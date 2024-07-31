"Законопроект был очень сырым": эксперт о пересмотре запрета на гаджеты в зоне СВО - 31.07.2024 Украина.ру
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"Законопроект был очень сырым": эксперт о пересмотре запрета на гаджеты в зоне СВО
"Законопроект был очень сырым": эксперт о пересмотре запрета на гаджеты в зоне СВО - 31.07.2024 Украина.ру
"Законопроект был очень сырым": эксперт о пересмотре запрета на гаджеты в зоне СВО
Пересмотр депутатами запрета на использование гаджетов в зоне СВО является результатом эффективности воздействия общественного мнения, военных специалистов и СМИ на законотворческий процесс. Об этом 31 июля в комментарии Украина.ру заявил директор центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-07-31T15:08
2024-07-31T15:08
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Ранее принятый закон о запрете российским военнослужащим использовать в зоне СВО нештатные электронные устройства был поспешным, считает он. Подлесный уверен, что документ был "очень сырым" и теперь самое время улучшить правовое регулирование резонансного вопроса.Законодателям следовало предусмотреть альтернативу запрещаемым гаджетам, отметил Подлесный, а не вводить тотальный запрет. Тем более, что альтернативы запрещённым гаджетам предложено не было.Подлесный, констатировал: вопросы усовершенствования средств связи, систем автоматизации управления огнём и других подобных средств и ранее были актуальны. С сожалением он признал: "За все эти годы мы не смогли создать альтернативную "Старлинку" систему".Поэтому, отметил эксперт, вполне оправданным было широкое возмущение запретительной нормой. По его словам, "возмутились все" - военнослужащие и вообще все причастные к военному делу, военкоры."Очень радует, что это возымело своё действие", - поделился он своими наблюдениями.По мнению Подлесного, реакция на резонансный запрет свидетельствует, во-первых, о зрелости и конструктивной активности российского общества. Во-вторых – об эффективности воздействия общественного мнения на парламентариев, откликнувшихся на общественный запрос.Комитет нижней палаты российского парламента по обороне может вернуть уже принятый закон о запрете гаджетов на повторное рассмотрение. Издание Украина.ру информировало об этом в публикации Госдума РФ вернётся к вопросу запрета гаджетов в зоне спецоперации
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Сергей Шиптенко
Сергей Шиптенко
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, эксперты, госдума, законопроекты, сво, минобороны рф, армия, связь, телекоммуникации, гаджеты, гражданская нация, демократия
Новости, Россия, эксперты, Госдума, законопроекты, СВО, Минобороны РФ, Армия, связь, телекоммуникации, гаджеты, гражданская нация, демократия

"Законопроект был очень сырым": эксперт о пересмотре запрета на гаджеты в зоне СВО

15:08 31.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота российских связистов на Херсонском направлении
Работа российских связистов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сергей Шиптенко
автор издания Украина.ру
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Пересмотр депутатами запрета на использование гаджетов в зоне СВО является результатом эффективности воздействия общественного мнения, военных специалистов и СМИ на законотворческий процесс. Об этом 31 июля в комментарии Украина.ру заявил директор центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Ранее принятый закон о запрете российским военнослужащим использовать в зоне СВО нештатные электронные устройства был поспешным, считает он. Подлесный уверен, что документ был "очень сырым" и теперь самое время улучшить правовое регулирование резонансного вопроса.
Законодателям следовало предусмотреть альтернативу запрещаемым гаджетам, отметил Подлесный, а не вводить тотальный запрет. Тем более, что альтернативы запрещённым гаджетам предложено не было.
"Прежде, чем запрещать - надо было подумать, чем заменить", - сказал эксперт.
Подлесный, констатировал: вопросы усовершенствования средств связи, систем автоматизации управления огнём и других подобных средств и ранее были актуальны.
С сожалением он признал: "За все эти годы мы не смогли создать альтернативную "Старлинку" систему".
Поэтому, отметил эксперт, вполне оправданным было широкое возмущение запретительной нормой. По его словам, "возмутились все" - военнослужащие и вообще все причастные к военному делу, военкоры.
"Очень радует, что это возымело своё действие", - поделился он своими наблюдениями.
По мнению Подлесного, реакция на резонансный запрет свидетельствует, во-первых, о зрелости и конструктивной активности российского общества. Во-вторых – об эффективности воздействия общественного мнения на парламентариев, откликнувшихся на общественный запрос.
"Прежде чем что-то предлагать к голосованию, надо проконсультироваться – и не только со специалистами, подобранными самим", - сказал Подлесный.
Комитет нижней палаты российского парламента по обороне может вернуть уже принятый закон о запрете гаджетов на повторное рассмотрение. Издание Украина.ру информировало об этом в публикации Госдума РФ вернётся к вопросу запрета гаджетов в зоне спецоперации
 
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