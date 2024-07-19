Сбой в работе Windows произошел по всему миру, на Украине начались проблемы со связью и банками - 19.07.2024 Украина.ру
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Сбой в работе Windows произошел по всему миру, на Украине начались проблемы со связью и банками
Сбой в работе Windows произошел по всему миру, на Украине начались проблемы со связью и банками - 19.07.2024 Украина.ру
Сбой в работе Windows произошел по всему миру, на Украине начались проблемы со связью и банками
Пользователи операционной системы Windows со всего мира жалуются на сбой в работе. Эту информацию подтвердила компания-поставщик решений по информационной безопасности CrowdStrike
2024-07-19T10:53
2024-07-19T10:53
новости
украина
приватбанк
связь
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Сбой Windows парализовал работу банков, аэропортов и больниц.Ведущие американские авиакомпании American Airlines, United Airlines и Delta Airlines остановили полеты для всех своих самолетов из-за проблемы с коммуникацией. Аналогичное решение могут принять авиационные власти Испании, Турции и ряда других стран.Массовых жалоб на сбои из России не поступало.Что касается Украины, сбои произошли в работе компании по доставке посылок "Новая почта".Пользователи украинского банка Sense Bank сообщили о сбое в работе мобильного приложения. В нем, в частности, не отображаются банковские карты. Вместо этого приложение отображает пустой экран.В работе украинского банка Monobank и "ПриватБанка" тоже есть трудности.Кроме прочего, сбой произошел у мобильных операторов Vodafone и Lifecell, невозможно осуществить звонки.О проблемах со связью - в материале На Украине приложение Vodafone перестало работать, а у Lifecell на треть упала скорость на сайте Украина.ру.
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452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, приватбанк, связь, мобильная связь
Новости, Украина, Приватбанк, связь, мобильная связь

Сбой в работе Windows произошел по всему миру, на Украине начались проблемы со связью и банками

10:53 19.07.2024
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Пользователи операционной системы Windows со всего мира жалуются на сбой в работе. Эту информацию подтвердила компания-поставщик решений по информационной безопасности CrowdStrike
Сбой Windows парализовал работу банков, аэропортов и больниц.
Ведущие американские авиакомпании American Airlines, United Airlines и Delta Airlines остановили полеты для всех своих самолетов из-за проблемы с коммуникацией. Аналогичное решение могут принять авиационные власти Испании, Турции и ряда других стран.
Массовых жалоб на сбои из России не поступало.
Что касается Украины, сбои произошли в работе компании по доставке посылок "Новая почта".
"В работе "Новой почты" сбой. Это произошло из-за программных обновлений. Работу пообещали возобновить в ближайшее время", - пишут местные СМИ.
Пользователи украинского банка Sense Bank сообщили о сбое в работе мобильного приложения. В нем, в частности, не отображаются банковские карты. Вместо этого приложение отображает пустой экран.
В работе украинского банка Monobank и "ПриватБанка" тоже есть трудности.
Кроме прочего, сбой произошел у мобильных операторов Vodafone и Lifecell, невозможно осуществить звонки.
О проблемах со связью - в материале На Украине приложение Vodafone перестало работать, а у Lifecell на треть упала скорость на сайте Украина.ру.
 
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