Генсек правящей партии Индонезии обвинил НАТО в конфликте на Украине
07:14 21.12.2023 (обновлено: 07:16 21.12.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Индонезия понимает, что конфликт на Украине был спровоцирован амбициями НАТО. Об этом 21 декабря заявил генеральный секретарь правящей партии Индонезии (Демократической партии борьбы) Хасто Кристианто, предает РИА Новости
"Для Индонезии уважение суверенитета стран является одним из фундаментальных принципов внешней политики. Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной - ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО", - подчеркнул Кристианто.
Он добавил, что, по его мнению, Индонезии также надо обратить большее внимание на защиту собственного суверенитета.
"Нам нужно заново доказать свою независимость, дать миру понять, что у нас есть собственный суверенитет", - отметил политик.
Он пояснил, что это приведет к улучшению состояния индонезийской дипломатии.
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