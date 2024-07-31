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"Законопроект был очень сырым": эксперт о пересмотре запрета на гаджеты в зоне СВО

"Законопроект был очень сырым": эксперт о пересмотре запрета на гаджеты в зоне СВО - 31.07.2024 Украина.ру

"Законопроект был очень сырым": эксперт о пересмотре запрета на гаджеты в зоне СВО

Пересмотр депутатами запрета на использование гаджетов в зоне СВО является результатом эффективности воздействия общественного мнения, военных специалистов и СМИ на законотворческий процесс. Об этом 31 июля в комментарии Украина.ру заявил директор центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-07-31T15:08

2024-07-31T15:08

2024-07-31T15:08

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Ранее принятый закон о запрете российским военнослужащим использовать в зоне СВО нештатные электронные устройства был поспешным, считает он. Подлесный уверен, что документ был "очень сырым" и теперь самое время улучшить правовое регулирование резонансного вопроса.Законодателям следовало предусмотреть альтернативу запрещаемым гаджетам, отметил Подлесный, а не вводить тотальный запрет. Тем более, что альтернативы запрещённым гаджетам предложено не было.Подлесный, констатировал: вопросы усовершенствования средств связи, систем автоматизации управления огнём и других подобных средств и ранее были актуальны. С сожалением он признал: "За все эти годы мы не смогли создать альтернативную "Старлинку" систему".Поэтому, отметил эксперт, вполне оправданным было широкое возмущение запретительной нормой. По его словам, "возмутились все" - военнослужащие и вообще все причастные к военному делу, военкоры."Очень радует, что это возымело своё действие", - поделился он своими наблюдениями.По мнению Подлесного, реакция на резонансный запрет свидетельствует, во-первых, о зрелости и конструктивной активности российского общества. Во-вторых – об эффективности воздействия общественного мнения на парламентариев, откликнувшихся на общественный запрос.Комитет нижней палаты российского парламента по обороне может вернуть уже принятый закон о запрете гаджетов на повторное рассмотрение. Издание Украина.ру информировало об этом в публикации Госдума РФ вернётся к вопросу запрета гаджетов в зоне спецоперации

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