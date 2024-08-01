Прабово Субианто вспомнил, кто строил Джакарту. Москву посетил избранный президент Индонезии
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с избранным президентом Индонезии П. Субианто
Изоляция России становится все сильнее – разумеется, в ироническом смысле.
Как сообщает пресс-служба Кремля, переговоры с индонезийской делегацией начались в в узком составе, при участия первого заместителя председателя правительства, председателя российской части российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству Дениса Мантурова и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Несомненно, повестка этой беседы была прагматичной, в духе напряженного времени. Так, Владимир Путин отметил, что товарооборот между двумя странами за последние годы вырос в два раза.
Это серьезный результат – учитывая, что Индонезия относится к категории наиболее перспективных в экономическом плане развивающихся стран мира – так называемой "группе одиннадцати" (куда входят самые быстроразвивающиеся страны), считается на сегодня восьмой экономикой планеты, да еще и занимает при этом четвертое место в мире по численности населения.
Но интересно отметить, что избранный президент Индонезии не пожалел теплых слов для воспоминаний о советской помощи Индонезии – которая как раз и является той мягкой силой с долгоиграющим эффектом, подчас сказывающимся спустя многие годы.
"Как вам известно, мы рассматриваем Россию как большого друга нашей страны. Я бы хотел продолжать и далее развивать такого рода отношения с вашей страной. Мы помним из истории, что Россия всегда оказывала нам помощь. Во многих отношениях, когда мы испытывали сложности, Россия приходила нам на помощь.
И, конечно, несмотря на то, что это был еще Советский Союз, сегодня, если вы приедете в Джакарту, вы увидите, что многие большие, крупные объекты инфраструктуры были построены Советским Союзом – наше здание парламента, национальный стадион, например, наша первая огромная автомобильная дорога, а также большое количество мостов в разных уголках Индонезии.
В то время именно Советский Союз занимался их строительством. И вы также способствовали развитию наших военных сил, когда мы подвергались угрозе. Таким образом, мы унаследовали от наших предков такие отношения. Мы не должны никогда забывать тех, кто оказал нам помощь", – отметил Прабово Субианто.
Избранный президент Индонезии (его полное имя звучит как Прабоово Субианто Джойохадикусумо – очень непростой человек. Он был сыном крупного чиновника и зятем всемогущего президента Сухарто. А сама эта влиятельная семья исторически принадлежала к яванской элите и использовала при обращении особый титул "раден".
Один из предков избранного президента считался ближайшим соратником легендарного принца Дипонегро, лидера народного восстания против голландских колонизаторов. Сам Прабово получил свое имя в честь дяди – еще одного героя антиколониальной войны. Его дед основал государственный банк Индонезии, а отец занимал важные должности при президенте Сукарно.
Но Прабово Субианто избрал путь военного. Еще в В 1976 году он сражался против повстанческого движения Восточного Тимора, и на офицера обратили внимание в США – в 1985 году Прабово направили на американскую военную базу в Форт-Беннинге для прохождения диверсионной военной спецподготовки.
Затем Прабово снова воевал с восточнотиморскими партизанами, а также занимался освобождением группы европейских исследователей, которых взяли в заложники представители Движения за свободное Папуа.
В 1998 году, после падения Сухарто, Прабово на время оставил воинскую службу и покинул страну, погостив у своего друга, иорданского короля – хотя вскоре вернулся, занявшись целлюлозным бизнесом при поддержке китайского бизнесмена. Со временем из этого выросла настоящая империя – конгломерат компаний Прабово Nusantara Group включает в себя 27 фирм, среди которых наиболее известна Nusantara Energy, занятая добычей природного газа, нефти и каменного угля. На плантациях выжимают пальмовое масло, а в морях занимаются рыболовством.
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В 2019 году президент Джоко Видодо назначил Прабово министром обороны Индонезии, и опытный офицер произвел на этом посту серию реформ.
При этом, во время случайного инцидента с китайскими судами, он занял миролюбивую позицию, назвав китайцев "дружественной нацией". В то же время, отношения с американцами у Прабово напротив, одного время испортились – под давлением правозащитников бывшему курсанту в Форт-Беннинге какое-то время даже не выдавали визу в США – хотя потом вопрос утрясли.
3 июня 2023 года Прабово снова появился на газетных страницах в качестве миротворца. На саммите по обороне в Сингапуре он предложил закончить украинский конфликт по так называемому "корейскому сценарию", что вызвало гневную отповедь главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля и тогдашнего министра обороны Украины Алексея Резникова.
Впрочем, о Резникове, который рвался в то время в контрнаступление, давно забыли, а Прабово Субианто готовится вступить в должность президента одной из самых больших и сложных стран мира, заранее выстраивая отношения с дружественными для Индонезии государствами.
По словам Субианто, российский "Аэрофлот" уже сейчас сможет совершать прямые рейсы на остров Бали, куда пока приходится добираться с пересадками.
Это приятная новость. Однако можно не сомневаться, что на встрече с индийским избранным президентом разговаривали не только о туризме. Там, во время беседы в Кремле, наверняка упоминались ключевые вопросы мировой экономики и политики – важные как для россиян, так и для индонезийцев.
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