, z. s., отметили в российском ведомстве, "ежегодно проводит антироссийские мероприятия с участием членов иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России".В этом же списке немецкая Russland hinter gittern e.V. По мнению российских прокуроров, эта НПО "регулярно публикует новости, демонизирующие образ России, в статьях авторы предпринимают попытки переписывания истории". Ещё одна немецкая организация - MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)* – распространяет материалы, дискредитирующие действия российской армии и государственных органов власти.Ранее аналогичные решения были приняты властями США, ЕС и Британии в отношении российских НПО. В некоторых странах для незаконного ограничения деятельности общественных организаций и СМИ достаточно голословного обвинения в "кремлёвской пропаганде".В публикациях на сайте Украина.ру Павел Волков анализирует проблемы соблюдения прав человека в ЕС. Об этом его недавняя публикация "Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена *признана иностранным агентом в РФ
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, чехия, сша, вооруженные силы украины, генпрокуратура, ес, всу, информационная война, международное право, правоохранители, русофобия, великобритания, дискредитация вс рф
Новости, Россия, Чехия, США, Вооруженные силы Украины, генпрокуратура, ЕС, ВСУ, информационная война, международное право, правоохранители, Русофобия, Великобритания, Дискредитация ВС РФ
Генпрокуратура признала нежелательными иностранные организации-спонсоры ВСУ
Деятельность спонсирующих ВСУ организаций признана нежелательной на территории России. О таком решении 1 августа объявила российская генпрокуратура.
"Генпрокуратура России признала деятельность ряда иностранных НПО, которые функционируют под общим руководством, нежелательной на территории РФ", - сказано в официальном сообщении.
В числе таких неправительственных организаций упомянуты Za vaši a naši svobodu, z. s. (Чехия) – она на постоянной основе оказывает материальную помощь боевым частям ВСУ для приобретения автомобилей, БПЛА, одежды и прочего.
Чешская Kulturus, z. s., отметили в российском ведомстве, "ежегодно проводит антироссийские мероприятия с участием членов иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России".
В этом же списке немецкая Russland hinter gittern e.V. По мнению российских прокуроров, эта НПО "регулярно публикует новости, демонизирующие образ России, в статьях авторы предпринимают попытки переписывания истории". Ещё одна немецкая организация - MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)* – распространяет материалы, дискредитирующие действия российской армии и государственных органов власти.
Ранее аналогичные решения были приняты властями США, ЕС и Британии в отношении российских НПО. В некоторых странах для незаконного ограничения деятельности общественных организаций и СМИ достаточно голословного обвинения в "кремлёвской пропаганде".
В публикациях на сайте Украина.ру Павел Волков
анализирует проблемы соблюдения прав человека в ЕС. Об этом его недавняя публикация "Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена
*признана иностранным агентом в РФ