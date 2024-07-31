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Разминирование Донбасса: подсчитали, сколько времени и сил понадобится

Разминирование Донбасса: подсчитали, сколько времени и сил понадобится - 31.07.2024 Украина.ру

Разминирование Донбасса: подсчитали, сколько времени и сил понадобится

Чтобы обезвредить Донбасс от мин может понадобиться десятилетие и тысячи специалистов. О подробностях опасной и жизненно необходимой миссии газета "Известия" опубликовала материал 31 июля

2024-07-31T17:52

2024-07-31T17:52

2024-07-31T17:52

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Обезвреживанием мин и боезарядов в ЛНР занялась первая в республике частная инженерно-саперная компания. Специалисты используют, помимо прочего, специальный коптер с магнитометрами и роботизированные "трактора". Им предстоит обезвредить 20 га леса, в том числе от противотанковых мин."Бои тут шли тяжелые. Лес, естественно, просто напичкан всевозможными взрывоопасными предметами", - сообщил руководитель проекта гуманитарного разминирования компании "Комплит Техник" Игорь (позывной "Мир").По его словам, в начале работ БПЛА составляет фотографическую панораму местности. Затем с помощью магнитометров с высоты определяются точки, где могут находиться металлические предметы. Далее на поле выезжают роботизированные машины, способные находить взрывоопасные предметы. После этого человек исследует каждый метр участка разминирования.В репортаже сообщаются подробности разминирования, мысли и переживания участников этого опасного и трудоёмкого процесса. У каждого своя биография и общее в мотивации.Разминирование необходимо для налаживания нормальной жизни. В этой миссии невозможно обойтись без частных сапёрных компаний, считает руководитель Фонда развития гуманитарного разминирования и поддержки оборонно-инженерных проектов Андрей Шенаурин. Армия и МЧС не в состоянии направить достаточное количество профессионалов редкой специальности для обезвреживания огромных площадей."К нам в Фонд может обратиться любой желающий, гражданин России, от 18 до 60 лет, — сообщил Шенаурин. — Пишет заявку на сайте, мы связываемся с ним, проводим тестирование. Если прошел отбор, заключаем договор и направляем на двухнедельное обучение в международный противоминный центр Минобороны РФ. После он может устроится в одну из частных саперных компаний, сегодня их в стране 20".Шенаурин рассказал, какие качества необходимы сапёру: холодный ум, сконцентрированность, быстрое ориентирование в непредвиденных ситуациях, эмоциональная устойчивость. При тестировании 70% отсеиваются, а из подготовленных за первый месяц работы уходит каждый шестой."В месяц наш центр способен обучать от 20 до 50 человек, — рассказал руководитель фонда. — На очереди стоят 900 желающих. Всего в настоящее время нами обучены и выпущены 138 саперов. Для гуманитарного разминирования Донбасса необходимы минимум 5 тыс. человек, — такое число способно очистить все опасные территории в течение 10 лет. Очень важно, что первые шаги в этом направлении сделаны".Издание Украина.ру сообщало также о том, как Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ

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новости, донбасс, россия, лнр, разминирование, саперы, элита, мины, новые регионы, гуманитарная помощь