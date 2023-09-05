Русофобка Вайкуле заявила, что русские должны жить в страхе
Вайкуле
Русские должны жить в страхе, потому что рано или поздно война якобы доберется до их домов. Такое заявление в интервью украинским журналистам сделала на днях Латвийская певица Лайма Вайкуле
"Почему война должна происходить на одной территории? Если люди дерутся, то синяки получают одни и другие. Не понимаю, почему люди этого не боятся. Мне кажется, россияне тоже должны бояться, чтобы война не началась на их территории. Я почти уверена, что это произойдет", - заявила Вайкуле.
Певица активно пропагандирует антироссийские взгляды. В частности, она призвала преклоняться перед талантом актрисы Лии Ахеджаковой, передавшей $10 тысяч на нужды украинской армии.
Позже в интервью журналистке Ксении Собчак Вайкуле сказала, что новым президентом России может стать бежавший из страны шоумен Максим Галкин (признан в РФ иноагентом).
А потом и вовсе заявила, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не несут ни художественной, ни моральной ценности, а Россия якобы неправомерно "приватизировала" День Победы и русский язык, которые, по ее мнению, принадлежат всему миру.
21 апреля, 17:16"Не понимаю, зачем нужен памятник советскому солдату?": Вайкуле сделала хамское заявление о Дне ПобедыЛатвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не несут ни художественной, ни моральной ценности. Такое высказывание артистка сделала в новом ролике на своем YouTube-канале