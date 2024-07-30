Волынские фортификации Зеленского, война смыслов и названий, нефть. Итоги 30 июля - 30.07.2024 Украина.ру
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Волынские фортификации Зеленского, война смыслов и названий, нефть. Итоги 30 июля
Волынские фортификации Зеленского, война смыслов и названий, нефть. Итоги 30 июля - 30.07.2024 Украина.ру
Волынские фортификации Зеленского, война смыслов и названий, нефть. Итоги 30 июля
Визит Зеленского на Волынь и массовые переименования всех подряд топонимов возмутили украинцев; блокировка нефти в Венгрию и Словакию
2024-07-30T19:27
2024-07-30T19:27
эксклюзив
хроники
украина
венгрия
владимир зеленский
борис филатов
декоммунизация
днепропетровск
одесса
волынь
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"Днепрянина на харьковчанина"Очередные переименования улиц, площадей и проспектов в украинских городах неприятно впечатлили даже националистов.Радикальный днепропетровский телеграм-канал "Днепр оперативный" пишет:"Областная государственная администрация своим решением от 26.07.2024 переименовала улицы, мост и даже район в Днепре по своему собственному рассуждению в странные названия, чем подняла волну негодования у горожан."В качестве примера авторы канала (как правило, поддерживавшего декоммунизацию и все появления радикального национализма) привели смену названия улицы имени Ивана Воливача – уроженца Таромского (поселок под Днепропетровском), героя Великой Отечественной войны, кавалера Ордена Красного Знамени, почетного гражданина города в улицу имени полковника УНР Александра Удовиченко, который родился в Харькове.Еще два примера, на удивление впечатлившие авторов публикации: свои названия потеряли улицы имени выдающегося советского разработчика и руководителя Днепропетровского машиностроительного завода (ДМЗ), улицы двух дивизий советской армии, освобождавшие город от нацистов во время Великой Отечественной войны.Другое местное издание также публикует гневные комментарии и письма горожан: улицы губернатора Екатеринослава Андрея Фабра (до декоммунизации – улица Серова), проспект 20-летия Победы, который назвали теперь именем боевика ОУН* Кирилла Осьмака, и многие другие переименования возмутили не только днепропетровчан, но и жителей Кривого Рога, Днепродзержинска (Каменское) и четырех районов области, где тоже катком прошлись по истории края.Негодование в соцсетях вышло настолько громким, что мэр Днепропетровска (Днепра) Борис Филатов** написал огромный пост о том, что ни он сам, ни депутатский корпус мэрии вообще ничего не знали, были бы против, но их из обладминистрации никто не спросил."Такая инициатива разъединяет людей!", – высокопарно заметил Филатов**, неоднократно призывавший попросту убивать людей противоположных точек зрения, но, очевидно попал в нерв, терпение горожан действительно на исходе.Только накануне аналогичные скандал начался в Одессе: там обладминистрация не только лишила город легендарных писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Исаака Бабеля, а также Ивана Бунина и Михаила Жванецкого, но и переименовала улицу имени Александра Герцена в честь матери заместителя главы департамента культуры Одесской ОВА Ярославы Резниковой поэтессы Галины Могильницкой.По поводу Жванецкого в соцсетях Резниковой разгорелись жаркие споры, на что она ответила, что, хотя и согласна с его убеждениями, и вообще – человек хороший и выдающийся одессит, но получал награду из рук президента РФ Владимира Путина."Было сложно придумать что-то ещё для победы следующей реинкарнации ОПЗЖ на следующих выборах, но потом догадались переименовать улицы Ильфа и Петрова и Бабеля в Одессе", – в своем телеграм-канале сыронизировал депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский."Серьезно, клумбы?!"Не с восторгом отозвались украинцы и о поездке Владимира Зеленского на Волынь 30 июля. В вечернем обращении к народу он сообщил:"Сегодня две наших области. Для начала – Волынь. Вопросы безопасности, граница. Все то, что касается севера нашего государства. Волынская область, Ровненская, Житомирщина, Киевщина, Черниговщина. Многое уже сделано – и по фортификациям, и по минированию границы. Но есть еще несколько поручений – военным".Еще утром он опубликовал видео и фото из поездки, подчеркнув, что "основное внимание – защите госграницы в тех областях, которые граничат с Россией и Белоруссией".При этом в соцсетях Зеленского комментаторы отреагировали эмоционально:"В районе Покровска (Красноармейск – Ред.) начните что-то делать, зачем те клумбы там сейчас?""Волынь серьезно? А Донецкая область, а Харьков, а Сумская? Еще во Львовской области у границы с Польшей начните строить.""В Харьковской области враг за несколько часов занял несколько населенных пунктов, теперь понятно почему: потому что все фортификационные сооружения на Волыни…""Опять следующая схема коррупционных схем и отмывания денег, скотыняки, когда же вы нажретесь уже?!"О коррупции на строительстве фортификаций на Украине говорят регулярно.В начале июля в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев рассказал, как у ВСУ посыпался фронт на локальном участке в пригороде Дзержинска (Торецк) и Новгородского (Нью-Йорк). ВС РФ буквально за день смогли продвинуться на 2-3 километра и заняли поселки Шумы и Южное (Ленинское).Поскольку это была последняя оставшаяся линия соприкосновения с 2014 года, с украинской стороны там были старые бетонные укрепления, откуда их оттуда отогнали, рассказал эксперт."Придумали не в Киеве"Блокировку поставок нефти в Венгрию "изобрел" не Киев, а Брюссель, заявил во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Накануне глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш констатировал, что остановкой транзита нефти из России Украина шантажирует Венгрию и Словакию за их позицию по украинскому конфликту.Почему Евросоюз закрывает глаза на открытый шантаж двух стран-членов сообщества со стороны Киева и насколько болезненной для Будапешта и Братиславы будет остановка транзита российской нефти через Украину, в интервью Украина.рурассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.По словам эксперта, Венгрия и Словакия почти полностью зависят от российской нефти. На протяжении последних десятилетий маршрут через Закарпатскую область Украины, с которой граничат обе эти страны, был главным для поставок российского сырья. Теперь Украина пытается давить на них, но не только из-за позиции по украинскому конфликту, полагает Трухачев.Подробнее о топливных и энергетических войнах - в материале Олега Хавича Хроника энергетической войны: Рекордные поставки в Китай, углеводородная Германия и сжиженный газ США на сайте Украина.ру.* Организация с аналогичным названием запрещена в РФ** Признан в РФ экстремистом и террористом
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Сергей Зуев
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эксклюзив, хроники, украина, венгрия, владимир зеленский, борис филатов, декоммунизация, днепропетровск, одесса, волынь
Эксклюзив, Хроники, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Борис Филатов, декоммунизация, Днепропетровск, Одесса, Волынь

Волынские фортификации Зеленского, война смыслов и названий, нефть. Итоги 30 июля

19:27 30.07.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Сергей Зуев
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Визит Зеленского на Волынь и массовые переименования всех подряд топонимов возмутили украинцев; блокировка нефти в Венгрию и Словакию
"Днепрянина на харьковчанина"
Очередные переименования улиц, площадей и проспектов в украинских городах неприятно впечатлили даже националистов.
Радикальный днепропетровский телеграм-канал "Днепр оперативный" пишет:
"Областная государственная администрация своим решением от 26.07.2024 переименовала улицы, мост и даже район в Днепре по своему собственному рассуждению в странные названия, чем подняла волну негодования у горожан."
В качестве примера авторы канала (как правило, поддерживавшего декоммунизацию и все появления радикального национализма) привели смену названия улицы имени Ивана Воливача – уроженца Таромского (поселок под Днепропетровском), героя Великой Отечественной войны, кавалера Ордена Красного Знамени, почетного гражданина города в улицу имени полковника УНР Александра Удовиченко, который родился в Харькове.
Еще два примера, на удивление впечатлившие авторов публикации: свои названия потеряли улицы имени выдающегося советского разработчика и руководителя Днепропетровского машиностроительного завода (ДМЗ), улицы двух дивизий советской армии, освобождавшие город от нацистов во время Великой Отечественной войны.
Другое местное издание также публикует гневные комментарии и письма горожан: улицы губернатора Екатеринослава Андрея Фабра (до декоммунизации – улица Серова), проспект 20-летия Победы, который назвали теперь именем боевика ОУН* Кирилла Осьмака, и многие другие переименования возмутили не только днепропетровчан, но и жителей Кривого Рога, Днепродзержинска (Каменское) и четырех районов области, где тоже катком прошлись по истории края.
Негодование в соцсетях вышло настолько громким, что мэр Днепропетровска (Днепра) Борис Филатов** написал огромный пост о том, что ни он сам, ни депутатский корпус мэрии вообще ничего не знали, были бы против, но их из обладминистрации никто не спросил.
"Такая инициатива разъединяет людей!", – высокопарно заметил Филатов**, неоднократно призывавший попросту убивать людей противоположных точек зрения, но, очевидно попал в нерв, терпение горожан действительно на исходе.
Только накануне аналогичные скандал начался в Одессе: там обладминистрация не только лишила город легендарных писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Исаака Бабеля, а также Ивана Бунина и Михаила Жванецкого, но и переименовала улицу имени Александра Герцена в честь матери заместителя главы департамента культуры Одесской ОВА Ярославы Резниковой поэтессы Галины Могильницкой.
По поводу Жванецкого в соцсетях Резниковой разгорелись жаркие споры, на что она ответила, что, хотя и согласна с его убеждениями, и вообще – человек хороший и выдающийся одессит, но получал награду из рук президента РФ Владимира Путина.
"Было сложно придумать что-то ещё для победы следующей реинкарнации ОПЗЖ на следующих выборах, но потом догадались переименовать улицы Ильфа и Петрова и Бабеля в Одессе", – в своем телеграм-канале сыронизировал депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
21 июля, 11:45
Западная Украина за минувшую неделю: Убийство Фарион и противоречивая "декоммунизация"Во Львове возобновлена ​​традиция громких политических убийств, которыми этот город печально прославился в 1920-1930 годах. Судя по всему, организаторы те же – украинские националисты, хотя и русскоязычные.
"Серьезно, клумбы?!"
Не с восторгом отозвались украинцы и о поездке Владимира Зеленского на Волынь 30 июля. В вечернем обращении к народу он сообщил:
"Сегодня две наших области. Для начала – Волынь. Вопросы безопасности, граница. Все то, что касается севера нашего государства. Волынская область, Ровненская, Житомирщина, Киевщина, Черниговщина. Многое уже сделано – и по фортификациям, и по минированию границы. Но есть еще несколько поручений – военным".
Еще утром он опубликовал видео и фото из поездки, подчеркнув, что "основное внимание – защите госграницы в тех областях, которые граничат с Россией и Белоруссией".
При этом в соцсетях Зеленского комментаторы отреагировали эмоционально:
"В районе Покровска (Красноармейск – Ред.) начните что-то делать, зачем те клумбы там сейчас?"
"Серьезно, клумбы на Волыни?!"
"Волынь серьезно? А Донецкая область, а Харьков, а Сумская? Еще во Львовской области у границы с Польшей начните строить."
"В Харьковской области враг за несколько часов занял несколько населенных пунктов, теперь понятно почему: потому что все фортификационные сооружения на Волыни…"
"Опять следующая схема коррупционных схем и отмывания денег, скотыняки, когда же вы нажретесь уже?!"
О коррупции на строительстве фортификаций на Украине говорят регулярно.
В начале июля в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев рассказал, как у ВСУ посыпался фронт на локальном участке в пригороде Дзержинска (Торецк) и Новгородского (Нью-Йорк). ВС РФ буквально за день смогли продвинуться на 2-3 километра и заняли поселки Шумы и Южное (Ленинское).
Поскольку это была последняя оставшаяся линия соприкосновения с 2014 года, с украинской стороны там были старые бетонные укрепления, откуда их оттуда отогнали, рассказал эксперт.
"Придумали не в Киеве"
Блокировку поставок нефти в Венгрию "изобрел" не Киев, а Брюссель, заявил во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Прошло больше недели, и Еврокомиссия не сделала ничего. Есть только два варианта. Еврокомиссия или слишком слаба, чтобы заставить страну-кандидата (Украину) уважать фундаментальные интересы двух стран — членов ЕС, или вся эта штука была придумана не в Киеве, а в Брюсселе, и не украинское правительство, а Еврокомиссия хочет шантажировать две выступающие за мир страны", — сказал он.
Накануне глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш констатировал, что остановкой транзита нефти из России Украина шантажирует Венгрию и Словакию за их позицию по украинскому конфликту.
Почему Евросоюз закрывает глаза на открытый шантаж двух стран-членов сообщества со стороны Киева и насколько болезненной для Будапешта и Братиславы будет остановка транзита российской нефти через Украину, в интервью Украина.рурассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.
По словам эксперта, Венгрия и Словакия почти полностью зависят от российской нефти. На протяжении последних десятилетий маршрут через Закарпатскую область Украины, с которой граничат обе эти страны, был главным для поставок российского сырья. Теперь Украина пытается давить на них, но не только из-за позиции по украинскому конфликту, полагает Трухачев.
Подробнее о топливных и энергетических войнах - в материале Олега Хавича Хроника энергетической войны: Рекордные поставки в Китай, углеводородная Германия и сжиженный газ США на сайте Украина.ру.
* Организация с аналогичным названием запрещена в РФ
** Признан в РФ экстремистом и террористом
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаВенгрияВладимир ЗеленскийБорис ФилатовдекоммунизацияДнепропетровскОдессаВолынь
 
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