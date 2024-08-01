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Используемый при обмене заключенными самолет вылетел из Калининграда

Используемый при обмене заключенными самолет вылетел из Калининграда - 01.08.2024 Украина.ру

Используемый при обмене заключенными самолет вылетел из Калининграда

Самолет Aн-148-100E с номером RA-61727, который ранее использовался при обмене заключенных, вылетел из Калининграда. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24

2024-08-01T13:32

2024-08-01T13:32

2024-08-01T13:32

обмен

пленные

новости

россия

сша

калининград

дмитрий песков

виктор бут

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Ранним утром этот борт вылетел из московского аэропорта Внуково, в Калининграде он приземлился около 8:40. Во время полета он был самым отслеживаемым на сайте портала.В 2022 году этот же самолет использовался при обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на осужденного в США россиянина Виктора Бута.Ранее в четверг телеканал Fox News сообщал, что в течение суток Россия и США произведут обмен заключенными, в рамках которого журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в РФ к 16 годам колонии строгого режима, якобы сможет вернуться на родину.Среди кандидатов с российской стороны в СМИ называли еще одного американского гражданина — Пола Уилана, задержанного в Москве в 2018 году по обвинению в сборе разведданных и вербовке сотрудников Министерства обороны РФ.О возможном обмене также сообщал накануне словенский канал N1. По его данным, крупный обмен заключенными между Россией, Белоруссией, Германией, Соединенными Штатами, Словенией и еще рядом стран может состояться в ближайшее время.По данным телеканала, Любляна обменяет россиян Артема и Анну Дульцевых, которые были задержаны и осуждены в Словении по делу о шпионаже. Также авторы материала предположили, что в Россию может вернуться Вадим Красиков, который отбывает срок в Германии.Несколько дней назад адвокаты сразу нескольких заключенных в России сообщили о потере связи с их подзащитными и поэтому предположили, что их тоже готовят к групповому обмену. Это Илья Яшин*, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза*, Лилия Чанышева и Ксения Фадеева (обе включены в список террористов и экстремистов), правозащитник Олег Орлов*, художница Александра Сколиченко.В США в свою очередь из базы данных Федерального бюро тюрем пропали данные о нескольких граждан РФ, в том числе об Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине.Александр Винник — российский IT-специалист и предприниматель, задержанный в 2017 году в Греции по запросу США по обвинению в отмывании четырех миллиардов долларов. Также по обвинению в отмывании денег был задержан и приговорен к трем годам лишения свободы в июле этого года россиянин Максим Марченко. Вадима Конощенка экстрадировали в США из Эстонии в 2022 году, обвинив в сборе данных по заданию ФСБ и контрабанде технологий двойного назначения. Владислав Клюшин отбывает наказание с 2023 года по обвинению в кибермошенничестве.В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 августа сказал журналистам, что у Кремля нет никаких комментариев по поводу возможного обмена заключенными между Россией и другими странами.Подробнее о мнении Киева по обмену - в материале Масштабный обмен невозможен из-за разницы в количестве пленных – омбудсмен Украины на сайте Украина.ру.*признан в России иностранным агентом

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обмен, пленные, новости, россия, сша, калининград, дмитрий песков, виктор бут