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Прабово Субианто вспомнил, кто строил Джакарту. Москву посетил избранный президент Индонезии

Прабово Субианто вспомнил, кто строил Джакарту. Москву посетил избранный президент Индонезии - 01.08.2024 Украина.ру

Прабово Субианто вспомнил, кто строил Джакарту. Москву посетил избранный президент Индонезии

Изоляция России становится все сильнее – разумеется, в ироническом смысле.

2024-08-01T10:56

2024-08-01T10:56

2024-08-01T10:56

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Сразу после визита индийского премьер-министра Нарендры Моди, Москву посетил Прабово Субианто, избранный президент Индонезии – еще одного экономического гиганта Азии, официально вступающий в должность 20 октября.Как сообщает пресс-служба Кремля, переговоры с индонезийской делегацией начались в в узком составе, при участия первого заместителя председателя правительства, председателя российской части российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству Дениса Мантурова и министра иностранных дел Сергея Лаврова.Несомненно, повестка этой беседы была прагматичной, в духе напряженного времени. Так, Владимир Путин отметил, что товарооборот между двумя странами за последние годы вырос в два раза.Это серьезный результат – учитывая, что Индонезия относится к категории наиболее перспективных в экономическом плане развивающихся стран мира – так называемой "группе одиннадцати" (куда входят самые быстроразвивающиеся страны), считается на сегодня восьмой экономикой планеты, да еще и занимает при этом четвертое место в мире по численности населения.Но интересно отметить, что избранный президент Индонезии не пожалел теплых слов для воспоминаний о советской помощи Индонезии – которая как раз и является той мягкой силой с долгоиграющим эффектом, подчас сказывающимся спустя многие годы.Избранный президент Индонезии (его полное имя звучит как Прабоово Субианто Джойохадикусумо – очень непростой человек. Он был сыном крупного чиновника и зятем всемогущего президента Сухарто. А сама эта влиятельная семья исторически принадлежала к яванской элите и использовала при обращении особый титул "раден".Один из предков избранного президента считался ближайшим соратником легендарного принца Дипонегро, лидера народного восстания против голландских колонизаторов. Сам Прабово получил свое имя в честь дяди – еще одного героя антиколониальной войны. Его дед основал государственный банк Индонезии, а отец занимал важные должности при президенте Сукарно.Но Прабово Субианто избрал путь военного. Еще в В 1976 году он сражался против повстанческого движения Восточного Тимора, и на офицера обратили внимание в США – в 1985 году Прабово направили на американскую военную базу в Форт-Беннинге для прохождения диверсионной военной спецподготовки.Затем Прабово снова воевал с восточнотиморскими партизанами, а также занимался освобождением группы европейских исследователей, которых взяли в заложники представители Движения за свободное Папуа.В 1998 году, после падения Сухарто, Прабово на время оставил воинскую службу и покинул страну, погостив у своего друга, иорданского короля – хотя вскоре вернулся, занявшись целлюлозным бизнесом при поддержке китайского бизнесмена. Со временем из этого выросла настоящая империя – конгломерат компаний Прабово Nusantara Group включает в себя 27 фирм, среди которых наиболее известна Nusantara Energy, занятая добычей природного газа, нефти и каменного угля. На плантациях выжимают пальмовое масло, а в морях занимаются рыболовством.В 2019 году президент Джоко Видодо назначил Прабово министром обороны Индонезии, и опытный офицер произвел на этом посту серию реформ.При этом, во время случайного инцидента с китайскими судами, он занял миролюбивую позицию, назвав китайцев "дружественной нацией". В то же время, отношения с американцами у Прабово напротив, одного время испортились – под давлением правозащитников бывшему курсанту в Форт-Беннинге какое-то время даже не выдавали визу в США – хотя потом вопрос утрясли.3 июня 2023 года Прабово снова появился на газетных страницах в качестве миротворца. На саммите по обороне в Сингапуре он предложил закончить украинский конфликт по так называемому "корейскому сценарию", что вызвало гневную отповедь главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля и тогдашнего министра обороны Украины Алексея Резникова.Впрочем, о Резникове, который рвался в то время в контрнаступление, давно забыли, а Прабово Субианто готовится вступить в должность президента одной из самых больших и сложных стран мира, заранее выстраивая отношения с дружественными для Индонезии государствами.По словам Субианто, российский "Аэрофлот" уже сейчас сможет совершать прямые рейсы на остров Бали, куда пока приходится добираться с пересадками.Это приятная новость. Однако можно не сомневаться, что на встрече с индийским избранным президентом разговаривали не только о туризме. Там, во время беседы в Кремле, наверняка упоминались ключевые вопросы мировой экономики и политики – важные как для россиян, так и для индонезийцев.О других особенностях политики Индонезии - в статье Генсек правящей партии Индонезии обвинил НАТО в конфликте на Украине

https://ukraina.ru/20240731/1056602712.html

https://ukraina.ru/20240527/1055305222.html

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Игорь Сердюков

эксклюзив, индонезия, россия, сергей лавров, владимир путин, алексей резников, ес