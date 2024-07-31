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"Самая большая кража в современной истории". Подарить золото врагу? Почему бы нет

"Самая большая кража в современной истории". Подарить золото врагу? Почему бы нет - 31.07.2024 Украина.ру

"Самая большая кража в современной истории". Подарить золото врагу? Почему бы нет

Аргентинцы длительное время пытались узнать, куда делся национальный запас этой страны – 62 тонны золота на сумму более чем в 4,5 миллиарда долларов.

2024-07-31T06:53

2024-07-31T06:53

2024-07-31T06:53

аргентина

великобритания

лондон

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рональд рейган

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И это при том, что Аргентина славится сомнительным статусом одного из главных должников континента, сокращая целые министерства, чтобы только не платить зарплату бюджетникам.Конечно, проще всего было спросить об этом у своего собственного правительства. Однако финансисты Хавьера Милея о своем золоте почему-то предпочитали не говорить, игнорируя свои собственные профессиональные обязанности.Как оказалось, на это у них были действительно веские причины.После целой серии расследований, аргентинская оппозиция, которой пришлось кричать о "самой большой краже в современной истории", выяснила, что золотой запас без особого шума погрузили на самолет одной европейской компании и отправили в один из лондонских банков.С одной стороны, это вроде бы не должно никого сильно удивлять. Не секрет, что Хавьер Милей – не только радикальный прозападный политик. Ранее он работал в банке HSBC, dings plc, который считается одним из крупнейших банков Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации.Проблема в том, что в 1982 году Аргентина воевала с англичанами за Фолклендские острова, которые называются в большей части Латинской Америки Мальвинскими островами.А этот конфликт оставил в общественном сознании аргентинцев серьезную травму, чего у Милея явно не учли – или, скорее, блеск увезенного золота перевесил все доводы для членов его команды.Фолклендские острова, открытые испанскими моряками в начале XVI века, были объявлены Испанией частью их латиноамериканской мировой империи, но потом их ловко прибрали к рукам англичане.Несмотря на это, Фолкленды находились рядом с материковым побережьем Аргентины, поддерживая с ним оживленные связи. Население постепенно смешивалось. И когда во всем мире начались процессы освобождения от западного колониального гнета, в Буэнос-Айресе решили, что Лондон должен отдать Мальвины.Поначалу дискуссия о статусе архипелага имела мирный характер. Но в 1982 году Великобританией правила Маргарет Тэтчер, которая старалась набрать политические очки на стратегии эскалации, заявляя, что не отдаст никому ни пяди британской земли – от Ольстера до Фолклендов.В свою очередь, Аргентиной с конца 1981 года управляла военная хунта во главе с генерал-лейтенантом аргентинской армии Леопольдо Галььтиери, у которого имелись ровно те же мотивы. Причем, он учитывал, что с авианосцами у британцев проблемы – как было почти всегда.С начала Фолклендской войны от нее поспешили отмежеваться все прогрессивные страны мира, включая Советский Союз. Лондон в Москве не любили – причем, взаимно – и было ясно, что присутствие флага Великобритании у берегов Аргентины вряд ли можно назвать честным и справедливым.Однако диктаторский режим Гальтиери, который топил местных левых в море, демонстративно не любил все советское, и был тепло принят Рональдом Рейганом в США, ни в СССР, ни в Китае тоже ее не поддержали.В итоге произошла война прозападных государств, и именно это обстоятельство обеспечило победу Великобритании – страны, которая отличалась от Аргентины более современным вооружением. Аргентинская армия использовалась для антипартизанских акций, а потому финансировалась Западом по остаточному признаку. Попросту говоря, туда спихивали изношенное старье.В ходе анализа результатов аргентинских бомбардировок было установлено, что более половины используемых аргентинской стороной авиабомб, попавших в английские корабли, не разорвались, а по данным американской прессы, в ходе конфликта аргентинские самолеты применяли чуть ли не антикварные авиабомбы, изготовленные в США "около 30 лет назад".Аргентинцы храбро сражались, утопив два английских фрегата и два эсминца. Однако силы были слишком не равны – Тэтчер кинула в Южную Атлантику лучшие силы флота и авиации. Аргентина потеряла 649 человек – слишком много для почти не воевавшей страны на краю света, крейсер, подлодку, четыре сторожевика и рыбацкий сейнер.США, на которые так надеялся проамериканский режим в Аргентине, категорически отказал союзникам в военной поддержке. Несмотря на то, как трогательно обнимались накануне Гальтиери и Рейган.Но главное, отныне Аргентина превратилась в самую антианглийскую страну мира – против шотландцев, валлийцев и ирландцев там, в общем, ничего не имеют. А Буэнос-Айрес все так же претендует на Мальвинские острова – это, своего рода, кредо каждой новой аргентинской власти.Огромная популярность Марадоны во многом была связана в Аргентине именно с тем, что он посрамил на чемпионате мира по футболу в 1986 году в Мексике не кого нибудь, а именно подданных Британской империи.Вы не поверите, но обещания вернуть Мальвинские острова неоднократно озвучивал во время предвыборной кампании и сам Милей. А в результате получается, что его люди отвезли в Лондон аргентинский золотой запас. Хотя из-за обслуживания долга перед МВФ финансовые дела страны так плохи, что аргентинские компании переходят на бартер, меняя коровьи стейки на китайскую технику.А во всем мире проходят совершенно иные процессы – к примеру, бывшая английская колония Индия начинает забирать из лондонских банков 100 тонн золота.Мировая политика переменчива, и незаконный отбор активов становится настоящим оружием в руках западников, что не может не учитывать политик уровня Моди.А что касается аргентинцев, где после таких событий к власти, возможно, вскоре придут новые политические силы, им стоило бы вспомнить, что в британских банках до сих пор заморожены 32 тонны венесуэльского золота.Просто потому, что политическая власть в Венесуэле не устраивает Лондон и Вашингтон.О том, что в эти дни происходит в Венесуэле - в статье "Мадуро уже упал"? В Венесуэле разыгрывается белорусский сценарий

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аргентина, великобритания, лондон, хавьер милей, маргарет тэтчер, рональд рейган, мвф, эксклюзив