https://ukraina.ru/20240719/1056349604.html

Сбой в работе Windows произошел по всему миру, на Украине начались проблемы со связью и банками

Сбой в работе Windows произошел по всему миру, на Украине начались проблемы со связью и банками - 19.07.2024 Украина.ру

Сбой в работе Windows произошел по всему миру, на Украине начались проблемы со связью и банками

Пользователи операционной системы Windows со всего мира жалуются на сбой в работе. Эту информацию подтвердила компания-поставщик решений по информационной безопасности CrowdStrike

2024-07-19T10:53

2024-07-19T10:53

2024-07-19T10:53

новости

украина

приватбанк

связь

мобильная связь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102933/02/1029330299_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c45a25783885abfc8d2e50f39bb97e89.jpg

Сбой Windows парализовал работу банков, аэропортов и больниц.Ведущие американские авиакомпании American Airlines, United Airlines и Delta Airlines остановили полеты для всех своих самолетов из-за проблемы с коммуникацией. Аналогичное решение могут принять авиационные власти Испании, Турции и ряда других стран.Массовых жалоб на сбои из России не поступало.Что касается Украины, сбои произошли в работе компании по доставке посылок "Новая почта".Пользователи украинского банка Sense Bank сообщили о сбое в работе мобильного приложения. В нем, в частности, не отображаются банковские карты. Вместо этого приложение отображает пустой экран.В работе украинского банка Monobank и "ПриватБанка" тоже есть трудности.Кроме прочего, сбой произошел у мобильных операторов Vodafone и Lifecell, невозможно осуществить звонки.О проблемах со связью - в материале На Украине приложение Vodafone перестало работать, а у Lifecell на треть упала скорость на сайте Украина.ру.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, приватбанк, связь, мобильная связь