Нацистские фантомные боли. Гастроли "Азова"* по Европе сорвались, но они обещают вернуться - 01.08.2024 Украина.ру
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Нацистские фантомные боли. Гастроли "Азова"* по Европе сорвались, но они обещают вернуться
Нацистские фантомные боли. Гастроли "Азова"* по Европе сорвались, но они обещают вернуться - 01.08.2024 Украина.ру
Нацистские фантомные боли. Гастроли "Азова"* по Европе сорвались, но они обещают вернуться
В среду 31 июля в некоторых городах ЕС должны были начаться гастроли неонацистов из "Азова". Однако за несколько дней до начала их отменили, углядев то, что видно невооруженным глазом – неонацистские символы и явную приверженность неонацистской идеологии у боевиков.
2024-08-01T06:29
2024-08-01T06:49
украина
европа
германия
адольф гитлер
степан бандера
андрей билецкий
"азов"
ес
европарламент
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Свой тур по Европе под названием "Движ" неонацисты планировали, чтобы завлечь в свои ряды побольше украинцев, проживающих в ЕС, а также местных ультраправых.Против приезда представителей "Азова" в Прагу 30 июля выступила чешский депутат Европарламента Катержина Конечная. Как сообщают чешские СМИ, Конечная пожаловалась главе МИД Яну Липавскому на визит бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады и бывших бойцов "Азова"."Полк "Азов" является худшим проявлением украинского национализма и неонацизма. Полк, основанный расистом, членом "Правого сектора" Андреем Билецким по прозвищу "Белый вождь", возглавляемый Денисом Прокопенко, неонацистом и футбольным хулиганом киевского "Динамо". Ведь деятельность этого полка в прошлом подвергалась критике, в частности, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека", – пишет Конечная в письме министру.И это еще западные политики и СМИ упорно не замечают новых преступлений или угроз со стороны "Азова". На Украине сейчас активно распространяют видеообращение командира противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ("Азов"), в котором он заявил, что дал разрешение своим бойцам расстреливать на месте поджигателей военных машин в тылу. С конституцией Украины или правами человека такие заявления, конечно, никак не сообразуются.Ранее гастроли "Азова" также планировали провести в Германии, Нидерландах и Бельгии, но они были отменены из-за протестов представителей левых и антифашистских сил, которые намерены были пикетировать отели, где планировали размещать неонацистов. На Украине же сначала объяснили отмену "соображениями безопасности".В Бельгии и Нидерландах тур неонацистов отменили, в том числе из-за указания из Офиса президента Украины после того, как бельгийские СМИ тоже усмотрели проявления неонацизма в этих гастролях."Третья украинская штурмовая бригада, связанная с батальоном "Азов" с неонацистскими связями, сейчас гастролирует по Европе, проводя информационные вечера и призывая украинцев на службу", - сообщило издание The Brussels Times 25 июля. Издание также сообщило, что на прошлой неделе полицейская зона Брюссель-Запад начала расследование рисков безопасности, связанных с мероприятием.Немецкая Berliner Zeitung на днях сообщала также о скандале в связи с тем, что один из "азовцев" приехал в концлагерь Освенцим в Польше в неонацистской футболке, содержащей цитату Гитлера. Сколько бы западные инструкторы ни уговаривали украинских неонацистов припрятать явные символы хотя бы для Запада, те упорно не желают следовать их советам.Находящийся в Брюсселе директор НПО "Promote Ukraine" Василий Кушмунс в недавнем интервью злился на указания из Офиса Зеленского, которые перечеркнули его усилия. Кушмунс говорил, что лично доказывал бельгийским медиа разницу между 3-й ошбр и полком "Азов", несмотря на то, что они сформированы одними и теми же людьми, договорился об экипажах сопровождения с полицией, заручался поддержкой евродепутатов. "В итоге наша организация имеет репутационные потери перед медиа, депутаты бельгийского парламента, евродепутаты от Бельгии имеют репутационные потери. Медиа подхватывают и распространяют, что неонацистов выгнали из Европы", - жаловался неонацист.В "Азове" обвинили "российскую агентуру", которую руководство ЕС якобы недооценивает. После отмены выступлений на ток-шоу в Гамбурге, Берлине и Кельне "Азов" уже пообещал новую попытку своих гастролей. "Мы обязательно встретимся с украинцами в этих городах в другой раз", - поведала 3-я штурмовая бригада своим поклонникам.В странах ЕС оформилось достаточно сильное лобби украинских неонацистов, писало на днях немецкое издание Junge Welt. В качестве пиарщиков "Азова" в Германии издание упоминает украинского исполнителя Артема Пивоварова, который вместе с "азовцами" во время гастролей заставляет зрителей читать "молитву" ОУН в знак уважения к "героям украинской национальной революции", Степану Бандере, Роману Шухевичу.Отмечают немцы также украинскую группу "Танок на Майдане Конго" (ТНМК), которая собирала деньги для "Азова" на своих концертах. В 2022 году участник группы "Фоззи" снял видео на могиле Бандеры, которую назвал "первым пунктом обязательной программы в Мюнхене". Его коллега по кличке "Фагот" также называет русских "мусором мира", пишет Junge Welt.В качестве организатора гастролей неонацистов числится и благотворительная организация Feine Ukraine, которая регулярно мобилизует украинскую диаспору на митинги в поддержку увеличения поставок немецкого оружия. Власти Германии, в том числе региональные, часто приглашают представителей Feine Ukraine на банкеты, благотворительные вечера, а также перечисляют им "на благотворительность" средства немецких налогоплательщиков.Feine Ukraine и ее филиал "Союз украинских ветеранов и жертв войны в Германии" также получают поддержку от немецких военных и оборонной промышленности. В частности, об этом свидетельствуют групповые фотографии с солдатами бундесвера и флагом украинского батальона "Донбасс", сделанные в Берлине. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall тоже охотно организует для них мероприятия и туры по своим предприятиям.Еще одним спонсором туров украинских неонацистов немцы называют Фонд Германа Реемстмы. "Он был основан в 1988 году в память о Германе Фюрхтеготте, старшем из трех братьев, которые благодаря Герингу и Гитлеру превратили табачную компанию в монополиста в нацистскую эпоху. В 1941 году, после оккупации Крыма немецким вермахтом, группа Reemtsma "германизировала" урожаи табака и промышленные предприятия, а также превратила местное население в трудовых рабов. После распада Советского Союза компания снова начала захватывать табачные рынки Украины, России и соседних стран, что принесло ей к 2001 году 490 процентов чистой прибыли", - сообщает Junge Welt.Все эти немецкие промышленники, опекающие "Азов", прекрасно знают идеологическую основу этих украинских боевиков. Они, может быть, не хотели бы, чтобы те на камеру светили явными нацистскими символами и зиговали в публичных местах. Однако их вполне устраивают их действия против России. Они не против, чтобы те набрали еще несколько десятков или сотен наемников той же политической ориентации. Где-то глубоко внутри у немецких промышленников таятся фантомные боли по землям, ресурсам и рабсиле, которую их деды чуть было не обрели на востоке.О том, как члены организации "Азов" предлагают расстреливать своих соотечественников, не желающих идти на фронт - в статье Анастасии Градинаровой "Как Украина стала Ичкерией*": в "Азове"* решили казнить сопротивляющихся мобилизации мирных*Экстремистская, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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Дмитрий Ковалевич
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украина, европа, германия, адольф гитлер, степан бандера, андрей билецкий, "азов", ес, европарламент
Украина, Европа, Германия, Адольф Гитлер, Степан Бандера, Андрей Билецкий, "Азов", ЕС, Европарламент

Нацистские фантомные боли. Гастроли "Азова"* по Европе сорвались, но они обещают вернуться

06:29 01.08.2024 (обновлено: 06:49 01.08.2024)
 
© соцсети «Азов*» (*Нацбатальон «Азов», входящий в состав ВСУ, запрещен в РФ)Батальон Азов националисты нацисты фашистский крест символика неонацисты
Батальон Азов националисты нацисты фашистский крест символика неонацисты
© соцсети «Азов*» (*Нацбатальон «Азов», входящий в состав ВСУ, запрещен в РФ)
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В среду 31 июля в некоторых городах ЕС должны были начаться гастроли неонацистов из "Азова". Однако за несколько дней до начала их отменили, углядев то, что видно невооруженным глазом – неонацистские символы и явную приверженность неонацистской идеологии у боевиков.
Свой тур по Европе под названием "Движ" неонацисты планировали, чтобы завлечь в свои ряды побольше украинцев, проживающих в ЕС, а также местных ультраправых.
Против приезда представителей "Азова" в Прагу 30 июля выступила чешский депутат Европарламента Катержина Конечная. Как сообщают чешские СМИ, Конечная пожаловалась главе МИД Яну Липавскому на визит бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады и бывших бойцов "Азова".
"Полк "Азов" является худшим проявлением украинского национализма и неонацизма. Полк, основанный расистом, членом "Правого сектора" Андреем Билецким по прозвищу "Белый вождь", возглавляемый Денисом Прокопенко, неонацистом и футбольным хулиганом киевского "Динамо". Ведь деятельность этого полка в прошлом подвергалась критике, в частности, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека", – пишет Конечная в письме министру.
И это еще западные политики и СМИ упорно не замечают новых преступлений или угроз со стороны "Азова". На Украине сейчас активно распространяют видеообращение командира противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ("Азов"), в котором он заявил, что дал разрешение своим бойцам расстреливать на месте поджигателей военных машин в тылу. С конституцией Украины или правами человека такие заявления, конечно, никак не сообразуются.
Ранее гастроли "Азова" также планировали провести в Германии, Нидерландах и Бельгии, но они были отменены из-за протестов представителей левых и антифашистских сил, которые намерены были пикетировать отели, где планировали размещать неонацистов. На Украине же сначала объяснили отмену "соображениями безопасности".
В Бельгии и Нидерландах тур неонацистов отменили, в том числе из-за указания из Офиса президента Украины после того, как бельгийские СМИ тоже усмотрели проявления неонацизма в этих гастролях.
"Третья украинская штурмовая бригада, связанная с батальоном "Азов" с неонацистскими связями, сейчас гастролирует по Европе, проводя информационные вечера и призывая украинцев на службу", - сообщило издание The Brussels Times 25 июля. Издание также сообщило, что на прошлой неделе полицейская зона Брюссель-Запад начала расследование рисков безопасности, связанных с мероприятием.
Немецкая Berliner Zeitung на днях сообщала также о скандале в связи с тем, что один из "азовцев" приехал в концлагерь Освенцим в Польше в неонацистской футболке, содержащей цитату Гитлера. Сколько бы западные инструкторы ни уговаривали украинских неонацистов припрятать явные символы хотя бы для Запада, те упорно не желают следовать их советам.
Находящийся в Брюсселе директор НПО "Promote Ukraine" Василий Кушмунс в недавнем интервью злился на указания из Офиса Зеленского, которые перечеркнули его усилия. Кушмунс говорил, что лично доказывал бельгийским медиа разницу между 3-й ошбр и полком "Азов", несмотря на то, что они сформированы одними и теми же людьми, договорился об экипажах сопровождения с полицией, заручался поддержкой евродепутатов. "В итоге наша организация имеет репутационные потери перед медиа, депутаты бельгийского парламента, евродепутаты от Бельгии имеют репутационные потери. Медиа подхватывают и распространяют, что неонацистов выгнали из Европы", - жаловался неонацист.
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Вчера, 03:45
Харьковский фронт: эксперт рассказал, как бойцы ВГ "Запад" разгромили бригады штурмовиков ВСУ и Азова*В районах населенных пунктов Старица, Круглое, Малые Проходы и Липцы подразделения ВС РФ нанесли поражения четырем бригадам ВСУ. За сутки было отражено три контратаки штурмовых групп противника. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В "Азове" обвинили "российскую агентуру", которую руководство ЕС якобы недооценивает. После отмены выступлений на ток-шоу в Гамбурге, Берлине и Кельне "Азов" уже пообещал новую попытку своих гастролей. "Мы обязательно встретимся с украинцами в этих городах в другой раз", - поведала 3-я штурмовая бригада своим поклонникам.
В странах ЕС оформилось достаточно сильное лобби украинских неонацистов, писало на днях немецкое издание Junge Welt. В качестве пиарщиков "Азова" в Германии издание упоминает украинского исполнителя Артема Пивоварова, который вместе с "азовцами" во время гастролей заставляет зрителей читать "молитву" ОУН в знак уважения к "героям украинской национальной революции", Степану Бандере, Роману Шухевичу.
Отмечают немцы также украинскую группу "Танок на Майдане Конго" (ТНМК), которая собирала деньги для "Азова" на своих концертах. В 2022 году участник группы "Фоззи" снял видео на могиле Бандеры, которую назвал "первым пунктом обязательной программы в Мюнхене". Его коллега по кличке "Фагот" также называет русских "мусором мира", пишет Junge Welt.
В качестве организатора гастролей неонацистов числится и благотворительная организация Feine Ukraine, которая регулярно мобилизует украинскую диаспору на митинги в поддержку увеличения поставок немецкого оружия. Власти Германии, в том числе региональные, часто приглашают представителей Feine Ukraine на банкеты, благотворительные вечера, а также перечисляют им "на благотворительность" средства немецких налогоплательщиков.
Feine Ukraine и ее филиал "Союз украинских ветеранов и жертв войны в Германии" также получают поддержку от немецких военных и оборонной промышленности. В частности, об этом свидетельствуют групповые фотографии с солдатами бундесвера и флагом украинского батальона "Донбасс", сделанные в Берлине. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall тоже охотно организует для них мероприятия и туры по своим предприятиям.
Еще одним спонсором туров украинских неонацистов немцы называют Фонд Германа Реемстмы. "Он был основан в 1988 году в память о Германе Фюрхтеготте, старшем из трех братьев, которые благодаря Герингу и Гитлеру превратили табачную компанию в монополиста в нацистскую эпоху. В 1941 году, после оккупации Крыма немецким вермахтом, группа Reemtsma "германизировала" урожаи табака и промышленные предприятия, а также превратила местное население в трудовых рабов. После распада Советского Союза компания снова начала захватывать табачные рынки Украины, России и соседних стран, что принесло ей к 2001 году 490 процентов чистой прибыли", - сообщает Junge Welt.
Все эти немецкие промышленники, опекающие "Азов", прекрасно знают идеологическую основу этих украинских боевиков. Они, может быть, не хотели бы, чтобы те на камеру светили явными нацистскими символами и зиговали в публичных местах. Однако их вполне устраивают их действия против России. Они не против, чтобы те набрали еще несколько десятков или сотен наемников той же политической ориентации. Где-то глубоко внутри у немецких промышленников таятся фантомные боли по землям, ресурсам и рабсиле, которую их деды чуть было не обрели на востоке.
О том, как члены организации "Азов" предлагают расстреливать своих соотечественников, не желающих идти на фронт - в статье Анастасии Градинаровой "Как Украина стала Ичкерией*": в "Азове"* решили казнить сопротивляющихся мобилизации мирных
*Экстремистская, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
УкраинаЕвропаГерманияАдольф ГитлерСтепан БандераАндрей Билецкий"Азов"ЕСЕвропарламент
 
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