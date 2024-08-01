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В работе украинского приложения Monobank произошел очередной сбой

В работе украинского приложения Monobank произошел очередной сбой - 01.08.2024 Украина.ру

В работе украинского приложения Monobank произошел очередной сбой

Сбой произошел в украинском мобильном приложении Monobank утром 1 августа, пишут местные СМИ

2024-08-01T12:07

2024-08-01T12:07

2024-08-01T12:07

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При запуске приложения у многих появляется сообщение об ошибке. Также некоторые пользователи пожаловались на проблемы с переводом денежных средств из других банков.Причины сбоя не уточняются.Monobank является онлайн-сервисом, который обеспечивает гражданам доступ к различным банковским услугам.В начале мая Monobank в течение двух дней подряд подвергался мощным DDoS-атакам, что негативно сказалось на работе приложения. Пользователи сообщали, что онлайн-сервис либо не загружался вовсе, либо зависал в момент совершения платежа.В июле наблюдались трудности в работе Monobank и "ПриватБанка", также клиенты украинского банка Sense Bank жаловались на сбой в работе мобильного приложения.Подробнее о проблемах со связью и банками на Украине - в материале Сбой в работе Windows произошел по всему миру, на Украине начались проблемы со связью и банками на сайте Украина.ру.

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новости, украина, пользователи, граждане, работа