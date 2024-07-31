Госдума приняла закон, обязывающий новых граждан РФ вставать на воинский учет - 31.07.2024 Украина.ру
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Госдума приняла закон, обязывающий новых граждан РФ вставать на воинский учет
Госдума приняла закон, обязывающий новых граждан РФ вставать на воинский учет - 31.07.2024 Украина.ру
Госдума приняла закон, обязывающий новых граждан РФ вставать на воинский учет
Депутаты нижней палаты российского парламента 31 июля проголосовали за законопроект о гражданстве. Отныне иностранцы при получении российского гражданства не только присягают, но и обязательно становятся на воинский учёт
2024-07-31T16:18
2024-07-31T16:18
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Закон синхронизирует процессы постановки на учёт и получения гражданства. Таковое осуществляется по месту жительства.Нововведениями предусмотрено лишение приобретённого гражданства в случае отсутствия постановки на воинский учёт. Контроль за уклоняющимися от такого учёта возложен на МВД.Также сегодня, 31 июля президент России Владимир Путин подписал указ о поощрении контрактников. Издание Украина.ру информировало об этом в публикации Российские контрактники с 1 августа получат единовременно 400 тыс рублей
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новости, россия, владимир путин, госдума, мвд, минобороны рф, учет, призывники, мобилизация, гражданство, граждане, российское гражданство, иностранцы, мигранты
Новости, Россия, Владимир Путин, Госдума, МВД, Минобороны РФ, учет, призывники, мобилизация, гражданство, граждане, российское гражданство, иностранцы, мигранты

Госдума приняла закон, обязывающий новых граждан РФ вставать на воинский учет

16:18 31.07.2024
 
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Депутаты нижней палаты российского парламента 31 июля проголосовали за законопроект о гражданстве. Отныне иностранцы при получении российского гражданства не только присягают, но и обязательно становятся на воинский учёт
Закон синхронизирует процессы постановки на учёт и получения гражданства. Таковое осуществляется по месту жительства.
Нововведениями предусмотрено лишение приобретённого гражданства в случае отсутствия постановки на воинский учёт. Контроль за уклоняющимися от такого учёта возложен на МВД.
Также сегодня, 31 июля президент России Владимир Путин подписал указ о поощрении контрактников. Издание Украина.ру информировало об этом в публикации Российские контрактники с 1 августа получат единовременно 400 тыс рублей
 
НовостиРоссияВладимир ПутинГосдумаМВДМинобороны РФучетпризывникимобилизациягражданствогражданероссийское гражданствоиностранцымигранты
 
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Заголовок открываемого материала
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16:26Новым контрактникам из Липецкой области выплатят миллион
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