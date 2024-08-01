https://ukraina.ru/20240801/1056622208.html

В Германии придумали, как вернуть уклонистов на Украину

В Германии придумали, как вернуть уклонистов на Украину - 01.08.2024 Украина.ру

В Германии придумали, как вернуть уклонистов на Украину

В федеральной земле Гессен в центре Германии украинским мужчинам мобилизационного возраста не будут выдавать проездной документ для поездок за границу, который заменяет загранпаспорт в случае его отсутствия. Об этом на днях сообщили в министерстве труда и социальных дел Гессена

2024-08-01T15:09

2024-08-01T15:09

2024-08-01T15:09

новости

украина

германия

владимир зеленский

мобилизация

уклонисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_be0a8eaabf1bc1c6a4b24f0e1c7d819c.jpg.webp

"Ведомства по делам иностранцев Гессена не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы", – отметили в министерстве.По информации ведомства, в Гессене проживает почти 20 тысяч украинских мужчин мобилизационного возраста от – 18 до 60 лет.Министр внутренних дел федеральной немецкой земли Гессен Роман Посек считает, что земельные правительства должны помочь Украине с возвращением мужчин мобилизационного возраста, которые уехали.На Украине с февраля 2022 года ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Украинцы пытаются массово сбежать из страны. Ранее сообщалось о бегстве 32 человек в Венгрию на военном грузовике, еще 40 мужчин пытались покинуть страну в зерновозе. Регулярно сообщается о гибели тех, кто пытается сбежать вплавь через "реку смерти" Тиса. Однако и за рубежом они часто не находят убежища.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.

украина

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, владимир зеленский, мобилизация, уклонисты