В Германии придумали, как вернуть уклонистов на Украину - 01.08.2024 Украина.ру
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В Германии придумали, как вернуть уклонистов на Украину
В Германии придумали, как вернуть уклонистов на Украину - 01.08.2024 Украина.ру
В Германии придумали, как вернуть уклонистов на Украину
В федеральной земле Гессен в центре Германии украинским мужчинам мобилизационного возраста не будут выдавать проездной документ для поездок за границу, который заменяет загранпаспорт в случае его отсутствия. Об этом на днях сообщили в министерстве труда и социальных дел Гессена
2024-08-01T15:09
2024-08-01T15:09
новости
украина
германия
владимир зеленский
мобилизация
уклонисты
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"Ведомства по делам иностранцев Гессена не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы", – отметили в министерстве.По информации ведомства, в Гессене проживает почти 20 тысяч украинских мужчин мобилизационного возраста от – 18 до 60 лет.Министр внутренних дел федеральной немецкой земли Гессен Роман Посек считает, что земельные правительства должны помочь Украине с возвращением мужчин мобилизационного возраста, которые уехали.На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Украинцы пытаются массово сбежать из страны. Ранее сообщалось о бегстве 32 человек в Венгрию на военном грузовике, еще 40 мужчин пытались покинуть страну в зерновозе. Регулярно сообщается о гибели тех, кто пытается сбежать вплавь через "реку смерти" Тиса. Однако и за рубежом они часто не находят убежища.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, германия, владимир зеленский, мобилизация, уклонисты
Новости, Украина, Германия, Владимир Зеленский, мобилизация, уклонисты

В Германии придумали, как вернуть уклонистов на Украину

15:09 01.08.2024
 
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В федеральной земле Гессен в центре Германии украинским мужчинам мобилизационного возраста не будут выдавать проездной документ для поездок за границу, который заменяет загранпаспорт в случае его отсутствия. Об этом на днях сообщили в министерстве труда и социальных дел Гессена
"Ведомства по делам иностранцев Гессена не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы", – отметили в министерстве.
По информации ведомства, в Гессене проживает почти 20 тысяч украинских мужчин мобилизационного возраста от – 18 до 60 лет.
Министр внутренних дел федеральной немецкой земли Гессен Роман Посек считает, что земельные правительства должны помочь Украине с возвращением мужчин мобилизационного возраста, которые уехали.
На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Украинцы пытаются массово сбежать из страны. Ранее сообщалось о бегстве 32 человек в Венгрию на военном грузовике, еще 40 мужчин пытались покинуть страну в зерновозе. Регулярно сообщается о гибели тех, кто пытается сбежать вплавь через "реку смерти" Тиса. Однако и за рубежом они часто не находят убежища.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаГерманияВладимир Зеленскиймобилизацияуклонисты
 
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