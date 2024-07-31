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Украинский программист: "До каких пор у нас будут делить людей на первый и второй сорт?"
Украинский программист: "До каких пор у нас будут делить людей на первый и второй сорт?" - 31.07.2024 Украина.ру
Украинский программист: "До каких пор у нас будут делить людей на первый и второй сорт?"
Многие IT-компании не желают нанимать работников из городов вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал специалист отрасли Александр Винник
2024-07-31T18:21
2024-07-31T18:21
2024-07-31T18:21
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По его словам, к дискриминации по полу и возрасту добавилась ещё одна – по региону проживания. Несколько коллег Винника сообщили о нежелании компаний нанимать IT-специалистов из Запорожья, Днепропетровска (Днепра) и Харькова.Ранее власти Украины ужесточили законодательные нормы, регулирующие вопросы призыва и мобилизации, воинского учёта и выезда за границу. Об этой и других проблемах на сайте Украина.ру рассуждает Иван Лизан в публикации Экономика Украины и война: рабономика, тестовое выключение электроэнергии и пиар на военных заводах
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запорожье, днепропетровск, it-компания, it-специалисты, it-сектор, программирование, харьков, сво, экономика, новости украины
Новости, Украина, Запорожье, Днепропетровск, IT-компания, IT-специалисты, IT-сектор, программирование, Харьков, СВО, экономика, Новости Украины
Украинский программист: "До каких пор у нас будут делить людей на первый и второй сорт?"
Многие IT-компании не желают нанимать работников из городов вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал специалист отрасли Александр Винник
По его словам, к дискриминации по полу и возрасту добавилась ещё одна – по региону проживания. Несколько коллег Винника сообщили о нежелании компаний нанимать IT-специалистов из Запорожья, Днепропетровска (Днепра) и Харькова.
"До каких пор у нас будут делить людей на первый и второй сорт?" – написал он в своих соцсетях.
Комментаторы предположили, что работодатели боятся отключений света у работников.
Ранее власти Украины ужесточили законодательные нормы, регулирующие вопросы призыва и мобилизации, воинского учёта и выезда за границу.