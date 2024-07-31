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Госдума приняла закон, обязывающий новых граждан РФ вставать на воинский учет

Госдума приняла закон, обязывающий новых граждан РФ вставать на воинский учет - 31.07.2024 Украина.ру

Госдума приняла закон, обязывающий новых граждан РФ вставать на воинский учет

Депутаты нижней палаты российского парламента 31 июля проголосовали за законопроект о гражданстве. Отныне иностранцы при получении российского гражданства не только присягают, но и обязательно становятся на воинский учёт

2024-07-31T16:18

2024-07-31T16:18

2024-07-31T16:18

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Закон синхронизирует процессы постановки на учёт и получения гражданства. Таковое осуществляется по месту жительства.Нововведениями предусмотрено лишение приобретённого гражданства в случае отсутствия постановки на воинский учёт. Контроль за уклоняющимися от такого учёта возложен на МВД.Также сегодня, 31 июля президент России Владимир Путин подписал указ о поощрении контрактников. Издание Украина.ру информировало об этом в публикации Российские контрактники с 1 августа получат единовременно 400 тыс рублей

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новости, россия, владимир путин, госдума, мвд, минобороны рф, учет, призывники, мобилизация, гражданство, граждане, российское гражданство, иностранцы, мигранты