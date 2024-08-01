https://ukraina.ru/20240801/1056618904.html

Он не изменял своей Родине. Военнопленный из Луганска, отвечая русофобу, разоблачил мифы Украины

Он не изменял своей Родине. Военнопленный из Луганска, отвечая русофобу, разоблачил мифы Украины - 01.08.2024 Украина.ру

Он не изменял своей Родине. Военнопленный из Луганска, отвечая русофобу, разоблачил мифы Украины

"Луганск сделал свой выбор, выбрал жизнь с Россией, мы благодарны, что стали ее частью": российский военнопленный, луганчанин сказал это в лицо украинской журналистке, приехавшей в колонию за интервью

2024-08-01T14:23

2024-08-01T14:23

2024-08-01T14:23

эксклюзив

сво

лднр

луганск

всу

украина

россия

сми

идеология

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С уроженцем Луганска, преподавателем английского языка Александром, Янина Соколова встретилась во Львовской области, в колонии, где содержат пленных. Соколова - одна из тех журналистов-русофобов, к4оторые нагнетают обстановку в украинском обществе, направленную против России и мирного решения российско-украинского конфликта. Тем интереснее и примечательнее состоявшийся диалогСама Соколова предварила видео словами: "Сейчас будет интервью с убийцей". Драматургия ее шоу такова: Соколова записывает интервью с пленными, якобы ничего не зная о них до встречи и начала записи. Узнав, что ее собеседник из Луганска, журналистка перешла на украинский язык и сказала зрителям:"Вы увидите украинца, да еще и преподавателя университета, в котором он вел иностранный язык, английский – то есть, фактически, он должен был бы заботиться о том, чтобы его студенты, его вуз дальше интегрировались в Европейский Союз, в мировое сообщество, но произошло не так".Чем это высказывание журналиста удивительно для нормального читателя, ориентированного на государственный суверенитет, думается, понятно, но интересно, а что в таком случае делать преподавателям, например, китайского языка?Соколова же отметила, что это интервью ценно как "репрезентация тех инакомыслящих на территории так называемой ЛДНР". Собеседника Соколова представила, как "украинца, который предал Родину", пошел в армию "квазиреспублики, которая контролируется Российской Федерацией".В начале разговора она заметила, что ее оператор – земляк Александра, тоже из Луганска, и задала вопрос: "А вы тут – почему?"Александр ответил, что из Луганска люди уезжали, как и оставались там, по разным соображениям.В плен Александр попал во время контрнаступления ВСУ в сентябре 2022 года. До этого он был мобилизован в ряды Луганской народной милиции. Отвечая на вопрос Соколовой, почему пошел в народную милицию, сказал, что была объявлена всеобщая мобилизация, а во время нее "у тебя не такой уж большой выбор"."Кроме того, я считал, что, если призывают моих студентов, если призывают тех, кого я учил, я не имею права остаться в стороне, не имею права куда-то спрятаться", - пояснил он.Соколова отметила, что это у нее не укладывается в голове и повторно спросила, почему он остался в Луганске после 2014 года."Потому что это мой дом, это моя Родина", – ответил пленный, задав встречный вопрос: почему он должен был уехать из Луганска? Журналистка ответила: "Потому что на территорию вашей Родины пришли враги, цель которых убить вас".На что Александр уверенно ответил: "Украинские?" – театрально удивилась Янина Соколова."Других не было. И обладминистрацию обстрелял не российский самолет", – спокойно ответил Александр. Напомним, днем 2 июня 2014 года ВСУ нанесли авиаудар по Луганской областной администрации. Два штурмовика Су-25 обстреляли самый центр города. Помимо ОГА, бомбы были сброшены на сквер имени Героев Великой Отечественной войны и автопарковку. В результате обстрела погибли восемь мирных жителей, среди которых пять женщин.МИД РФ тогда заявил, что авиаобстрел Луганска свидетельствует об откровенном нежелании Киева идти по пути поиска возможностей межнационального согласия на Украине и о нарушении Киевом Женевского заявления и "дорожной карты" ОБСЕ, сообщало РИА Новости.Украинские СМИ заявляли, что случившееся в Луганске якобы стало последствием "взрыва кондиционера"."За административным зданием — многоэтажные жилые дома, детский сад "Журавлик", в нескольких десятках метров от места взрыва — игровая площадка, где были дети", - отмечает канал 360.ru. И напоминает, что в сквере перед зданием администрации нашли две неразорвавшиеся неуправляемые авиационные ракеты. Всего по Луганску в тот день выпустили около 20 боеприпасов.Вернемся к интервью. Соколова интересуется – что происходило в городе? Ответ: люди организовывали свою жизнь. Наводящий вопрос: с помощью российских войск и российских кураторов? Ответ пленного: ни российских войск, ни российских кураторов тогда и до 2022 года на территории Луганска он лично не видел. Соколова уточняет: "А что ж тогда там произошло, почему Луганск оккупирован сейчас Российской Федерацией?".Ответ: "Луганск… Ну, вряд ли он оккупирован. Конечно, с вашей точки зрения, он оккупирован". А с точки зрения жителя Луганска, город сделал свой выбор – "Луганск выбрал жизнь с Россией". О ком речь? О тех луганчанах, которые остались дома, в Луганске.Соколова на это заметила, что луганчане, по ее мнению, передали свой город России "самовольно". Она добавила, что в комнате присутствуют два луганчанина – ее оператор, который "осознает, что происходит…", и пленный, у которого они берут интервью. У него она спрашивает: ведь без российской техники и оружия сейчас Луганск был бы в составе Украины?Зачем, интересуется Соколова, украинским войскам душить Луганск? Александр отвечает вопросом на вопрос: а зачем ВСУ брали Луганск в клещи, зачем замкнули окружение вокруг Луганска летом 2014 года? Соколова излагает свою версию: "Потому, что есть люди, террористической группировки под названием ЛНР, которые соединились с россиянами, которые им давали деньги, технику и все остальное…". И снова удивляется, что ее собеседник остался в Луганске – "еще и учитель английского языка, это какая-то уникальная история".Журналистка спрашивает, гражданином какой страны – России или Украины – считает себя ее находящийся в плену у киевского режима собеседник, тот отвечает, что считает себя гражданином России. Почему? "Она мне ближе… идеологически, культурно". Александр поясняет: он понимает украинский язык, свободно пользуется им, но русский язык – родной, на этом языке он говорит с детства, на нем говорили его родители."То есть из-за вопроса культуры и языка вы решили, что это нормально, когда ваш родной город, ваш родной край становится вдруг российским?" - удивляется Соколова.Правительства приходят и уходят, а мы должны оставаться, говорит он. Понимал ли, когда шел служить, что с другой стороны могут быть его земляки, возможно, его бывшие студенты? Понимал, ведь эта война, которая продолжается с 2014 года – в какой-то мере гражданская."Гражданская?"– удивляется его собеседница. Ответ: "На Украине - безусловно, потому что с 2014 года основной силой - до 2022 года – было ополчение Луганска и Донецка". Впрочем, Соколова ему не верит, наверняка без России не обошлось. Но спешит сама объяснить, почему Киеву помогает Запад: эта помощь крайне нужна, потому что "нас бы не было", поглотила бы Россия."Это для объяснения российской пропаганды, которая рассказывает, что нас спонсирует оружием Запад", - говорит Соколова. Затем почему-то снова интересуется, как совмещается английский язык с ориентацией на Россию: зачем он, например, студентам?Ответ: да для того, чтобы иметь доступ к информации, приобщаться к культуре англоязычной, наконец, есть и меркантильные соображения… Когда-то отношения с Западом все равно наладятся.В целом, все интервью получилось очень интересным, полемичным, в котором журналист Соколова, пытаясь интеллектуально надавить на собеседника, на самом деле разрушает созданный не без ее помощи образ Украины, страдающей якобы от агрессии России. А интересно оно, помимо прочего, тем, что мы видим столкновение двух позиций – позиции узко понимаемого "украинства", олицетворяемого сейчас марионеточным киевским режимом, и позиции большой Родины, о которой многие украинцы не забыли и не хотят забывать. При этом собеседник журналиста Соколовой выглядит очень уверенным в себе, честным человеком. Не будем забывать при этом, что он уже почти два года находится в плену у украинской власти.P.S. Как уже, наверное, стало понятно из этой публикации, это интервью мы выловили в украинском интернете и решили, что о самом интервью, как и о его герое Александре из Луганска, должны узнать как российские, так и неангажированные украинские пользователи. При этом мы, конечно, беспокоимся о дальнейшей судьбе военнопленного, идеологический эксперимент над которым у украинского журналиста не удался.О том, как сложились обстоятельства украинских военнослужащих, попавших в российский плен, - в статье Сергея Шиптенко "Уничтожать своих – это не месть, а распространённая в ВСУ практика, заявил эксперт"

https://ukraina.ru/20210504/1031304479.html

https://ukraina.ru/20240721/1056387683.html

https://ukraina.ru/20240607/1055550221.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, лднр, луганск, всу, украина, россия, сми, идеология