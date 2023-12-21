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Генсек правящей партии Индонезии обвинил НАТО в конфликте на Украине

Генсек правящей партии Индонезии обвинил НАТО в конфликте на Украине - 21.12.2023 Украина.ру

Генсек правящей партии Индонезии обвинил НАТО в конфликте на Украине

Индонезия понимает, что конфликт на Украине был спровоцирован амбициями НАТО. Об этом 21 декабря заявил генеральный секретарь правящей партии Индонезии (Демократической партии борьбы) Хасто Кристианто, предает РИА Новости

2023-12-21T07:14

2023-12-21T07:14

2023-12-21T07:16

индонезия

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зарубежье

конфликт

нато

суверенитет

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"Для Индонезии уважение суверенитета стран является одним из фундаментальных принципов внешней политики. Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной - ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО", - подчеркнул Кристианто.Он добавил, что, по его мнению, Индонезии также надо обратить большее внимание на защиту собственного суверенитета.Он пояснил, что это приведет к улучшению состояния индонезийской дипломатии.

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индонезия, новости, зарубежье, конфликт, нато, суверенитет