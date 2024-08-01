https://ukraina.ru/20240801/1056606455.html

Нацистские фантомные боли. Гастроли "Азова"* по Европе сорвались, но они обещают вернуться

Нацистские фантомные боли. Гастроли "Азова"* по Европе сорвались, но они обещают вернуться - 01.08.2024 Украина.ру

Нацистские фантомные боли. Гастроли "Азова"* по Европе сорвались, но они обещают вернуться

В среду 31 июля в некоторых городах ЕС должны были начаться гастроли неонацистов из "Азова". Однако за несколько дней до начала их отменили, углядев то, что видно невооруженным глазом – неонацистские символы и явную приверженность неонацистской идеологии у боевиков.

2024-08-01T06:29

2024-08-01T06:29

2024-08-01T06:49

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Свой тур по Европе под названием "Движ" неонацисты планировали, чтобы завлечь в свои ряды побольше украинцев, проживающих в ЕС, а также местных ультраправых.Против приезда представителей "Азова" в Прагу 30 июля выступила чешский депутат Европарламента Катержина Конечная. Как сообщают чешские СМИ, Конечная пожаловалась главе МИД Яну Липавскому на визит бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады и бывших бойцов "Азова"."Полк "Азов" является худшим проявлением украинского национализма и неонацизма. Полк, основанный расистом, членом "Правого сектора" Андреем Билецким по прозвищу "Белый вождь", возглавляемый Денисом Прокопенко, неонацистом и футбольным хулиганом киевского "Динамо". Ведь деятельность этого полка в прошлом подвергалась критике, в частности, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека", – пишет Конечная в письме министру.И это еще западные политики и СМИ упорно не замечают новых преступлений или угроз со стороны "Азова". На Украине сейчас активно распространяют видеообращение командира противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ("Азов"), в котором он заявил, что дал разрешение своим бойцам расстреливать на месте поджигателей военных машин в тылу. С конституцией Украины или правами человека такие заявления, конечно, никак не сообразуются.Ранее гастроли "Азова" также планировали провести в Германии, Нидерландах и Бельгии, но они были отменены из-за протестов представителей левых и антифашистских сил, которые намерены были пикетировать отели, где планировали размещать неонацистов. На Украине же сначала объяснили отмену "соображениями безопасности".В Бельгии и Нидерландах тур неонацистов отменили, в том числе из-за указания из Офиса президента Украины после того, как бельгийские СМИ тоже усмотрели проявления неонацизма в этих гастролях."Третья украинская штурмовая бригада, связанная с батальоном "Азов" с неонацистскими связями, сейчас гастролирует по Европе, проводя информационные вечера и призывая украинцев на службу", - сообщило издание The Brussels Times 25 июля. Издание также сообщило, что на прошлой неделе полицейская зона Брюссель-Запад начала расследование рисков безопасности, связанных с мероприятием.Немецкая Berliner Zeitung на днях сообщала также о скандале в связи с тем, что один из "азовцев" приехал в концлагерь Освенцим в Польше в неонацистской футболке, содержащей цитату Гитлера. Сколько бы западные инструкторы ни уговаривали украинских неонацистов припрятать явные символы хотя бы для Запада, те упорно не желают следовать их советам.Находящийся в Брюсселе директор НПО "Promote Ukraine" Василий Кушмунс в недавнем интервью злился на указания из Офиса Зеленского, которые перечеркнули его усилия. Кушмунс говорил, что лично доказывал бельгийским медиа разницу между 3-й ошбр и полком "Азов", несмотря на то, что они сформированы одними и теми же людьми, договорился об экипажах сопровождения с полицией, заручался поддержкой евродепутатов. "В итоге наша организация имеет репутационные потери перед медиа, депутаты бельгийского парламента, евродепутаты от Бельгии имеют репутационные потери. Медиа подхватывают и распространяют, что неонацистов выгнали из Европы", - жаловался неонацист.В "Азове" обвинили "российскую агентуру", которую руководство ЕС якобы недооценивает. После отмены выступлений на ток-шоу в Гамбурге, Берлине и Кельне "Азов" уже пообещал новую попытку своих гастролей. "Мы обязательно встретимся с украинцами в этих городах в другой раз", - поведала 3-я штурмовая бригада своим поклонникам.В странах ЕС оформилось достаточно сильное лобби украинских неонацистов, писало на днях немецкое издание Junge Welt. В качестве пиарщиков "Азова" в Германии издание упоминает украинского исполнителя Артема Пивоварова, который вместе с "азовцами" во время гастролей заставляет зрителей читать "молитву" ОУН в знак уважения к "героям украинской национальной революции", Степану Бандере, Роману Шухевичу.Отмечают немцы также украинскую группу "Танок на Майдане Конго" (ТНМК), которая собирала деньги для "Азова" на своих концертах. В 2022 году участник группы "Фоззи" снял видео на могиле Бандеры, которую назвал "первым пунктом обязательной программы в Мюнхене". Его коллега по кличке "Фагот" также называет русских "мусором мира", пишет Junge Welt.В качестве организатора гастролей неонацистов числится и благотворительная организация Feine Ukraine, которая регулярно мобилизует украинскую диаспору на митинги в поддержку увеличения поставок немецкого оружия. Власти Германии, в том числе региональные, часто приглашают представителей Feine Ukraine на банкеты, благотворительные вечера, а также перечисляют им "на благотворительность" средства немецких налогоплательщиков.Feine Ukraine и ее филиал "Союз украинских ветеранов и жертв войны в Германии" также получают поддержку от немецких военных и оборонной промышленности. В частности, об этом свидетельствуют групповые фотографии с солдатами бундесвера и флагом украинского батальона "Донбасс", сделанные в Берлине. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall тоже охотно организует для них мероприятия и туры по своим предприятиям.Еще одним спонсором туров украинских неонацистов немцы называют Фонд Германа Реемстмы. "Он был основан в 1988 году в память о Германе Фюрхтеготте, старшем из трех братьев, которые благодаря Герингу и Гитлеру превратили табачную компанию в монополиста в нацистскую эпоху. В 1941 году, после оккупации Крыма немецким вермахтом, группа Reemtsma "германизировала" урожаи табака и промышленные предприятия, а также превратила местное население в трудовых рабов. После распада Советского Союза компания снова начала захватывать табачные рынки Украины, России и соседних стран, что принесло ей к 2001 году 490 процентов чистой прибыли", - сообщает Junge Welt.Все эти немецкие промышленники, опекающие "Азов", прекрасно знают идеологическую основу этих украинских боевиков. Они, может быть, не хотели бы, чтобы те на камеру светили явными нацистскими символами и зиговали в публичных местах. Однако их вполне устраивают их действия против России. Они не против, чтобы те набрали еще несколько десятков или сотен наемников той же политической ориентации. Где-то глубоко внутри у немецких промышленников таятся фантомные боли по землям, ресурсам и рабсиле, которую их деды чуть было не обрели на востоке.О том, как члены организации "Азов" предлагают расстреливать своих соотечественников, не желающих идти на фронт - в статье Анастасии Градинаровой "Как Украина стала Ичкерией*": в "Азове"* решили казнить сопротивляющихся мобилизации мирных*Экстремистская, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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украина, европа, германия, адольф гитлер, степан бандера, андрей билецкий, "азов", ес, европарламент