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Русофобка Вайкуле заявила, что русские должны жить в страхе

Русофобка Вайкуле заявила, что русские должны жить в страхе - 05.09.2023 Украина.ру

Русофобка Вайкуле заявила, что русские должны жить в страхе

Русские должны жить в страхе, потому что рано или поздно война якобы доберется до их домов. Такое заявление в интервью украинским журналистам сделала на днях Латвийская певица Лайма Вайкуле

2023-09-05T16:54

2023-09-05T16:54

2023-09-05T16:54

новости

вайкуле

русофобия

русские

страх

певица

латвия

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Певица активно пропагандирует антироссийские взгляды. В частности, она призвала преклоняться перед талантом актрисы Лии Ахеджаковой, передавшей $10 тысяч на нужды украинской армии.Позже в интервью журналистке Ксении Собчак Вайкуле сказала, что новым президентом России может стать бежавший из страны шоумен Максим Галкин (признан в РФ иноагентом).А потом и вовсе заявила, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не несут ни художественной, ни моральной ценности, а Россия якобы неправомерно "приватизировала" День Победы и русский язык, которые, по ее мнению, принадлежат всему миру.

https://ukraina.ru/20230421/1045555131.html

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новости, вайкуле, русофобия, русские, страх, певица, латвия