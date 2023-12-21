Генсек правящей партии Индонезии обвинил НАТО в конфликте на Украине - 21.12.2023 Украина.ру
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Генсек правящей партии Индонезии обвинил НАТО в конфликте на Украине
Генсек правящей партии Индонезии обвинил НАТО в конфликте на Украине - 21.12.2023 Украина.ру
Генсек правящей партии Индонезии обвинил НАТО в конфликте на Украине
Индонезия понимает, что конфликт на Украине был спровоцирован амбициями НАТО. Об этом 21 декабря заявил генеральный секретарь правящей партии Индонезии (Демократической партии борьбы) Хасто Кристианто, предает РИА Новости
2023-12-21T07:14
2023-12-21T07:16
индонезия
новости
зарубежье
конфликт
нато
суверенитет
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"Для Индонезии уважение суверенитета стран является одним из фундаментальных принципов внешней политики. Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной - ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО", - подчеркнул Кристианто.Он добавил, что, по его мнению, Индонезии также надо обратить большее внимание на защиту собственного суверенитета.Он пояснил, что это приведет к улучшению состояния индонезийской дипломатии.
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индонезия, новости, зарубежье, конфликт, нато, суверенитет
Индонезия, Новости, Зарубежье, конфликт, НАТО, суверенитет

Генсек правящей партии Индонезии обвинил НАТО в конфликте на Украине

07:14 21.12.2023 (обновлено: 07:16 21.12.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Индонезия понимает, что конфликт на Украине был спровоцирован амбициями НАТО. Об этом 21 декабря заявил генеральный секретарь правящей партии Индонезии (Демократической партии борьбы) Хасто Кристианто, предает РИА Новости
"Для Индонезии уважение суверенитета стран является одним из фундаментальных принципов внешней политики. Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной - ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО", - подчеркнул Кристианто.
Он добавил, что, по его мнению, Индонезии также надо обратить большее внимание на защиту собственного суверенитета.
"Нам нужно заново доказать свою независимость, дать миру понять, что у нас есть собственный суверенитет", - отметил политик.
Он пояснил, что это приведет к улучшению состояния индонезийской дипломатии.
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября 2022, 09:00
Посол Индонезии рассказал об уважении к ПутинуДжакарта с уважением отнеслась к решению президента России Владимира Путина не ехать на саммит "Большой двадцатки" на индонезийский остров Бали. Об этом сообщил посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес, передает 20 ноября РИА Новости
 
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