https://ukraina.ru/20240801/1056621231.html

Тайна Мадуро. Почему власть в Венесуэле не поменялась

Тайна Мадуро. Почему власть в Венесуэле не поменялась - 01.08.2024 Украина.ру

Тайна Мадуро. Почему власть в Венесуэле не поменялась

Что происходит в Венесуэле? Ничего особенного. По большому счету, там продолжается такая же жизнь, как и до выборов, на которых в очередной раз победил президент Николас Мадуро, представляющий Единую социалистическую партию Венесуэлы (PSUV).

2024-08-01T14:36

2024-08-01T14:36

2024-08-01T14:57

эксклюзив

венесуэла

сша

пекин

николас мадуро

уго чавес (политик)

джо байден

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103382/64/1033826458_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_bc45ca5ecff3380f2df13a4c0e357edb.jpg

По версии прозападной оппозиции победителем стал бывший прозападный дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа, которому уже исполнилось 74 года. Но чем управляет этот почтенный и, кстати, малоизвестный в стране сеньор, – никому не известно. Скорее всего, своей собственной семьей.Все органы государственной власти, которые, разумеется, подчиняются Мадуро или его соратникам, по-прежнему работают и признают законную власть. А жизнь людей не меняется.Не отмечено даже серьезных перебоев с продовольственными товарами, которые ранее нередко случались в Венесуэле во время подобных кризисов. А когда чавистская беднота пришла с палками в богатые районы Каракаса, где проживает большая часть оппозиции, ее сдержала муниципальная полиция.Сам Мадуро демонстрирует хорошее настроение – он даже шутливо вызвал Илона Маска на поединок, который должен состояться в Каракасе, на арене "Полиедро". А потом пообещал слетать вместе с ним на Марс.Ни один политик – включая Николаса Мадуро – не может считать свою власть защищенной от всех угроз. Возможно, у венесуэльской оппозиции есть в запасе хитрые ходы, которые она еще предъявит общественности. Но пока все видится так, что Мадуро по-прежнему контролирует ситуацию во всех регионах страны.Ситуация является для него даже более благоприятной, чем во время политического кризиса 2019 года, когда типичный прозападный либерал Хуан Гуайдо торжественно объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, приняв соответствующую присягу. А лидеры более 50 стран мира, включая президента США Дональда Трампа, признали его законным главой Венесуэлы.В те времена в российском интернете массово множились псевдоэксперты по Венесуэле. Они утверждали, что Мадуро уже летит на самолете то ли в Пекин, то ли в Гавану. Как известно теперь, ничего такого не произошло. Мадуро остался руководить государством в Каракасе, а Хуан Гуайдо быстро потерял свою фиктивную легитимность и для США, и даже для венесуэльской оппозиции. Хотя он выглядел пободрее Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.Очевидно, что у венесуэльской власти, имеется устойчивость, которая пока что позволяет ей справляться с кризисами – благодаря чему Мадуро отбивается от врагов с 2013 года, когда он стал преемником покойного Уго Чавеса. А в целом чависты находятся у власти с 1998 года – более четверти века. Причина этой устойчивости состоит в том, что чависты из Единой социалистической партии Венесуэлы и их союзники опираются на массы городской бедноты – преимущественно в столице, но также и в основных центрах провинций. До прихода Чавеса венесуэльская политическая элита, продававшая всю нефть в Великобританию и США, вообще не замечала этих людей, которые целыми поколениями жили в самодельных домах из глины и кирпичей.Кубинские медики, которых позвал в страну Чавес, чтобы организовать в каждом районе лечебницы, были шокированы – они увидели массы пациентов, которые вообще никогда не обращались к врачу, потому что это можно было сделать только за деньги и стоило слишком дорого.Чависты устроили бесплатные образовательные программы, организовали доставку продуктовых наборов, организовывали новые производства с государственной поддержкой, в форме кооперативов, что давало народу возможность заработка. Но главное, для жителей районов Каракаса это, как правило, были свои парни, которые действовали в их интересах.С тех пор многое поменялось. Например, некоторые социальные программы закрылись из-за нехватки денег. Были и другие проблемы, включая непотизм и коррупцию. Но миллионы простых венесуэльцев все равно не хотят возвращения оппозиции, потому что она сразу же заберет у нее все льготы, которые имеют среднестатистические сторонники Мадуро.Понимают это и в армии, которая, в отличие от многих государств Латинской Америки традиционно рекрутируется за счет выходцев из низов. В армейской среде не хотят, чтобы кто-то легализовал их традиционных противников – проамериканские банды, неоднократно устраивавшие провокации в нефтеносной стране. Потому что эти наемники – в основном беглые правые колумбийские парамилитарес – привыкли убивать всех своих врагов до последнего человека.Нельзя не упомянуть несколько других важных причин. В последнее время, после того, как в Колумбии пришел к власти левый президент Густаво Петро, а в Бразилию вернулся президент Лула, ближайшие соседи Венесуэлы относятся к ее власти в целом доброжелательно. Какие-то трения и претензии есть, однако гражданского конфликта у себя под боком никто не хочет, и потому бразильцы с колумбийцами, судя по всему, готовы и дальше работать с законной венесуэльской властью – собственно, они этим и занимаются.Но самой забавной является реакция США. Байден, Харрис – или кто сейчас правит этой страной – не стали признавать президентом Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, который якобы победил по версии проамериканской же оппозиции. Вероятно, чтобы снова не провалиться, как с "признанным" в 2019 году Гуайдо. Против Мадуро даже не ввели новые санкции. Потому что полноценный кризис в Венесуэле резко подымет мировые цены на нефть, опуская предвыборные рейтинги демократов."Почему Вашингтон не форсирует с Каракасом? Для Байдена/Харрис давить на Венесуэлу сейчас в разгар лета, когда цены на бензин в США и так выше обычных, себе дороже. Причем, вдвойне.Ведь и до выборов (в США) меньше 100 дней. Любое неосторожное санкционное движение и ты – отец нового повышения мировых цен на нефть", – отметил этот момент у себя в блоге шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Все это, конечно, не значит, что Николас Мадуро имеет бесконечный кредит народного доверия.Этот опытный политик, который как раз-таки построил карьеру на умении работать с массами, должен активизировать процесс решения многочисленных проблем, стоящих перед его страной – в первую очередь, в результате западных санкций.Чтобы прозападные проходимцы не использовали выборы для наглых попытки захватить власть.

https://ukraina.ru/20240730/1056569424.html

https://ukraina.ru/20240729/1056548792.html

венесуэла

сша

пекин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Леонид Николенко

Леонид Николенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Леонид Николенко

эксклюзив, венесуэла, сша, пекин, николас мадуро, уго чавес (политик), джо байден, выборы