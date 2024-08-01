В работе украинского приложения Monobank произошел очередной сбой
© Adrianna Calvo/Pexels
© Adrianna Calvo/Pexels
Сбой произошел в украинском мобильном приложении Monobank утром 1 августа, пишут местные СМИ
При запуске приложения у многих появляется сообщение об ошибке.
Также некоторые пользователи пожаловались на проблемы с переводом денежных средств из других банков.
Причины сбоя не уточняются.
Monobank является онлайн-сервисом, который обеспечивает гражданам доступ к различным банковским услугам.
В начале мая Monobank в течение двух дней подряд подвергался мощным DDoS-атакам, что негативно сказалось на работе приложения. Пользователи сообщали, что онлайн-сервис либо не загружался вовсе, либо зависал в момент совершения платежа.
В июле наблюдались трудности в работе Monobank и "ПриватБанка", также клиенты украинского банка Sense Bank жаловались на сбой в работе мобильного приложения.
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