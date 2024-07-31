https://ukraina.ru/20240731/1056584945.html

Лайма Вайкуле, Алла Пугачева и провал их "Рандеву". Почему неудача ещё больше, чем в прошлом году?

Лайма Вайкуле, Алла Пугачева и провал их "Рандеву". Почему неудача ещё больше, чем в прошлом году? - 31.07.2024 Украина.ру

Лайма Вайкуле, Алла Пугачева и провал их "Рандеву". Почему неудача ещё больше, чем в прошлом году?

"Украинский шабаш" - так пишут сами латыши. Неожиданный эффект: отсутствие популярности украинской символики и русских исполнителей, которые рядятся в украинские и латышские одежды

2024-07-31T15:02

2024-07-31T15:02

2024-07-31T16:02

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алла пугачева

дмитрий галкин

макаревич

би-2

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Жители Латвии особенно возмущены тем, что на фестивале наблюдалось обилие украинских флагов. И ни одного флага Латвии.Ну что ж. Кто заказывает музыку (в данном случае - во всех смыслах), того и флаги.Не секрет, что фестиваль "Рандеву" коммерчески не успешен. Многие билеты (в вип-зонах - практически все) просто раздаются друзьям, знакомым и приглашённым знаменитостям.Спонсоры этого мероприятия себя не афишируют, но говорят, что это Михаил Ходорковский (ныне гражданин Швейцарии), Михаил Прохоров (с 2022 года гражданин Израиля) и зарубежные организации.Они выкупают билеты, платят за аренду, и самое главное - покупают выступления и появление приезжих знаменитостей."Сборище ведьм"В этом году были практически те же, что и в прошлом: Алла Пугачёва и супруг её иноагент Галкин, иноагент Макаревич с супругой (которая лично призывала врачей России не лечить русских детей - это ведь будущие воины и "ватники").Иноагент Макаревич ходил везде с недовольным лицом. Его концерты в Черногории (в Тивате) и в Болгарии (в Бургасе) были отменены. Билеты не проданы. А ведь это пик сезона. Много русских по-прежнему отдыхают в этих местах. Хотелось заработать. Но не вышло.Выступили "Ногу свело", Настя Каменских и Мария Максакова. Николай Трубач, из творчества которого все помнят только "Голубую Луну".И вот теперь, жалуется Трубач, ему запретили петь его знаменитую "Луну" в России. Пойте, говорят, про любую, только не голубую.Пришлось уехать. Это ведь единственное произведение, за счёт которого продолжает выживать артист.Алла Пугачёва удостоилась звания "Бастинда", "Гингема", "злая волшебница". Она появилась в чёрной шляпе, которая сильно напоминала одежду злых волшебниц из "Изумрудного города".Комментарии:"Метлы не хватает"!"Тут нужен смайлик "рвота"."Изображает радость и играет молодость"."А были времена, когда она была законодательницей всех мероприятий. Эх, Борисовна! Про... Алла!"А в целом фестиваль назвали "шабаш ведьм", учитывая злобные высказывания Пугачёвой, Вайкуле, Максаковой.Злой взгляд не спрячешь никакими пластическими операциями.Сердючка и русский языкСердючка вышел в майке "Russia, good bye!". Это символично. Ведь Андрею Данилко (Сердючке) запрещён въезд в Россию на 50 лет. Уже осталось 48 лет. Время бежит!Располневший, задыхающийся на сцене Данилко может только слегка пританцовывать возле микрофона и материться. Это его "кричалки против России", "страшное оружие" артиста.Оружие, правда, оказалось русскоязычным. И возник даже небольшой скандал.Данилко возмущался:- Песни написаны на русском. Почему я должен себя ломать? Говорят, что их это триггерит. Психика нарушена, все очень раздражены. Ну, тогда, наверное, не надо приходить на концерты. Специально переводить то, что не переводится? Ну не переводится оно.Это, кстати, интересный ответ по поводу украинского языка, на котором все украинские артисты обязывались клятвенно выступать. Но не выступают. За редким исключением.Что могло заставить Сердючку покинуть пляжи в районе Одессы, где теперь получил постоянную прописку его коллектив? Только очень большие деньги.Галкин* и Макаревич* - "артисты из Израиля"А в общем, все бывшие. Все неинтересные. Иноагент Галкин спел "Ой, смереко", как недавно на свадьбе украинских миллионеров в Италии. Николай Трубач тоже что-то спел. Максакова тоже. Выдающихся выступлений не было.Иноагент Галкин теперь поёт на украинском. Подтягивается под новых заказчиков. Украинских миллионеров сейчас много в Европе, разжирели на войне.Галкина им пока "прикольно" приглашать на свои мероприятия. В недавнем прошлом - самый богатый шоумен в России. Теперь - тамада на свадьбе украинцев. Есть что показать друзьям. Но это пока что. Пока Галкин еще на слуху.На фестивале он запел и на латышском. Всё для заказчика!Макаревич исполнил что-то на иврите. "Глупый скворец" запел по-новому, и очень немузыкально.Ну а что остаётся делать, если русские концерты отменились?На афише иноагенты Макаревич и Лёва из БИ-2, кстати, значились как "артисты из Израиля"."Ногу свело" - коллектив из США.Мария Максакова - исполнительница из Украины.А Галкину куда? Пока что он пытается отменить статус иноагента в России. Пока безуспешно.Но зачем ему это? Неужели хочет вернуться?Раймонд Паулс не пришелКак и в прошлом году, отчаянно пытались заполучить на "фестиваль иноагентов" Раймонда Паулса.Раймонд Волдемарович отреагировал резко:- Зачем мне такие потрясения в 90 лет? Я даже не буду смотреть её фестиваль в записи. Меня это не интересует. Я занимаюсь другими делами.Заодно Паулс пошутил, что эти фестивали - "удел молодых", намекая на возраст Лаймы и Аллы Пугачевой (одной исполнилось 70, второй - "всего" 75).Кстати, Паулс неоднократно давал интервью и с горечью говорил о том, что по сравнению со временами Советского союза, культура в Латвии просто отсутствует. Киностудии больше нет, концертов нет, театры ставят нечто "западное".Да честно говоря, и зрителя нет. Русские зрители больше не приезжают, латыши стремительно покидают свою страну. И Латвия скоро просто вымрет.Олигархам придется завозить не только артистов, но и зрителей на подобные фестивали.А оставшиеся еще на родине латыши крайне возмущены. Например, прибытием и проживанием в их стране... Аллы Пугачёвой.Пугачёва: Что она делает в Латвии?Мало того что на Пугачёву накинулись на Украине после того, как она опубликовала странный "пост поддержки": несколько слов, когда украинская же ракета поразила один из корпусов больницы " Охматдет " в Киеве."Бесстыжие лицемеры" - писали на Украине про Пугачёву и её супруга.Имеется в виду вот что: и Пугачёва, и иноагент Галкин спокойно выступали, вели передачи, зарабатывали деньги в России до 2022 года."Поддерживали власть", по мнению комментаторов с Украины. А когда стало выгодно, они превратились в "борцов с режимом".Такое же отношение к Алле Пугачевой, новой гражданке Израиля, и в Израиле, и в Латвии, куда она приезжает уже не первый год.Население Латвии против. Могли ли Алла и её супруг раньше об этом подумать? Нам не рады? - Пугачёва и Галкин в полном недоумении. Но это очевидно, так.Комментарии:"Алла Пугачёва приедет в Латвию с детьми.Почему???Почему мы должны принимать всех россиян, которые не хотят жить на своей земле?""Если она выучит и заговорит по латышский, пусть живет здесь."Про иноагента Галкина:"Недвижимость в Латвии, живёт в Латвии месяцами каждый год. Не выучил ни одного слова и уже разговаривает с латвийцами по-оккупантски. И распространяют русский мир везде, где появляется!"Это действительно очень смешно.Надо только представить лица Пугачёвой и её супруга, которые и здесь уже чужие, и там никому не нужны. Оккупанты! Давайте учите латышский.Поразительно неудачная эмиграция.Называется "ни нашим, ни вашим".С закономерным итогом.Ну а что будет с "Рандеву"?Можно поспорить, что в следующем году фестиваля уже не будет.Бессмысленное сборище иноагентов, которые мечутся в поисках новой родины и поют на любых языках, лишь бы стать "своими"."Бесстыжие лицемеры" - пишут про них на Украине.И это тот редчайший случай, когда с этой оценкой можно согласиться/О других заявлениях Лаймы Вайкуле - в статье Русофобка Вайкуле заявила, что русские должны жить в страхе

https://ukraina.ru/20240609/1055564112.html

https://ukraina.ru/20240503/1054866493.html

https://ukraina.ru/20231007/1049985729.html

https://ukraina.ru/20230912/1049331888.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, латвия, россия, украина, алла пугачева, дмитрий галкин, макаревич, би-2